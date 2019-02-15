台中浮誇系泰國菜！泰觀局推薦此生必去十大名店環境超美

點評：不出國就能吃正宗泰北料理！

文、圖／商妮

泰國觀光局推薦此生必去十大名店～WOO Taiwan本店在泰國清邁，台灣有五家分店台中就佔了兩家，兩家店都非常有特色:米平方店走熱帶雨林路線；市政店則是奢華浮誇路線，走進店內會讓你拍照拍不停。正統泰北清邁菜色相當道地，免機票就能享受泰國一樣的美味，優質的餐點與服務、環境更是超優超好拍CP值不低，非常適合姊妹淘聚會或是情侶約會、歡慶紀念日。很多人到了WOO看到琳瑯滿目的菜色不會點餐，這一篇就來分享我們吃到的好吃菜色，跟著商妮吃就對了！

WOO Taiwan台中市政店位在市政北二路靠近惠中路口，樓下就是知名的蔦屋書店，從鳥屋書店大門進去正對面就有電梯可以直達4樓。

不想爬樓梯也可以從樓梯下方的通道，搭電梯一樣子可以直達4樓餐廳。

搭到四樓走出電梯，迎面而來就迎賓櫃台旁這隻純白孔雀，整個貴氣逼人，有備受尊寵的感覺。

櫃台上有停車場標示，在市政公園有特約停車場，消費可免費停車2小時。

WOO Taiwan台中市政店用餐環境

一走進來讓我們目瞪口呆，哇～～～這裡也太漂亮了吧!!每一件都是藝術品，浮誇華麗 的風格讓人拍照拍不停。這裡的裝潢設計跟米平方叢林風格完全不同，兩家店都可以去朝聖。

用餐空間分兩區，兩邊的裝潢都很有特色，很多富有藝術感的擺設非常值得細細品嘗欣賞。戶外還有用餐區，我們今天被安排在比較大的這一區，座位有一大座沙發椅，吃飽喝足躺一下非常舒服。

WOO Taiwan台中市政店菜單 價位 消費方式

菜色大部分跟泰北清邁本店一樣，也有一些是台灣才有的私房料理，基本上一般市面上吃的到的泰國菜這裡都有，而且相當道地。菜單厚厚一本菜色非常多樣，看了好久還是有選擇障礙，後來請店員跟吃過的朋友推薦，點了幾道來試試果然好吃無誤!!還沒吃過WOO的朋友，可以跟著我們這樣點，相信你會喜歡。

泰式奶茶一瓶 480元

第一次吃到泰式奶茶還有附紅茶茶磚的，原本的奶茶就好喝，再加上茶磚滋味更香更濃，重點是一點都不會死甜，超好喝！！這杯是我們目前喝過最好喝的泰式奶茶，完勝以前喝過的各家泰國餐廳泰式奶茶，大推！！

金錢蝦餅 360元

這道正統清邁金錢蝦餅跟外面泰式餐廳賣的月亮蝦餅很不一樣，這裡的蝦餅厚度很夠，內餡不是蝦漿而是蝦肉與豬肉做成的肉餡，看得到滿滿的金錢蝦以及豬肉，餡料非常紮實。

酥脆的餅皮味道香，咬的時候可以聽到卡滋聲響，內餡飽滿整個鹹甜又酥香好好吃。淋上主廚特調的梅子醬更是絕佳美味，這一道金錢蝦餅比一般的月亮蝦餅好吃太多了。

古式綠咖哩雞 320元

一般的綠咖哩雞大多是選用雞胸肉，這裡的綠咖哩雞則是雞腿肉，口感就是不一樣，非常軟嫩好好吃。

濃稠的綠咖哩醬淋在泰國香米飯上面，又香又辣很下飯，敢吃辣的朋友很推薦這一道，非常過癮。

傳統辣炒打拋豬 280元（可調整辣度）

這一道打拋豬的辣度也是很夠味，豬絞肉比較紮實大塊吃起來很有口感，鹹、香、辣、甜的打拋豬搭配香米飯非常下飯，不敢吃太辣的朋友點餐時可以客製化減低辣度不必擔心。

鳳梨炒飯 380元

這道鳳梨炒飯份量十足，一整顆鳳梨挖空鑲入炒飯，用咖哩粉炒過的香米飯有著微微的辣，裡頭還加了腰果、毛豆、核桃、葡萄乾、雞肉增添香氣，上面再鋪滿肉鬆與蛋絲，整個好看又好吃。

