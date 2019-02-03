一秒到日本庭園！台中無菜單日式料理　多人一起吃超划算

點評：看了好想吃啊

文、圖／商妮

台北知名的瞞著爹在台中一共有兩家分店，之前分享過瞞著爹台中精誠丼飯，今天來分享無菜單割烹料理為主的瞞著爹台中旗艦店。這家旗艦店藏身巷弄裡，走進幽靜的日本建築瞬間穿越到日本，不論環境、餐點、還是服務都相當高質感有水準，無菜單割烹料理分五種價位，以我們今天吃的2200就很豐盛相當超值，吃不過癮還有單點可選，犒賞自己或是招待貴賓都非常適合。

瞞著爹台中旗艦店地址是北區育樂街11-2號，但是依照門牌會找不到入口。大門設置在錦祥街和育強街的交叉路口，藏身在巷弄中相當幽靜，走進大門彷彿進入時光隧道瞬間到了日本京都。

整個日式建築與竹林相當雅致，整個氣氛美到讓人拍照拍不停，有種到了京都的感覺，非常驚喜。





整個餐廳就是日式老房子木造建築，地板為塌塌米入內用餐需要脫鞋，建議穿襪子比較適合。

店內用餐空間不小，平日的晚餐時段客人不少，這裡的無菜單割烹料理套餐價位分1200(限平日午餐)、1600、2200、3000、5000等5種價位，套餐從開胃菜、先付、刺身、碗物、握壽司、散壽司、焚合、強肴、烤魚、湯品、甜品一路下來內容很豐盛。除了3000、5000需三天前預約外，其餘價位建議提早預約，預定當天用餐的話要碰碰運氣。

整個用餐空間完全是日式風格，木頭桌椅、木門窗框、加上塌塌米地板整個充滿禪風非常雅緻，在這裡用餐不知不覺讓人氣質加分相當舒服。因為是無菜單料理，餐點內容沒有固定，用餐前服務人員會先問過餐點有哪些不吃的可以微調非常貼心。我們今天品嘗2200元無菜單割烹料理，另外還有再加單點。先來介紹無菜單割烹料理的內容…

開胃菜 喜相逢、漬苦瓜柚子蘿蔔

喜相逢的肉質肥美，帶點微Q的口感，醋漬風味相當開胃。苦瓜與柚子蘿蔔有著爽脆口感，酸酸甜甜相當爽口。

先付 鱈魚白子、鮟鱇魚肝、海螺肉

每一道菜送上桌時都會有詳細說菜介紹，服務真是很優。鱈魚白子上頭搭配辣蘿蔔泥以及日本蔥、醬汁則是日式水果醋；鮟鱇魚上面也是辣蘿蔔泥提味；海螺肉則是搭配蘋果做的三杯醋。三款小菜都相當精緻好吃，我好喜歡他們的餐具，精緻又充滿日本風，整個用餐心情好愉快。





其中我最喜歡鱈魚白子，口感綿密一點都不腥，非常鮮甜好吃。

刺身 綜合生魚片

品項不固定以當天新鮮魚貨為主，我非常喜歡這個擺盤，漂亮又不張揚。

今天吃到的刺身有比目魚肉身和緣側肉、日本白魽、油旗魚、牡丹蝦、還有干貝。內容相當豐富，新鮮就是王道每一種都甘甜好吃。尤其是牡丹蝦跟干貝超好吃。還有比目魚緣側肉也很別緻，不同於一般比目魚鰭邊肉入口即化口感，這個吃起來有點脆又充滿油脂香氣非常好吃。

碗物 波士頓龍蝦蝦螯

柴魚芡汁淋在波士頓龍蝦蝦螯與姬松茸上，光華透亮看起來就很可口。底下還有搭配娃娃菜包捲的伊勢湯頁，整個精緻極了。

波士頓龍蝦蝦螯厚厚一支，滋味甘甜美味沒話說。比較驚喜的是底下娃娃菜包捲的湯頁，軟綿又充滿豆香非常好吃。

握壽司 日本黑鮪魚中腹、剝皮魚

黑鮪魚的中腹部位油脂非常豐富，入口即化的口感以及滿嘴的黑鮪魚油脂香氣，這一貫握壽司讓人非常滿足。剝皮魚的肉質則是比較Q彈，與黑鮪魚的軟嫩口感形成對比。

散壽司 波士頓龍蝦膏佐馬糞海膽鮭魚卵

最道散壽司相當別緻，底下的壽司飯有加入波士頓龍蝦蝦膏，上頭再加上日本馬糞海膽以及鮭魚卵，整個味道非常香甜海味十足。

焚合 炸波士頓龍蝦

以前吃過很多波士頓龍蝦，炸的料理方式倒是第一次吃到，意外的好吃超驚喜!薄薄的炸粉香酥口感，搭配緊實又香甜的龍蝦肉整個超好吃的!連旁邊的炸蔬菜也非常甜，這一道炸波龍非常正點。

