百種食材專人幫烤！台中「愛烤愛對囉」有超狂海陸吃到飽

點評：真的太狂啦

文、圖／商妮

北部知名的高CP值燒肉吃到飽～愛烤愛對囉中部第一家分店開賣了！！一般燒肉餐廳單點的食材這裡通通吃到飽，還有專人幫烤服務，比吃套餐還要享受，重點是價位非常平實，不分平假日通通433元就能吃到，所有食材只要掃QR Code就能看到檢驗報告，吃得安心大加分。





愛烤愛對囉台中店位在雙十路與尚武路口，就在台中公園對面，附近有多個停車場交通便利。愛烤愛對囉是北部知名燒肉吃到飽餐廳，台中店是全台第七家、也是中部第一家分店，店名非常有趣，聽過就印象深刻，試營運我們就來嘗鮮。

大門口貼了吃到飽的菜單，價位分433／566／699三個等級，價位越高可以吃到的食材品項越多，點699就能吃到所有食材，不分平假日都是這三種價格，這一點相當加分。

用餐分一二樓，一樓的座位比較少，開放區有6桌、另有2間半開放包廂（免加價）。有注意到嗎？他們的桌子比一般燒肉餐廳大了許多，點再多食材都不必擔心擺不下，再加分。

二樓空間比一樓大很多，4-10人座位都有，坐在靠窗的座位還可以欣賞台中公園景致。整個環境可容納120人用餐，團體包場聚餐辦春酒尾牙都很適合。一樓招牌處有紅布條寫個尾牙春酒優惠方案，有興趣的的朋友請自行電話詢問。

吃到飽食材通通單點由服務生送上桌，自取區有飲料、冰沙、冰淇淋、濕紙巾。

愛烤愛對囉有一點特別特別加分的地方，就是有食品安全認證QR Code。只要拿手機掃描，就可以點選所有食材最新的檢驗合格報告，吃得更安心，我們第一次看到這麼用心的餐廳。

愛烤愛對囉點餐方式

依照餐點價格有三張畫記單，有別於其他吃到飽燒肉餐廳會先送上一套食材，這裡完全是依照自己喜歡的畫記點餐，上桌的絕對沒有不敢吃或不愛吃的。

愛烤愛對囉菜單

菜單上的食材種類很多，依照價格分433、566、699三區，最基本的433專區食材就非常多選擇，大略數一下就超過60種，566再加26種、699再加8種，再加上自取區，上百種美味好料通通無限續點吃到飽。看了一下食材品項，這裡竟然也有韓式烤肉耶~單點燒肉餐廳才吃的到的這裡也有真是很讚！

我們直接點699最高級，第一輪先上這些，吃到飽就是要這樣擺滿滿才過癮啊～

他們家的肉品看油花分布及色澤就知道等級不差，而且份量給的大方，我最愛這種不小氣的吃到飽餐廳了。

我們有點韓國烤肉，所以送上生菜葉以及包肉的小菜。一般燒肉餐廳小菜大多只有泡菜或是蒜片，這裡還有多一道糯米椒，跟燒肉一起吃超好吃的。

吃燒肉吃到飽還有專人代烤，你說這家愛烤愛對囉的服務是不是大加分！！！我們今天試營運來用餐，客人沒有坐滿，整餐都是由服務人員桌邊代烤，我們只要負責吃就好，輕鬆享受零失敗的美味真是完美！！（註:服務人員有特別說明，如果客滿忙碌無法全程代烤，但基本上還是會有一半食材可以幫烤，只要客人需要都會服務到底）

熟成特厚牛排

這個厚切牛排是濕式熟成美國牛，一大塊幾乎占滿整個烤網，店員幫我們烤到5-7分熟左右，剪開來還能看到肉汁粉嫩的色澤。補充一下，這裡的烤爐由邊緣抽風，效果很棒吃完燒肉身上沒有甚麼味道。炭火燒肉烤出來的食材多了一些香氣，吃起來比瓦斯燒烤的風味更棒。

