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台中獨特「蘋果起司手雞」！爆漿起司搭配多款炸物超誘人

商妮吃喝遊樂 商妮

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時..

點評：這麼好吃的店看來是又要我胖了
ETtoday餓勢力

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

文、圖／商妮

喜歡吃雞排炸物的朋友，這一家台中獨有的蘋果手雞炸雞專門家一定要推薦給你。圓滾滾超可愛，好吃清爽不油膩，切開來會爆漿的蘋果起司手雞真是太特別了，第一次吃到就愛上它！！這家蘋果手雞很厲害，擁有30多年炸物功力的老闆將乾粉與濕粉依照不同比例調合，這裡的每一份炸物醃料與外裹粉都不同，每一款炸物都跟別人不一樣，完全與市場做出區隔，乾淨新鮮真材實料一吃就愛上它，現點現炸要有耐心等候。

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

蘋果手雞學士店位於台中北區的學士路靠近德化街口，大大的蘋果手雞招牌很容易找到。在店門口路邊以及旁邊都有停車位，交通非常便利。

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

有別於一般炸雞攤以外帶為主，蘋果手雞的店內以及門口都有用餐區，等候外帶或室內用餐都有座位。內用環境燈光美氣氛佳，不趕時間很推薦直接在店內享用現炸的美味。

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

蘋果手雞目前有三家分店，學士路這家是總店，除了內用、外帶還有外送服務。

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

蘋果手雞最新菜單
餐點品項不少，以炸物為主，還有套餐、飲料、進口啤酒等選項。價位幾乎都是100以內的銅板價，跟一般的炸雞攤差不多，但是好吃度大勝，CP值立即飆高。

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

冰箱裡擺放許多進口啤酒、還有自製飲料，喜歡喝什麼通通可以自己拿。

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

烏梅湯、洛神花茶、冷泡茶都是他們自己製作，尤其烏梅湯和洛神花茶都是自己手工熬煮，用料實在喝起來果然比較濃郁。這三款我都有喝，最喜歡洛神花茶甜中帶點微酸的滋味，搭配炸物一起吃很解膩。其實他們家的炸物不會油膩，想喝飲料純粹是尋求心理安慰～哈哈喜歡喝啤酒的朋友，很推薦炸物搭配啤酒更對味。

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

蘋果起司手雞 （附沾醬三選一） 85元

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

蘋果起司手雞是他們家的招牌，好大一隻!!特別拿出10元硬幣來比對，乍看很像一隻小春雞，炸雞排長這樣還是第一次見到，非常特別。

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

我們在現場吃，特地跟店家借用刀子切開拍照。劃開瞬間立即爆出起司瀑布，緩緩流下的畫面真是迷人！！中間塊狀的是新鮮蘋果切片，所以叫做蘋果起司手雞。

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

別以為爆漿的起司內餡會比較油膩，其實完全不會！！起司與新鮮現切蘋果片一起吃非常爽口，厚厚的雞胸肉包卷起司與蘋果，裹上特調麵衣下鍋炸，鎖住水份吃起來一點都不柴，保水度相當不錯，軟嫩好吃。表皮的麵衣非常酥脆，咬的時候還有卡滋卡滋聲，這個蘋果手雞相當正點好吃極了！！

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

蘋果起司手雞有附沾醬三選一，目前沾醬有番茄辣甜醬、泰式酸辣醬、洋蔥香甜醬等三種選項，通通都是老闆自己研發調配。
番茄甜辣醬 用新鮮蕃茄、美式蘿勒製作，味道酸甜中帶點微辣比較偏美式風味。
泰式酸辣醬 用新鮮魚露、蒜頭、檸檬汁、辣椒、糖等原料去調和，酸辣重口味。
洋蔥香甜醬 用蒜頭、洋蔥、醬油、味霖、蠔油等調和，類似萬巒豬腳沾醬，偏台式的風味。