強肴 無骨牛小排

配菜娃娃菜搭配紫蘇梅鹽、紅椒醬、洋菇，整個相當精緻。

牛小排口感非常軟嫩，肉汁香甜好吃，非常推薦搭配紅椒醬一起吃，整個美味大升級。

烤魚 馬頭魚

選用馬頭魚腹部的部位，口感比較Q綿多汁，烤過後逼出油脂香氣，擠點桔子汁就很好吃。

湯品 龍蝦味噌湯

味噌湯裡頭有好多塊龍蝦肉，湯鮮味美龍蝦肉鮮甜好吃，這套無菜單割烹料理每一道食材都很棒，一路吃到這碗湯品相當飽足。

甜品 水果烤布丁

吃到這裡已經飽到不行了，一套無菜單料理內容很紮實，不想吃那麼撐，建議跟朋友一起分享再加單點。很多人以為瞞著爹旗艦店只有無菜單料理套餐，其實也有單點可以選擇，下面是我們品嘗的單點菜色…

鹽烤紅鯸 時價

這隻紅鯸我們點比較大隻，時價是1880元，常吃日本料理的朋友就知道紅鯸價位不低，這裡單點的價位還算OK。

鹽烤紅鯸的肉質很嫩又帶點Q度，油脂香氣十足，味道又香又甜非常好吃，擠點桔汁或者胡椒鹽就是頂級美味。

炸蝦天婦羅 320元

野菜天婦羅 180元

瞞著爹的炸物功夫非常厲害，每一種天婦羅的外裹粉都裹的很薄，酥炸後口感非常香酥但不到硬脆的程度。明蝦的肉質紮實飽滿，薄薄的麵衣比一般的炸蝦好吃太多了。姬松茸、金針菇、香菇等野菜炸過之後外酥內多汁，雙重口感非常正點!這兩份天婦羅炸物都非常棒，素食的朋友也可以點野菜天婦羅。

握壽司 目前沒有推出綜合握壽司，直接點選喜歡的品項，單貫計價。我們選了牡丹蝦 160元、干貝180元、鮪魚中腹 240元、青花魚 160元、馬糞海膽 300元。

牡丹蝦上面還有點綴魚子醬，蝦頭可請廚師烤蝦頭，味道更香。干貝很大一顆，軟綿又香甜還有奶味，上頭加鮭魚卵鮮上加鮮非常好吃。黑鮪魚中腹有著入口即化軟嫩口感香氣十足。青花魚是當令的亮皮魚，肉質軟嫩一吃滿嘴油脂香氣好好吃。馬糞海膽堆疊了好多層塞滿滿份量超多，味道很甜海味爆表。

綜合生魚片 5品480元

生魚片都是新鮮厚切，擺盤漂亮華麗登場，質感超棒。

海螺肉本身肉質Q脆，搭配上面的醋凍一起吃，相當清爽好吃。野生鰆魚(土魠魚)的油脂豐富，炙燒後味道更香。黃雞魚是野生魚，體積比較小肉質細緻，微Q的口感很特別。日本黑鮪魚中腹的口感超級嫩，軟綿厚切再刷上醬油味道更香。軟絲綿綿QQ的口感，滋味非常甜，果然新鮮就是極品美味啊

香煎波士頓龍蝦 1280元

一整隻活體龍蝦可做酒蒸、香煎、油炸三種料理法，以前常吃酒蒸或焗烤，這道我們選擇香煎的方式上桌。一整隻活體波士頓龍蝦肉質飽滿肥美，香甜嫩口又有Q彈緊實的口感，白酒煎過香氣十足吃起來很過癮。

愛吃波士頓龍蝦的朋友，多人用餐很推薦單點一隻一起分享非常超值。

心得:

瞞著爹旗艦店的無菜單料理品質真是沒話說，一套吃下來相當豐盛飽足，CP值很高，多人用餐可以再加點單點一起吃，可以吃到不同的精緻美味，環境舒適、服務貼心、食材用料新鮮、餐具擺盤都漂亮，一餐吃下來非常享受。喜歡吃高質感無菜單料理的朋友，這一家瞞著爹旗艦店值得推薦，招待賓客也非常有面子喔~

瞞著爹台中旗艦店

消費方式分單點及無菜單割烹料理套餐兩種：

單點：每位低消$500 元。

套餐：

平日午餐：1200元、1600元、2200元、3000元。

平日晚餐及假日全天：1600元、2200元、3000元、5000 元。(3000及5000 元僅接受三天前預訂)

地址：台中市北區育樂街 11-2 號(大門位於錦祥街與育強街口)

電話：04-3704-8811

營業時間：

午餐：11:30-14:00 (最後進場 13:00)

晚餐：17:30-21:30 (最後進場 20:00)

※注意事項：

1. 採預約制，用餐時間限 90 分鐘。

2. 提供現金、信用卡結帳、服務費 10%另計。