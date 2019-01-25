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高雄星野肉肉鍋特長肉盤吃到飽！還有「視覺系爆炸蝦桶」

高雄美食地圖 高雄美食地圖

高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋..

點評：那個肉～那個蝦～～～
ETtoday餓勢力

▲星野肉肉鍋。（圖／高雄美食地圖提供）

文、圖／高雄美食地圖

這世界上有些事情是顯而易見的，譬如說星野肉肉鍋。
因為它店名就是明明白白的告訴你：我 • 有 • 肉。
（攝影：阿雄 ／ 文字採訪：伊娃 ／ 高雄美食地圖版權所有）

▲星野肉肉鍋。（圖／高雄美食地圖提供）

愛吃肉不是罪，吃不過癮才是

星野肉肉鍋從一店、二店陸續推出以來，都受到廣大饕客的熱烈喜愛。

▲星野肉肉鍋。（圖／高雄美食地圖提供）

肉品好、湯頭讚、環境佳，樣樣令人驚豔得難以拒絕。如今又多了一個令人無法抗拒的理由：吃。到。飽！星野肉肉鍋把7大精選肉品分三個坎三種價，你可以按照自己的喜好，選你想要的價格LEVEL，然後搭配滿場的鮮蔬飯麵飲料咖啡，來個自助餐檯走九遍（沒有忠孝東路就自己繞圈圈），邊走邊消化些才能再多吃點。

第一坎368元：超值嚴選　經濟實惠（晚餐/假日398元）

▲星野肉肉鍋。（圖／高雄美食地圖提供）

主演：特級梅花豬肉片、彈牙東坡豬肉片、枸杞酒香嫩雞丁

2豬1雞的清爽組合，最適合不吃牛肉的朋友。特級梅花豬肉片帶著微微的油花，肉質彈嫩，入口肉香飽滿。
彈牙東坡豬肉片油脂較豐富，口感更Q彈，但絲毫不覺油膩。枸杞酒香嫩雞丁則是選用台灣本土雞肉腿肉部位，燙煮過後依然軟嫩，很JUICE，細細咀嚼還能吃出濃郁酒香氣～

第二坎428元：紐澳草飼　極品絕對（晚餐/假日458元）

▲星野肉肉鍋。（圖／高雄美食地圖提供）

加演：低脂健康沙朗牛、極品霜降牛背肩

除了第一坎的3種肉肉，多增加2款牛肉選擇。低脂健康沙朗牛的油花少，主打健康低熱量、低脂肪、低膽固醇，但依然保有著沙朗的肉感與咬勁。極品霜降牛背肩則帶點筋，霜降富含油花，牛背肩肉質扎實，而且舒展開的肉片頗大，感覺就很過癮。

第三坎468元：濕式熟成　品味完美（晚餐/假日498元）

▲星野肉肉鍋。（圖／高雄美食地圖提供）

繼續加演：冷藏霜降板腱牛、冷藏厚脂五花牛

除了第一、二坎的5種肉肉，再派2款高級熟成牛肉加入吃到飽戰隊。特選頂級牛肉的精華部位，以濕式熟成技術，保持肉質鮮嫩。有冷藏霜降板腱牛，肉質軟嫩油脂含量低，牛肉汁液甜鮮。以及冷藏厚脂五花牛，展現出完美的大理石油花紋，入口飽滿滑順。以上這樣一二三坎介紹完，愛選哪款全憑人客倌，只要同桌要同價位即可。

好肉要配好湯底　12種湯頭濃淡自由選搭

星野肉肉鍋共有12種湯頭口味，其中日式豚骨、藥膳養生、跟汕頭沙茶這3種是免費的，另外多提供9種特色湯頭可以加價選購。

免費組：日式豚骨、藥膳養生、汕頭沙茶
＋38元組：鮮蔬番茄鍋、日式壽喜燒、日式昆布鍋
＋58元組：起司牛奶鍋、泰式酸辣鍋、星馬叻沙鍋
＋68元組：巴蜀麻奶鍋、蔥滿骨氣鍋
＋168元組：元氣卜卜鍋

▲星野肉肉鍋。（圖／高雄美食地圖提供）

星野都是鴛鴦鍋，選搭2種不同風味的湯底，能讓簡單的燙涮美味更加倍。今天的我們選的是經典的汕頭沙茶鍋，這可是流傳三代之久的泉成汕頭沙茶火鍋呢，湯頭清甜無比，還帶有濃濃扁魚香氣。搭配視覺效果很驚人的蔥滿骨氣鍋，滿滿的蔥跟大骨，厚實飽滿到得費心地找空間下煮料，少不了用吸管攪吸骨髓。

