全台最便宜龍蝦套餐！2隻活龍蝦＋澎湃海味雙肉盤　一人不到千元





文、圖／商妮



全台最便宜活龍蝦套餐就在菁選涮涮鍋！一點都不誇張，兩隻活龍蝦加上滿滿海味、雙肉盤、雙湯頭、雙附食、一菜盤，超級澎湃的內容一人不到千元就能吃到真是很超值，自家有水產公司供貨給多家活海鮮餐廳，所以店內的活龍蝦非常新鮮又平價，免服務費還有飲料冰淇淋吃到飽，CP值簡直破表!!東森新聞前陣子才報導過，用餐時間一位難求，想吃記得先預約。

菁選涮涮鍋位在南屯區永春東路與萬和街口，地點很好找。開車的朋友可以把車子停在路邊停車格，或者巷子裡南屯國小公有停車場也有很多位子，交通非常便利。

菁選涮涮鍋用餐空間不大，座位約10多桌，我們平日晚餐時段來已經客滿，強烈建議先訂位才不會久等，尤其是要點活龍蝦套餐的朋友更要事先預約。

一進門的黑板上寫的雙人痛風餐就是菁選的人氣招牌隱藏版，幾乎每一桌都是點這一套，我們也不例外。台中人很愛吃火鍋，越來越多高CP值火鍋出現，我們家最近吃到這家菁選涮涮鍋很驚豔。老闆本身開水產公司是台中區大盤商，店內所有海鮮都非常新鮮而且價格平實，尤其活龍蝦都是現點現撈下鍋還會跳舞，內行的老饕一定點龍蝦套餐CP值最高，這種價位應該是全台中最便宜的活體雙龍蝦套餐了。





看水族箱裡活龍蝦一直被撈起所剩不多就知道有多少人點了。

菁選涮涮鍋菜單價位



除了隱藏版季節雙人痛風套餐，還有其他肉品海鮮鍋物，選擇很多元，套餐最低價245元起免收服務費還有飲料冰淇淋吃到飽，海鮮肉品食材等級不差，CP值蠻高的。

自助吧

飲料、冰淇淋 通通無限供應吃到飽，火鍋沾醬也在這一區取用。

雙人痛風餐 龍係為著你 1868元

活體波士頓龍蝦2隻、生食級阿根廷天使紅蝦2尾、巴布亞紐幾內亞香蕉蝦2尾、生食級大干貝2顆、野生大白蛤2顆、船釣透抽1尾、鮮蚵、蛤蜊、牛豬肉盤、菜盤、雙附食、飲料冰淇淋吃到飽，內容超級豐盛。

湯頭有蔬果昆布湯、豚骨湯、泰越檸檬、壽喜風味、韓式泡菜鍋、黃金蟲草、祖傳燒酒藥膳等7種湯底，我們選了人氣最高的昆布湯跟泰越檸檬湯底，搭配雙人痛風餐的活海鮮以及肉盤很對味。點餐時店員有特別介紹，他們家的湯頭每天費時熬煮有限量，有時會提早賣完吃不到。尤其是我們點的這個泰越檸檬湯底是人氣必點，泰國師傅熬煮的獨特風味，酸甜回甘涮煮海鮮跟肉盤都很好吃，我特別喜歡。

蔬菜菜盤

雙人套餐提供一份菜盤，剛開始我們覺得一盤菜盤似乎不夠吃，結果發現菜盤一份剛剛好，因為吃爆炸多的海鮮跟肉盤就飽到不行了。如果愛吃菜的朋友也可以加點第二盤只要60元加購價。