濕式熟成的牛肉口感軟嫩又多汁，還有一些微微的Q，撒點玫瑰鹽就是絕佳美味，第一道燒肉就有好感。

ELPOZO西班牙頂級橄欖豬

這個豬肉是白豬，跟伊比利豬黑豬都是西班牙國寶豬，以前只吃過伊比利豬，這裡是第一次吃到橄欖豬。

這橄欖豬跟伊比利豬的口感不太一樣，油脂豐富味道香甜，口感綿嫩超好吃，完全不輸伊比利豬耶~甚至比牛肉好吃，沒吃過的朋友推薦必點。

鹽燒牛舌

這道牛舌菜單上有註明是尼加拉瓜中南美洲牛，薄切上桌單面燒烤就是最佳美味。

軟嫩又帶有脆度的牛舌真是極品，燒肉店單點一份就要一兩百元，這裡吃到飽還有專人幫烤，真是太超值了啦!!這一道牛舌非常推薦多點幾次。

牛五花 油花分布均勻，炭烤後油脂香氣更明顯，軟嫩西甜好好吃，不過吃多會有點膩。

比較推薦搭配剝皮辣椒的吃法，香甜嫩口的牛五花與爽脆的剝皮辣椒一起吃，格外的好吃。怕辣的朋友，可以將剝皮辣椒剪成小段再包捲在五花肉當中，吃起來更爽口。

安格斯沙朗牛

沙朗牛的口感比較厚實一些，軟綿帶有一點咬勁，choice等級滋味不錯，不過跟下一盤雪胭和牛相比，這一盤就相形失色了。

安格斯雪胭和牛

這個Prime雪胭和牛是選用美國牛梅花部位，油脂分佈非常漂亮，烤過後油脂好香肉汁好甜，整個口感超級嫩無敵好吃!!!無肉不歡的朋友，這一道一定要多點幾回合。

安格斯美國和牛

這個也很正點，非常嫩又多汁，在這裡吃和牛真是吃的很開心！喜歡重口味的朋友，可以再跟服務生要燒肉沾醬，不過他們家的肉品等級高，吃原味撒點海鹽就非常好吃。

和牛油脂非常香但是吃多容易膩，很推薦搭配韓式泡菜、蒜片、糯米椒包夾生菜一起吃，解膩又開胃。

京都職人果醋牛

最道牛肋條加上果醋調味，吃起來比較清爽。牛肋條比較有咬勁，越咬越香，吃了前面的軟嫩牛肉再吃到這個需要咬勁的牛肋條，我個人比較不愛。

法式香草櫻桃鴨

一般燒肉店的櫻桃鴨都切得很薄，很容易不小心烤過熟影響口感。這裡的櫻桃鴨是厚切登場，比較不容易烤失敗，燒烤的時候可以聞到陣陣香氣。

有醃過法式香草醬的櫻桃鴨，烤過後味道蠻甜的，厚切的肉汁比較多而且香氣十足，這道香草櫻桃鴨很正點，也很推薦。

除了牛肉好吃，韓式烤肉的五花肉也很正點，還有烏骨雞香腸、韓式起司辣雞等雞肉也很不錯喔。

韓式烤肉生菜組

韓式烤肉的選項很多，有韓式蜜糖豬五花、韓式辣醬豬五花、高麗人蔘豬五花、韓式大蒜豬五花、韓式牛小排…等多種選項，每一片五花肉都是超大一片，這根本是韓式燒肉餐廳的單點等級，這裡通通吃到飽，老闆真是太有佛心了。

我們選了蜜糖豬五花、大蒜豬五花、人蔘豬五花三種風味。

吃這種韓式五花肉最佳吃法就是搭配泡菜、蒜片、糯米椒一起包捲在生菜裡面，鹹、香、辣、甜、甘，清爽又重口味，超好吃的很過癮啊～～

點699等級每人招待牛奶生蠔一顆，這個日本生蠔大顆飽滿非常新鮮，帶有奶味香甜好吃。

生烤魷魚

完整一整隻魷魚送上桌，體格很大一隻，愛烤愛對囉的食材用料真的很大方，完全不手軟。

有專人代烤的服務真是很讚!烤過的魷魚剪成一口大小，再拼回完整體型裝盤，色香味俱全。魷魚炭烤過後充滿炭香，軟Q帶點脆脆的口感，越咬越香好好吃喔。

南美大白蝦

他們家的蝦子很新鮮，服務生先詢問要不要剝殼烤?我們選擇剝殼燒烤，服務生就幫我們剝好蝦殼再送上烤網，天啊~~愛烤愛對囉吃到飽有專人剝蝦殼耶！吃到這裡真的覺得服務有夠讚！

