ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

一秒到日本庭園！台中無菜單日式料理　多人一起吃超划算

商妮吃喝遊樂 商妮

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時..

點評：看了好想吃啊
ETtoday餓勢力

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

文、圖／商妮

台北知名的瞞著爹在台中一共有兩家分店，之前分享過瞞著爹台中精誠丼飯，今天來分享無菜單割烹料理為主的瞞著爹台中旗艦店。這家旗艦店藏身巷弄裡，走進幽靜的日本建築瞬間穿越到日本，不論環境、餐點、還是服務都相當高質感有水準，無菜單割烹料理分五種價位，以我們今天吃的2200就很豐盛相當超值，吃不過癮還有單點可選，犒賞自己或是招待貴賓都非常適合。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

瞞著爹台中旗艦店地址是北區育樂街11-2號，但是依照門牌會找不到入口。大門設置在錦祥街和育強街的交叉路口，藏身在巷弄中相當幽靜，走進大門彷彿進入時光隧道瞬間到了日本京都。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

整個日式建築與竹林相當雅致，整個氣氛美到讓人拍照拍不停，有種到了京都的感覺，非常驚喜。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

整個餐廳就是日式老房子木造建築，地板為塌塌米入內用餐需要脫鞋，建議穿襪子比較適合。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

店內用餐空間不小，平日的晚餐時段客人不少，這裡的無菜單割烹料理套餐價位分1200(限平日午餐)、1600、2200、3000、5000等5種價位，套餐從開胃菜、先付、刺身、碗物、握壽司、散壽司、焚合、強肴、烤魚、湯品、甜品一路下來內容很豐盛。除了3000、5000需三天前預約外，其餘價位建議提早預約，預定當天用餐的話要碰碰運氣。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

整個用餐空間完全是日式風格，木頭桌椅、木門窗框、加上塌塌米地板整個充滿禪風非常雅緻，在這裡用餐不知不覺讓人氣質加分相當舒服。因為是無菜單料理，餐點內容沒有固定，用餐前服務人員會先問過餐點有哪些不吃的可以微調非常貼心。我們今天品嘗2200元無菜單割烹料理，另外還有再加單點。先來介紹無菜單割烹料理的內容…

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

開胃菜 喜相逢、漬苦瓜柚子蘿蔔

喜相逢的肉質肥美，帶點微Q的口感，醋漬風味相當開胃。苦瓜與柚子蘿蔔有著爽脆口感，酸酸甜甜相當爽口。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

先付 鱈魚白子、鮟鱇魚肝、海螺肉

每一道菜送上桌時都會有詳細說菜介紹，服務真是很優。鱈魚白子上頭搭配辣蘿蔔泥以及日本蔥、醬汁則是日式水果醋；鮟鱇魚上面也是辣蘿蔔泥提味；海螺肉則是搭配蘋果做的三杯醋。三款小菜都相當精緻好吃，我好喜歡他們的餐具，精緻又充滿日本風，整個用餐心情好愉快。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

其中我最喜歡鱈魚白子，口感綿密一點都不腥，非常鮮甜好吃。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

刺身 綜合生魚片

品項不固定以當天新鮮魚貨為主，我非常喜歡這個擺盤，漂亮又不張揚。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

今天吃到的刺身有比目魚肉身和緣側肉、日本白魽、油旗魚、牡丹蝦、還有干貝。內容相當豐富，新鮮就是王道每一種都甘甜好吃。尤其是牡丹蝦跟干貝超好吃。還有比目魚緣側肉也很別緻，不同於一般比目魚鰭邊肉入口即化口感，這個吃起來有點脆又充滿油脂香氣非常好吃。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

碗物 波士頓龍蝦蝦螯

柴魚芡汁淋在波士頓龍蝦蝦螯與姬松茸上，光華透亮看起來就很可口。底下還有搭配娃娃菜包捲的伊勢湯頁，整個精緻極了。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

