太原夜市必吃！10元滷味脆腸　配上獨門醬料超好吃

文、圖／商妮

喜歡逛夜市吃小吃的朋友，今天要分享一家太原夜市必吃的三合院辣脆腸十元滷味攤。這一家滷味跟一般的滷味很不一樣，是彰化老師傅祖傳秘方滷製的古早味，以淺滷方式保留新鮮食材原味沒有滷到軟爛，再加上獨家秘製的三合銷魂醬， 整個滋味香辣帶甜清爽不油膩很耐吃，完全顛覆滷味重鹹重口味的印象，有到太原夜市的朋友這一家很值得一試。





太原夜市位在環中路與太原路交叉口，旁邊有公園超大停車場免費停車，交通便利好停車，動線規劃良好逛起來很舒服，再加上一週開市五天(四五六日一)，可算是台中好逛夜市的前幾名。





太原夜市佔地很大攤位非常多，吃喝玩樂通通有，小孩子來這裡都玩到不想回家，哈哈哈，好多好玩的遊戲攤位，不只小朋友愛玩，連大人都有好多攤可玩。夜市裡的攤位還是以美食小吃居多，需要多逛幾次才能吃得完，有些比較有名的像是三合院麻辣脆腸、正牌豬血糕、微豆豆花、老竇雞蛋仔都是人氣攤位。





這家三合院10元古早滷味攤是朋友特別推薦，他說他每次來逛一定會買，叫我一定要試試。這攤就在環中路橋下這一排，其實還蠻容易發現他，因為攤位前好多人。





攤車上鋪滿滿大約30種滷味，看起來跟常見的乾式滷味很像，不過顏色沒有那麼深。老闆說他們的滷味特地保留新鮮食材原味，以淺滷為主，這樣客人吃到嘴裡才不會每一種都一樣的味道。祖傳祕方滷汁滷出來的滷味有著三合院阿公阿嬤的古早味，老闆想要紀念小時候在三合院圍爐的幸福記憶，所以店名叫三合院。

所有食材的價格分10元、20元、30元三個區塊擺放。除了常見的滷味食材，這裡還有素腰花、香竹腸、澎皮(炸豬皮)、蓮藕等好幾種市面少有的滷味食材，有些以兩三塊算一份10元，價格非常平價CP值很高。

這一區的人氣商品有香竹腸、豆包、米血、素腰花、小豆干。

香竹腸在一般滷味攤比較少見，老闆說特地到北港老店進貨，吸滿獨門滷汁咬的時候會爆漿很過癮。

素腰花非常特別，口感超嫩又多汁，非常好吃推薦必點。





米血也是他們家的招牌，一大塊只要10元很超值。QQ綿綿不會乾硬的口感，一吃就讓人喜歡，重點是口味不重不死鹹很耐吃。

每一種滷味看起來都好好吃的感覺，老闆介紹說他們家的滷味以祖傳祕方滷汁作為淋醬，看起來好像重口味，但其實是清爽型的滷味，跟市面上的滷味非常不同。這一區人氣商品有百頁豆腐、水晶餃、小脆丸、還有在後面袋子裡的澎皮。





這個澎皮是他們家的秘密武器，一般的滷味攤幾乎沒看過。老闆說澎皮跟香竹腸都是他們特地從雲林北港老店進貨，跟台中的澎皮很不一樣，口感非常Q甚至帶點脆超級正點!!每天都是最快賣完的招牌商品。

百頁豆腐是半塊對切，表面滷到上色但是剪開之後，吃的到裡頭的豆香。

這個脆丸串老闆介紹是桂冠的火鍋料，口感Q脆彈牙蠻好吃的。

30元區以肉類為主，今天有雞屁股、鴨翅、鴨心、雞胗，一份30元/兩份50元。這一區最受歡迎的是雞屁股，我有點來吃，天啊~~肉質有夠嫩的保水度十足!真的跟別家滷味攤很不一樣耶~蔬菜區品項不一定，都是當季蔬菜為主，每種都是一份30元/兩份50元，老闆說他們家的青菜不重鹹，每一種都很受歡迎。