這道烤蝦服務生幫我們噴上檸檬汁再灑上胡椒鹽，整個滋味超正點！蝦子很新鮮，所以蝦肉緊實Q彈，加了檸檬汁整個變得更清爽非常好吃，在這裡吃蝦好享受喔～

虎斑蝦

虎斑蝦我們選擇不剝殼直接烤，烤過後充滿了炭燒香氣，QQ脆脆的肉質也很好吃，跟前一道剝好殼的檸檬大白蝦相比，我比較愛大白蝦的滋味。

現流生蠔

一大盤新鮮現流生蠔，這樣的等級在外面的日本料理店一盤可是要好幾百呢，在這裡點個三盤就值回票價了，哈哈～

在烤網上排排站，烤到湯汁滾燙就可以開吃了。生蠔大顆又新鮮，每一顆生蠔都是肉質飽滿鹹甜好吃，海味十足。

蒲燒鯛魚、黑胡椒香嫩鱈魚

蒲燒鯛魚的油脂很多，加上甜甜的蒲燒醬汁，我吃到後面覺得有點膩。反而黑胡椒鱈魚只加胡椒、薑絲提味，在盒子裡燒烤後軟嫩又清爽的風味，我比較喜歡。

韓式起司辣雞

這一道是韓國料理的人氣商品，在這裡也吃得到，當然要點來品嘗。烤完融化的起司拉出長長牽絲好迷人喔~香甜酸辣的泡菜與軟嫩雞腿肉包夾在鹹香濃郁起司裡頭一起吃超好吃，大家都說讚！

烏骨雞香腸

這個香腸很特別，我在這裡第一次吃到，服務生說是他們家的獨家商品。香腸裡有豬肉以及烏骨雞肉兩種肉，雙重口感有嫩有Q而且不油膩，沒吃過的朋友可以試試看。

起司香腸

這個起司味道很香，烤到起司爆漿的香腸鹹香滋味特別過癮，吃的時候要小心爆漿燙口喔。

阿嬤的滷肉飯

喜歡吃飯的朋友這裡也有五種米食可選，友人選了阿媽的滷肉飯這個古早味，滷肉香甜軟嫩好入口，搭配香Q的米飯味道香蠻好吃的，不過他說這碗的醬汁淋的太多，吃到底部飯有點軟稍微可惜了些。

這裡沒有一整壺的雞湯，想喝湯可以單點一碗一碗的湯品。我們選了香菇雞湯、紅燒牛肉湯來試試，發覺料還真是不少。尤其是紅燒牛肉湯的牛肉給的很多，湯頭濃郁，牛肉又軟嫩好吃，這家吃到飽的品質真是很優耶…

甜點 港式菠蘿油

菜單中的甜點很多，看到燒肉吃到飽竟然有港式菠蘿油當甜點，馬上勾選來試試。波蘿麵包在烤網上烤到表面酥酥香香，刷上奶油再包夾起司醬，最後淋上煉乳剪開大家分享。整個菠蘿油外酥內綿，又鹹又甜的滋味，起司控一定會很愛。

日式炭烤年糕

這道就是烤麻糬，軟綿的烤年糕裹糖粉與花生粉，軟綿不黏牙超好吃的，連甜點也很有水準。實在是吃不下了，不然點心類烤物還有蔥抓餅、棉花糖、烤飯糰、地瓜麻糬、乳酪餅、韓式奶酪蛋、起司芋頭燒等都是我想吃而吃不下的，只好留待下回再戰。

今天在愛烤愛對囉品嚐了好多美味燒烤，覺得他們的食材很不錯，而且都有檢驗合格認證，可讓客人隨時掃描，吃起來更安心。在外面燒肉餐廳點一份燒肉套餐或者是單點精緻燒肉花費都不便宜，在這裡全部通通列入吃到飽，還有專人代烤（幫烤）服務，價位不貴433就能品嚐，而且不分平假日都是均一價，CP值簡直大爆表！！！

愛烤愛對囉台中店

最新菜單

地址：台中市東區雙十路一段6之11號

電話：04 2213 0088

營業時間：中午12:00~凌晨12:00