波士頓龍蝦蝦螯厚厚一支，滋味甘甜美味沒話說。比較驚喜的是底下娃娃菜包捲的湯頁，軟綿又充滿豆香非常好吃。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

握壽司 日本黑鮪魚中腹、剝皮魚

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

黑鮪魚的中腹部位油脂非常豐富，入口即化的口感以及滿嘴的黑鮪魚油脂香氣，這一貫握壽司讓人非常滿足。剝皮魚的肉質則是比較Q彈，與黑鮪魚的軟嫩口感形成對比。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

散壽司 波士頓龍蝦膏佐馬糞海膽鮭魚卵

最道散壽司相當別緻，底下的壽司飯有加入波士頓龍蝦蝦膏，上頭再加上日本馬糞海膽以及鮭魚卵，整個味道非常香甜海味十足。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

焚合 炸波士頓龍蝦

以前吃過很多波士頓龍蝦，炸的料理方式倒是第一次吃到，意外的好吃超驚喜!薄薄的炸粉香酥口感，搭配緊實又香甜的龍蝦肉整個超好吃的!連旁邊的炸蔬菜也非常甜，這一道炸波龍非常正點。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

強肴 無骨牛小排

配菜娃娃菜搭配紫蘇梅鹽、紅椒醬、洋菇，整個相當精緻。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

牛小排口感非常軟嫩，肉汁香甜好吃，非常推薦搭配紅椒醬一起吃，整個美味大升級。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

烤魚 馬頭魚

選用馬頭魚腹部的部位，口感比較Q綿多汁，烤過後逼出油脂香氣，擠點桔子汁就很好吃。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

湯品 龍蝦味噌湯

味噌湯裡頭有好多塊龍蝦肉，湯鮮味美龍蝦肉鮮甜好吃，這套無菜單割烹料理每一道食材都很棒，一路吃到這碗湯品相當飽足。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

甜品 水果烤布丁

吃到這裡已經飽到不行了，一套無菜單料理內容很紮實，不想吃那麼撐，建議跟朋友一起分享再加單點。很多人以為瞞著爹旗艦店只有無菜單料理套餐，其實也有單點可以選擇，下面是我們品嘗的單點菜色…

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

鹽烤紅鯸 時價

這隻紅鯸我們點比較大隻，時價是1880元，常吃日本料理的朋友就知道紅鯸價位不低，這裡單點的價位還算OK。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

鹽烤紅鯸的肉質很嫩又帶點Q度，油脂香氣十足，味道又香又甜非常好吃，擠點桔汁或者胡椒鹽就是頂級美味。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

炸蝦天婦羅 320元

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

野菜天婦羅 180元

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

瞞著爹的炸物功夫非常厲害，每一種天婦羅的外裹粉都裹的很薄，酥炸後口感非常香酥但不到硬脆的程度。明蝦的肉質紮實飽滿，薄薄的麵衣比一般的炸蝦好吃太多了。姬松茸、金針菇、香菇等野菜炸過之後外酥內多汁，雙重口感非常正點!這兩份天婦羅炸物都非常棒，素食的朋友也可以點野菜天婦羅。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

握壽司 目前沒有推出綜合握壽司，直接點選喜歡的品項，單貫計價。我們選了牡丹蝦 160元、干貝180元、鮪魚中腹 240元、青花魚 160元、馬糞海膽 300元。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

牡丹蝦上面還有點綴魚子醬，蝦頭可請廚師烤蝦頭，味道更香。干貝很大一顆，軟綿又香甜還有奶味，上頭加鮭魚卵鮮上加鮮非常好吃。黑鮪魚中腹有著入口即化軟嫩口感香氣十足。青花魚是當令的亮皮魚，肉質軟嫩一吃滿嘴油脂香氣好好吃。馬糞海膽堆疊了好多層塞滿滿份量超多，味道很甜海味爆表。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