菁選涮涮鍋的菜盤內容通通都是新鮮蔬果葉菜根莖類，沒有加工品的火鍋料，吃到的都是食物原型，這一點很加分。如果想要吃火鍋料，也可以另外加點。

把菜盤放到鴛鴦鍋中，還沒全部放就已經佔滿整個鍋面，他們家的菜盤種類有五行蔬果，不僅配色漂亮吃起來也很可口。

附食有8種選項，我們選了人氣最高的鮭魚卵溫泉蛋蓋飯(加價70元)、以及南僑讚岐烏龍麵(加價5元)。

劃破鮭魚卵溫泉蛋蓋飯的溫泉蛋，那金黃蛋汁流淌而下的畫面真是迷死人了！

攪拌一下再送入口中，波滋波茲的鮭魚卵與溫泉蛋融合在一起，滿嘴的鮮香海味與滑嫩蛋汁超好吃的!!難怪是人氣第一名，大推~~

烏龍麵也很Q彈好吃，尤其是涮煮過海鮮後的湯頭再來煮讚岐烏龍麵，整個烏龍湯麵鮮甜無比，好好吃。

小雪牛肉

雙人套餐可選牛豬兩份肉盤， 我們選了雪花牛跟小羔羊。

小雪花牛是穀飼板腱牛，肉片不會切的太薄，下鍋涮煮個幾秒就是最佳美味。

肉質軟嫩中帶點Q彈口感很棒，味道香甜非常多汁好好吃。

紐西蘭羊肩肉

羊肩肉下鍋涮煮後口感比較Q脆，沒有羊騷味意外的好吃。

加購大肉盤 伊比利豬 200元

大肉盤的份量超多，加購價只要200元相當划算。目前有大肉盤優惠活動:平日晚上8點半~10點半進場，加點粗飽牛、小雪牛、梅花豬、羊肩排、櫻桃鴨5款大肉盤只要59元更超值。

伊比利豬的肉質Q脆又相當嫩口，味道香甜好好吃，尤其是在泰越檸檬湯底涮煮更突顯肉汁香甜的風味。

菁選的沾醬除了自助吧自取的一般佐料，還有在一般火鍋店吃不到，店家自己特調的五種特殊沾醬:泰越檸檬醬、日式柚子醬、胡麻醬油、香辣醬、日本鰹魚醬油。我們選了泰越檸檬醬與柚子醬，非常清爽不論搭配肉盤還是海鮮都很好吃。

海鮮盤非常澎湃內容超多的！

兩隻活體波士頓龍蝦、鮮蚵、特大生食級天使紅蝦、生食級大干貝、野生白蛤、船釣透抽、鮮魚片、巴布亞紐幾內亞香蕉蝦、蛤蜊…滿滿的海味鮮度爆表。

放在桌上可能沒有感覺很大盤，雙手捧起來一比對就知道這一份海鮮大拼盤份量有多驚人~~

波士頓活體大龍蝦直接現點現撈現殺，新鮮看得見。

天使紅蝦是日本料理刺身等級，干貝也是可以生食等級，龍蝦、白蛤、蛤蜊都是活體直送，其餘海味則是活凍方式，在這裡吃到的海鮮都非常新鮮，一吃就知道跟一般海鮮火鍋有差別，難怪生意這麼好。

北海道生食級大干貝，含水量比較低，下鍋煮不會縮水。鮮蚵跟蛤蜊都是台灣水產，鯛魚片也是台灣水產，是南部外銷日本的等級，品質不馬虎。

巴布亞紐幾內亞香蕉蝦，尾巴有黃色紋路，在漁船捕獲馬上活體急速冷凍，台灣只有他們家進貨，只有菁選吃的到。船釣活體急凍透抽一整尾上桌，看身上的點點是暗紅色破皮的地方很白就知道非常新鮮。

龍蝦頭裡頭有好多蝦膏，下鍋煮湯整個湯頭立即充滿海味，鮮度狂飆。

兩隻龍蝦下鍋後直接把鍋面佔滿，新鮮現殺的活體龍蝦下鍋還會跳舞喔~

桌上有貼心附了計時沙漏，時間到就可以撈起品嚐最佳美味。

所謂「新鮮就是王道」，活體龍蝦口感就是不一樣，Q脆彈牙的口感加上甜到不行的海味，在這裡吃龍蝦 讓人不斷點頭叫好超滿意。

不只蝦肉肥美，連蝦螯裡頭都有好多肉，光是吃龍蝦就讓我們忙得不亦樂乎。

接著再繼續煮天使紅蝦、大白蛤、香蕉蝦，各種新鮮海產輪番上陣，這一套海鮮大餐好過癮啊~~

原本的蛤蜊就很大顆，但是跟大白蛤一比立即變迷你版小弟。大白蛤跟蛤蜊都是活體送上桌，肉質飽滿又鮮甜超好吃!

香蕉蝦跟天使紅蝦則是活體船凍也很新鮮，香蕉蝦的肉質比較緊實有彈性，天使紅蝦則比較綿一些，兩種蝦都好吃，硬要比的話我比較愛香蕉蝦多一些。

船釣透抽一整隻下鍋煮不會縮水，大干貝也是很飽滿，菁選涮涮鍋的海鮮真是一級棒，每一種都新鮮好吃無可挑剔，我們吃的好滿足啊~

這一套活體雙人痛風餐份量十足，一人一隻活體波士頓龍蝦加上滿滿海味以及兩份大肉盤，真是很澎湃我們吃完飽到不行。我覺得他們家的海鮮超級新鮮真的很威，還有湯頭跟沾醬也很厲害。今天吃到的所有食材都是原型沒有加工品，這一點很加分!喜歡吃海鮮鍋物的朋友，菁選涮涮鍋的雙人痛風餐CP值非常高，推薦你一定要來試試。