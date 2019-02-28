換上浴衣喝日式下午茶！南投埔里食堂內巨型紙鶴超好拍

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：我也想穿浴衣跟紙鶴拍照啦～

文、圖／滿分的旅遊札記

南投居然也有麼日系的景點「鳥居喫茶食堂」，鳥居喫茶食堂就隱身在埔里熱鬧的小鎮上，濃郁的日式氣息搭配鳥居，吸引著旅人的目光，走入食堂能品嚐日式的美食和下午茶點。鳥居喫茶食堂還能體驗繽紛浴衣漫遊美拍唷，近期多了巨型紙鶴裝置藝術，整個更好拍啦！沒時間去日本參拜神社，那就來鳥居喫茶食堂吧！

一直以為南投埔里只是「城堡之都」，沒想到埔里也有麼日系的復古景點呢！木造的日式大鳥居就隱身在埔里小鎮裡，據說在日治時期，這裡是台糖遙拜所，現在已經變成旅人假期休閒的好地方啦！

滿分當日來訪，雖然遇上鳥居喫茶食堂維護中，但依舊抵擋不住園區濃郁的日式風情啦！鳥居喫茶食堂上午11:30才開始營業，園區室內禁止吸煙、禁帶寵物和外食唷！請來訪的朋友們要特別注意啦！

鳥居喫茶食堂戶外庭院綠意盎然，散步在庭院裡也挺放鬆滴！

滿分覺得園區裡佈置的挺有特色滴，像是從草地裡蹦出的大手掌，還有叢林裡繽紛的紙鶴都很亮眼，其中最吸引滿分的，就是這坐巨型紙鶴啦，店裡的人員說，這隻紙鶴是今天剛到滴，滿分心想，自己的運氣也太好了吧！

當日天氣超好，Kevin提議先入坐，滿分順著石階步道往鳥居食堂裡移動，意外被滿分看到玻璃窗裡的浴衣，Kevin驚呆了!!因為知道滿分又要穿和服了（哈～）

鳥居喫茶食堂外觀建築真的很有日本的味道，木造拉門搭配復古燈籠，又有置身日本的感覺，就連入口的鳥居是字和圖案也很有質感呢！

鳥居喫茶食堂裡也是濃濃的日系風格，四周天花板還特別以注連繩佈置，感覺得出食堂主人的用心啦！

門口還有好玩的財神小遊戲，滿分當天也來祈願一下，結果居然是加薪耶！看來2019滿分也要發大財囉！

鳥居喫茶食堂還有榻榻米坐位區，感覺坐在榻榻米上用餐下午茶，更有在日本玩樂的感覺啦！結果Kevin表示：脫鞋很麻煩（冏＂）

鳥居喫茶食堂。MENU





鳥居喫茶食堂供應的餐點也很豐富耶，有丼飯、定食、鍋物、烏龍麵和炸物小點，若不吃正餐，也有日式甜點、咖啡和飲料唷！鳥居喫茶食堂假日低消大人＄200 小孩＄100，畫單後需自行到櫃台點餐結帳唷！PS：在鳥居喫茶食堂消費，體驗浴衣只需$100元。

等餐時間，Kevin發現滿分整個消失！！原來～已經跑到鳥居的和服體驗館挑衣裳了，鳥居喫茶食堂也有提供日式浴衣體驗唷！一小時 大人＄200/人、小孩＄150/人，若在食堂裡用餐消費，只需要加價$100元即可體驗唷！

鳥居喫茶食堂浴衣的款式和選擇好多，除此之外，還有髮飾和配件隨旅人挑唷！當天，滿分完全沉醉在自己的小對世界，其實前一週才剛從日本川越體驗和服回來耶，只能說，滿分對於日本服飾真的非常著迷呀！

穿上日式浴衣，滿分立馬開啟日本魂，滿分覺得日本服飾真的好美好華麗，雖說僅僅是簡易快穿的日式浴衣，但～這種亮眼的色系，也能突顯女孩的美耶！才剛換上浴衣的滿分，迫不及待叫Kevin按快門。

鳥居喫茶食堂外就很好取景了，終於知道這椅子的用途啦！因為大家都會來這裡與鳥居合影。

接下來跟著滿分去參拜鳥居神社吧！別忘了參拜前，要先清潔身心才虔誠唷！神社旁還有參拜教學，朋友可以學一下啦！

鳥居喫茶食堂戶外庭院佈置的很美，神社區還有還有一條小溪池塘，古錐的河童造景和繽紛紙鶴，讓整個園區變得更有活力啦！

小隻的紙鶴不夠看，巨型紙鶴更好拍耶！滿分還是第一次看到這麼大的紙鶴呢！如果它能載滿分飛舞，一定更好玩，不知道大紙鶴上還會有什麼特殊造景，畢竟滿分抵達時，園區還正在佈置啦！

雖然說，當天鳥居的入口處正在施工中，但是～依舊不減滿分愛拍照的心情啦！穿著卡哇依的日式浴衣，畫面還是很美吧！不過～也因為工程人員還在忙祿中，滿分就也就不好意思在這區打擾啦！

莓果奶蓋飲＄120 宇治抹茶芝士奶蓋＄130

回到坐位上，飲料和甜點早就都上桌了，玩拍了這麼久，剛好可以喝下午茶，滿分當天點的莓果奶蓋非常好喝，奶蓋香氣十足，入口甜滋滋～超愛！Kevin的抹茶也不錯啦，不過滿分更愛莓果啦！



玫瑰泡芙＄100/3顆

玫瑰泡芙份量不多，三顆100元，泡芙脆口，內餡奶油冰涼好爽口，再沾點玫瑰果醬，味道還不賴唷！滿分和Kevin一口接著一口，發現一份三顆還真是不夠吃呀！當天下午因是午茶時間，所以沒能點正餐，不然，聽說鳥居食堂的烏龍麵也很棒唷！

完食甜點準備離開前，還出現小小插曲，滿分突然拿出一把短刃想襲擊Kevin，自以為是在飾演臥底的角色，其實是殺手，不過～Kevin對於滿分自導自演的劇本沒有興趣，倒是幫滿分收錄了新的表情包相片啦！

脫掉美美的浴衣，滿分找回自己了，鳥居喫茶食堂旁還有紀念商品區，商品區販售許多精緻的飾品和小食，另外還有擲杯抽籤處可以許願唷！滿分運氣不錯，隨便擲都是聖筊呀！朋友們也可以來抽籤試試看啦！

滿分當天在鳥居喫茶食堂也玩拍的超久，鳥居喫茶食堂雖說園區佔地不大，但濃郁的日式風情，也真的蠻好拍滴！鳥居喫茶食也有日式浴衣可以體驗取景唷！若沒有時間去日本，也能來埔里感受日本味，當天最吸引滿分的，除了能穿浴衣拍美照，就是園區裡的紅色巨型紙鶴啦！

鳥居喫茶食堂

地址：南投縣埔里鎮公誠路86號

營業時間：11:30 ~ 20:00

服務電話：04 9299 1882