除了滷味之外，麻辣脆腸是三合院的明星商品第一名。他們家的鴨脆腸顏色不會黑黑的，看得出來清洗得很乾淨，吃起來沒有腥味，搭配自己炒的酸菜，吃起來蠻爽口的，耐吃。

麻辣脆腸搭配老闆自己炒的酸菜，一大份50元相當划算。





滷味切完之後一定要加這個滷汁一起攪拌，鹹香帶甜的滋味非常好吃，不會重鹹吃起來反而感覺清爽，不油膩很耐吃。老闆家傳秘方的滷汁竟然沒取個響噹噹的名字!

這個滷汁醬太厲害了，我跟老闆建議把它叫做《三合銷魂醬》，一般滷味攤都是淋上濃稠的醬汁加強味道，他們家的三合銷魂醬則是類似高湯湯汁，這個秘製滷汁加在滷味中整個味道變得好好吃，超威的!





敢吃辣的朋友也很推薦加這個銷魂辣椒醬，辣中帶甜的滋味，我個人推薦中辣，非常過癮。

這家三合院滷味走古早味路線，價格通通是10元20元30元銅板價，讓人忍不住每種都想夾~哈哈。





老闆動作俐落的剪滷味最後再淋好幾匙的醬汁，給料一點都不手軟。





看看這三合銷魂醬給的多大方啊~~我最愛這種佛心的店家了。





三合院的滷味在夜市現場吃是冷的滷味，用竹籤吃比較不方便，外帶回家擺盤後再拍照給大家看。看起來是不是很好吃?!我家老爺跟小鬼忍不住要偷吃了~~哈哈哈…





麻辣脆腸看起來真是舒服，不會黑嚕嚕的，我喜歡這樣的賣相。口感Q脆越咬越香甜，在家吃很推薦微波加熱一下，口感變軟味道更香。不只辣脆腸好吃，連酸菜也很美味耶，冷吃熱吃有不同風味都可以試試。





用袋子裝跟用盤子擺盤，看起來真的差很多，拍照時一直流口水…搭配啤酒或者泡壺茶一起吃，真是一大享受啊!!





來張香竹腸特寫，裏頭吸滿三合銷魂醬，Q脆的香竹腸口感很正點，一咬立即爆漿，好過癮啊!!!





前面提過澎皮來自北港老店，口感Q脆咬的時候一直爆出甜辣的銷魂醬汁，無敵好吃!!!這種澎皮真的是古早味，勾起我小時候的回憶，現在根本吃不到這種懷念的味道，超級推薦一定要點!!!





高麗菜跟青花椰的份量都很多，淺滷方式保留青菜原本的甜，再加上獨家秘方滷汁風味，吃起來清爽不油膩，越吃越涮嘴。

三合院的雞屁股飽水度很足，一咬就讓人驚豔，好好吃!愛吃雞屁股的朋友，一定會愛上它。

百頁豆腐冷吃比較Q，熱吃則比較綿，吃的到豆香。不過跟豆包相比，豆包的吸汁爆漿效果比較優，我比較喜歡。

米腸原本不抱期待，老闆推薦才夾的。沒想到意外的好吃，腸衣特別薄吃的時候完全沒有感覺，米粒不會太乾硬，吸滿三合銷魂醬味道變成鹹甜辣的滋味，好吃耶~~





米血淺滷不會過於軟爛，QQ的口感越咬越香，加上銷魂醬的加持，好好吃喔。

很多人點完滷味後誤會滷味比較重口味就不加這個滷汁，真是太可惜了!!其實三合院的滷味清爽不油膩越吃越順口，一定要加這個《三合銷魂醬》更加分。推薦夾一些比較吸汁的滷料，吃起來特別可口。

喜歡吃滷味的朋友，太原夜市這攤三合院辣脆腸很值得試試，外帶回家還可以加熱吃有不同風味，記得跟老闆說要加《三合銷魂醬》，老闆會加送一份滷味當招待喔。

三合院古早滷味

地址:太原夜市環中路橋下這排

營業時間:週四~週一 晚上5點半~12點