綜合生魚片 5品480元

生魚片都是新鮮厚切，擺盤漂亮華麗登場，質感超棒。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

海螺肉本身肉質Q脆，搭配上面的醋凍一起吃，相當清爽好吃。野生鰆魚(土魠魚)的油脂豐富，炙燒後味道更香。黃雞魚是野生魚，體積比較小肉質細緻，微Q的口感很特別。日本黑鮪魚中腹的口感超級嫩，軟綿厚切再刷上醬油味道更香。軟絲綿綿QQ的口感，滋味非常甜，果然新鮮就是極品美味啊

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

香煎波士頓龍蝦 1280元

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

一整隻活體龍蝦可做酒蒸、香煎、油炸三種料理法，以前常吃酒蒸或焗烤，這道我們選擇香煎的方式上桌。一整隻活體波士頓龍蝦肉質飽滿肥美，香甜嫩口又有Q彈緊實的口感，白酒煎過香氣十足吃起來很過癮。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

愛吃波士頓龍蝦的朋友，多人用餐很推薦單點一隻一起分享非常超值。

▲台中瞞著爹無菜單日本料理。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

心得:

瞞著爹旗艦店的無菜單料理品質真是沒話說，一套吃下來相當豐盛飽足，CP值很高，多人用餐可以再加點單點一起吃，可以吃到不同的精緻美味，環境舒適、服務貼心、食材用料新鮮、餐具擺盤都漂亮，一餐吃下來非常享受。喜歡吃高質感無菜單料理的朋友，這一家瞞著爹旗艦店值得推薦，招待賓客也非常有面子喔~

瞞著爹台中旗艦店

消費方式分單點及無菜單割烹料理套餐兩種：
單點：每位低消$500 元。
套餐：
平日午餐：1200元、1600元、2200元、3000元。
平日晚餐及假日全天：1600元、2200元、3000元、5000 元。(3000及5000 元僅接受三天前預訂)
地址：台中市北區育樂街 11-2 號(大門位於錦祥街與育強街口)
電話：04-3704-8811
營業時間：
午餐：11:30-14:00 (最後進場 13:00)
晚餐：17:30-21:30 (最後進場 20:00)
※注意事項：
1. 採預約制，用餐時間限 90 分鐘。
2. 提供現金、信用卡結帳、服務費 10%另計。

商妮吃喝遊樂
喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～
部落格《商妮吃喝遊樂》粉絲團「Sunny吃喝遊樂」IG

關鍵字： 瞞著爹 日式料理 無菜單 台中美食 美食情報 達人美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

推薦閱讀

太原夜市必吃！10元滷味脆腸　配上獨門醬料超好吃

台中獨特「蘋果起司手雞」！爆漿起司搭配多款炸物超誘人

台中高CP火鍋有海陸頂級享受　冬令進補必點麻油酒系列

百種食材專人幫烤！台中「愛烤愛對囉」有超狂海陸吃到飽

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

行李廂上機場輸送帶之前要先上鎖嗎？

出國玩護照不見了3步驟申請新護照

南投小白宮大變身！貓奴要顧好荷包

台北過年不必遠行　採草莓賞夜櫻

台中三井適合家庭用餐的餐廳

想發財來這！中部3間必拜財神廟

高雄佛光山燈會　光雕市集迎春節

太平、大里景觀植栽小花海可以看

年假出國整理行李3步驟懶人包

未開先轟動！東京「唐草飯店」5月開幕

熱門行程

最新新聞更多

台中無菜單料理　日式庭園超迷人

台北7條捷運就能到的親山步道

春節連續假期　台鐵開實名制班車

春節連假9天台南免費路邊停車

中油春節吞忍本週不調漲　等到11日才..

台中後火車站滿滿餡料港澳美食

到大陸旅遊小心！A流升至「二級警示」

早上出門塞爆！春節次日「5地雷路段」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366