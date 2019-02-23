薯泥控最愛！台中IG爆紅霜淇淋造型馬鈴薯　超濃起司醬太誘人

點評：口水直流啊

文、圖／商妮

IG爆紅逢甲夜市人氣逛街美食多迪公爵馬鈴薯專門店進駐一中商圈了！霜淇淋造型的軟綿綿起司馬鈴薯泥搭配各種主食與蔬菜玉米，再淋上香濃的特製起司醬，一整個好吃好看又好拍，一中銅板美食逛街小吃又多了一個好選擇，馬鈴薯控千萬不要錯過。

多迪公爵一中店位在一中街與太平路口，沒有突出明顯的招牌很容易錯過，根據地址在Google Map上會找錯地方，其實它就在一中街有名的麻辣乾麵王印製麵（食記）的隔壁（圈圈處）。

店面不大，以粉嫩的黃白色澤為主題，當做打卡牆的背景非常好拍。

多迪公爵一中店菜單價目表

這裡的馬鈴薯有5種口味，緞帶薯有兩種口味，價位很平實通通都是100元以下的銅板價，沒吃過的朋友可以先點小杯的試試口味，點大杯的比較划算。

Fb上有他們自製的小地圖，看相對位置可以更容易找到他們家。

照燒香煎嫩雞 小65元/大85元

照燒雞塊切成一口大小很好入口，一杯份量不少，在照燒醬中炒過整個非常入味，口感QQ的不會乾柴難咬，與蜂蜜芥末醬與香濃的特製起司醬一起吃，相當涮嘴讓人一口接一口停不下來。

他們家的起司醬是塊狀柯比傑克起司與巧達起司一起煮，完全不加水非常濃郁，與馬鈴薯完美結合超好吃的。

哈辣墨西哥 小65元/大85元

滿滿的德式香腸口感Q脆有咬勁，撒上黑胡椒鹽單吃就很好吃。與濃稠綿滑的馬鈴薯泥一起吃，雙重口感意外的搭耶。

馬鈴薯泥搭配鹹香辣的墨西哥辣椒，很妙耶～～香辣的墨西哥辣椒與濃郁的馬鈴薯泥再加上完美比例的起司醬，不會太辣也不會嗆口，吃小辣的朋友很推薦試試這種異國風味。

每一種口味的馬鈴薯泥都有特製起司醬和吐司丁、玉米粒跟青花椰當基底，每一種配菜跟馬鈴薯都很搭，一口一口慢慢挖有點像吃霜淇淋的感覺，但它卻是馬鈴薯喔～很有趣。

公爵韓式辣雞 小65元/大85元

愛吃辣的朋友，很推薦這一款韓式辣雞口味。大塊雞肉丁表層滿滿韓式辣醬，整個香辣無比後勁很強，非常過癮。

吃完香辣重口味的韓式雞肉，再來品嘗另一邊的玉米與青花椰，平衡一下舌頭麻辣滋味。甜甜的玉米粒與青花椰口感比較清爽，加上偽裝成霜淇淋的馬鈴薯泥與濃厚起司醬超好吃的，馬鈴薯控真的會受不了～

緞帶薯 經典酸甜 65元

紙袋包裝好像捧花非常漂亮，拍照特別好看。

這個緞帶薯是一整顆帶皮馬鈴薯現點現刨現炸，剛炸好的時候還帶有一點水份，吃起來QQ的口感很特別。

溫熱的時候吃跟冷掉吃口感完全不同，冷掉吃有的酥酥脆脆的口感，比零食包的洋芋片好吃許多。撒上酸甜粉之後，味道有點微微的酸甜，有點接近泰式風味我很喜歡。一下子就嗑完一份，馬上再買第二份，因為現點現刨現炸需要等候時間，建議直接點兩份。

心得：

多迪公爵馬鈴薯專門店的馬鈴薯造型偽裝成霜淇淋讓人印象深刻，上頭滿滿的料配色繽紛漂亮，隨便在他們家的牆面拍照，每一張都好好看，難怪在IG爆紅。現點現刨現炸的緞帶薯捧花造型也很美，熱吃冷吃雙重口感比洋芋片好吃許多，我個人很喜歡。之前只有逢甲買的到，現在一中也能吃到真開心!!有到一中街的朋友這家好吃好拍的逛街美食可以去朝聖一下。

Dody Duke 馬鈴薯專門店一中店

地址：台中市北區太平路63巷1號（王印製麵旁）

營業時間：平日 15:00~21:30 假日11:00~21:30