微辣的咖哩粉搭配甜甜酸酸的鳳梨果肉、還有堅果、肉鬆、蛋皮一起吃，整個相當清爽又有多重風味，小朋友超喜歡的。

泰式鮮蝦炒河粉 420元

最道擺盤相當漂亮，肥美的大白蝦底下是雞蛋絲做成的網子，覆蓋著河粉與銀芽、花生、蝦米，整個相當有南洋風情。

泰國人喜歡吃酸酸甜甜的菜色，炒河粉旁邊還有附上魚露、辣椒粉、糖，可以依照自己喜愛的口味添加在炒河粉當中，我們是通通加進去啦，很夠味喔。

吃法就是把底下大把銀芽以及魚露、辣椒粉、糖一起拌入，再擠些檸檬汁，整個有爽脆的口感吃起來特別清爽。

河粉有加入花生一起炒，吃起來有點類似叻沙的沙沙口感以及花生粉甜甜的風味，裏頭還有百頁豆腐非常入味好吃，QQ的炒河粉甜鹹又微酸微辣，一點都不油膩很清爽開胃。旁邊的大白蝦蝦肉緊實Q彈很新鮮，每一隻蝦都有開背去泥腸，也更加入味好吃。

羅望子豬肋排 （限量隱藏版 需提前預約）

這一道豬肋排特別抽掉骨頭，先蒸過再烤過，整個非常入味，旁邊有新鮮塊狀鳳梨可以搭配肋排一起吃更爽口。

切開後的豬肋排可以看到裡頭的肉質非常的軟嫩，吸收了羅望子醬汁鹹鹹酸酸辣辣又帶甜的滋味與常吃到的甜甜BBQ醬不太一樣，這個羅望子醬的酸度比較高吃起來比較不膩。

軟嫩又酸辣甜的羅望子豬肋排，吃起來不會膩口意外的好吃。羅望子醬汁不單配烤豬肋排好吃，淋在香米飯也是很對味耶～忍不住又吃掉半碗香米飯。

酸辣冬蔭功海鮮湯 680元

這一道冬蔭功海鮮湯是泰國國民美食，裡頭的料非常多，魚肉、大白蝦、花枝、蛤蜊，隨便撈都吃得到海鮮料。

湯頭相當濃郁味道香但不會酸到無法入口，辣度我覺得還好，這鍋湯拌飯也很好吃。

炸香蕉

新鮮香蕉包捲在春捲皮裡頭酥炸，沒有其他調味只有淋上甜酸的梅子醬而已，冰的香蕉與熱熱酥酥的春捲皮起吃，綿綿的口感相當棒，簡單的組合卻非常好吃。

WOO Taiwan屬於清邁泰北料理，餐點比較偏甜，今天點的每一道都相當開胃很好吃。看似跟別家一樣的泰式菜色，但是吃過就知道風味相當獨特，在這麼美的環境當中享受道地的泰式美味，整個用餐過程非常愉快開心。喜歡吃泰國菜的朋友，這一家被泰國觀光局評比為此生必訪的 十大名店，一定要找機會去試試，可以跟著我們的菜色吃一輪，相信你會喜歡。

WOO Taiwan台中市政店

地址：台中市西屯區市政北二路18號4樓

電話：04-2252-8559

營業時間：

週一至週五 11：00~15：00 （供餐至14：00） 17：00~22：00 （供餐至21：00）

週六、週日 11：00~22：00 （全日供餐至21：00）