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

我們三種沾醬都有點來品嚐，我個人最喜歡偏美式的番茄辣甜醬。

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

吮指小雞塊 五塊 50元

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

小雞塊的外皮跟蘋果手雞用的外裹粉不一樣，這個外皮比蘋果起司手雞的皮還要酥脆，味道更香。

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

原本以為小雞塊是像麥當勞雞塊那種小小一個，沒想到體格這麼大？！一個才10塊錢而已真是太超值了！！

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

雞腿肉做成的小雞塊，不僅大塊而且外皮非常酥脆好吃，一咬馬上感受到外脆內嫩又多汁的快感，讓人忍不住驚呼～～這個小雞塊太厲害了！！一份五大塊只要50元CP值爆表推薦必點～

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

辣味去骨腿丁 附沾醬三選一 85元

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

酥脆的麵衣跟前面兩款又不太一樣，老闆說他們家每一種炸物品項使用的粉漿與醃料都不同，看得出來非常用心。

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

大塊的雞腿肉吃起來就是不一樣！雞腿肉的保水度很足，皮酥肉嫩香辣無比非常好吃，不輸招牌蘋果起司手雞。

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

難忘的甘梅地瓜 50元

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

地瓜都是大大一塊份量十足，這麼大塊厚切的生地瓜在油鍋裡低溫慢炸需要10多分鐘，才能維持表面酥脆不焦黑，裡頭有著像烤地瓜一樣綿密細緻QQ的口感，非常好吃!讓我們很驚豔，喜歡吃地瓜的朋友推薦必點。能夠把生地瓜炸到如此絕佳美味，炸物功夫真的很厲害! 低溫慢炸很花時間，點餐好要有耐心等候。

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

雞皮 50元

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

雞皮炸過再淋醬上桌，沒有沾到醬的部位口感很酥，厲害的是一點都不油膩。有沾到醬的部位會變得比較Q，一分就能吃到兩種口感。

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

蒜嗆鮮魷魚 100元

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

這盤魷魚份量很多大概有半隻魷魚的量，老闆說使用漁船急凍魷魚比較新鮮。厚厚一圈切的很大方，外皮的炸粉很酥整個蒜香十足，魷魚香Q脆嫩的口感，好吃好吃。

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

手工洋蔥圈 50元
洋蔥都是新鮮洋蔥現場切完再裹粉酥炸，大大一圈非常有水份。外皮酥脆裡頭多汁，味道很甜，跟一般炸物店使用的冷凍洋蔥圈半成品相比，這個超大洋蔥圈好吃多了。

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

黑魯魯雞脖 50元
這個雞脖子看起來黑黑的顏色不討喜，其實是用18種中藥滷製，滷得非常入味，特別不裹粉直接酥炸，一節一節吃最有味道。

▲▼ 台中蘋果手雞炸雞專門家。（圖／商妮 提供）

米血 30元
這個米血也是先滷過再酥炸，外酥內軟不會乾硬沒味道。上面淋了洋蔥香甜醬提味，甜甜的滋味加上香Q的口感蠻好吃的，不過冷掉會變硬影響口感，建議趁熱吃掉。今天吃到好多款蘋果手雞的招牌炸物，發現他們家的炸物相當有特色，每一種部位的醃料與外裹粉都不同， 吃過就知道跟平時印象中的炸雞店很不一樣，是我們目前吃過最好吃的炸雞店。我們特別愛蘋果起司手雞、小雞塊、炸地瓜，尤其是小雞塊CP值爆表激推~~現點現炸需要耐心等候，要有心理準備。

蘋果手雞炸雞專門家
學士路總店：台中市北區學士路253號
電話：0973-428-328
營業時間: 13:30~24:00 外送時間:15:00~21:00

漢口路直營二店：台中市北區漢口路三段182號
電話：0968-553-208
營業時間: 13:30~24:00 外送時間:15:00~22:00

中科店分店：台中市西屯區玉門路66號
電話：04-24639422
營業時間:
週二~週五11:00~23:00 外送時間:13:00~21:30
週六、週一13:30~23:00 外送時間:14:30~21:30
週日 13:30~22:30 外送時間 14:30~21:30

商妮吃喝遊樂。
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