另外一鍋我們用星馬叻沙鍋搭配元氣卜卜鍋，走一個濃淡兩相宜。叻沙有微微開胃的辣，味兒較濃郁，經此一燙的食材就會瞬間變裝，搭上一種帶有椰奶的咖哩辛香，很過癮。元氣卜卜鍋裡有滿滿的蛤蜊跟牛奶蛤，新鮮肥嫩滿是甜鮮，單這樣喝湯底真能讓人精氣神十足。

湯底肉品都有了 說好的海鮮呢？

▲星野肉肉鍋。（圖／高雄美食地圖提供）

海鮮攏底佳啦！巨無霸牛奶蛤，口感非常飽滿肥厚。還有招牌的手作花枝漿也幾乎是每桌必點，口感Q鮮脆。這兒的海鮮都是產地直送的，如果單點就一盤一盤分開上，要是一次點得多，會直接拼組成一大盤，譬如說這樣。

▲星野肉肉鍋。（圖／高雄美食地圖提供）

波士頓龍蝦、超大生蠔、彈牙中卷、肥厚扇貝、軟嫩干貝，還有膠質滿滿的曼波魚，樣樣鮮度破表。不過，加價單點的海鮮類當中，最受歡迎的，是它。

▲星野肉肉鍋。（圖／高雄美食地圖提供）

視覺直逼裝置藝術等級的爆炸好蝦桶，共有20隻白蝦加10隻天使紅蝦，整桶特惠價358元。到底是誰想出來這種點子的？實在太蝦。以一種宛如天女散花的優美姿態，把蝦子一根根叉好叉滿整桶捧上桌來，不知為何，這一大桶蝦讓人看著不知不覺就想笑，想必是開心啊。也算是種串串鍋吧～

▲星野肉肉鍋。（圖／高雄美食地圖提供）

星野肉肉鍋的高雄左營店，就在新光三越本館的B1，帶有濃濃的網美文青MIX森林休閒風格，吃鍋拍照一舉兩得。位子很夠，人多人少都好約。用餐環境寬敞舒適，適合聚餐尾牙各種鬧。

▲星野肉肉鍋。（圖／高雄美食地圖提供）

除了浮誇系的大盤肉熟成肉招手就來，也有各種各樣的吃到飽。

▲星野肉肉鍋。（圖／高雄美食地圖提供）

如調色盤一般鋪展開，冷藏櫃裡白綠黃橘的蔬果顏色甚是美麗。（別只是讚嘆顏色漂亮，你倒是吃點菜啊～）我知道我知道，老師在說我有在聽，營養要均衡嘛，所以吃魚吃肉也要菜來尬，玉米豆腐菇菇菜上看20種，來來來～都來都來～

▲星野肉肉鍋。（圖／高雄美食地圖提供）

取個竹籃蔬果自取，愛什麼想吃多少都可以，這樣盛裝覺得滿時尚的。

▲星野肉肉鍋。（圖／高雄美食地圖提供）

火鍋醬料佐料近十種，最愛的是酸酸甜甜的越式魚露，沾肉沾海鮮都一級棒的輕酸爽。科學麵、王子麵、蒸煮麵、雞絲麵、意麵、冷盤前菜、熱熟食通通有。

▲星野肉肉鍋。（圖／高雄美食地圖提供）

冰飲汽水加熱茶咖啡，自助飲料吧冷熱飲具備。

▲星野肉肉鍋。（圖／高雄美食地圖提供）

吃到微微有點飽足感的話，來泡杯茶。阿里山烏龍茶或日月潭紅茶，都是信手捻來的舒暢。

▲星野肉肉鍋。（圖／高雄美食地圖提供）

自己的刨冰自己做！給熱呼呼的身子降降溫。

對了，自助餐檯柱子邊有個區域，小肚小胃的人最好不要經過，應列入禁區。因為有超濃郁的日式咖哩、軟嫩的豚丼壽喜燒，還有鴨血豆腐料多味兒足的麻辣鍋底，每一種都爆炸好吃啊，每一種都能讓人嗑上好幾碗飯，臣妾哪來那麼大肚子吃呢～

吃到飽是一種很歡樂、很令人滿足的用餐方式。星野肉肉鍋將這份歡樂與滿足感發揮到極致。

▲星野肉肉鍋。（圖／高雄美食地圖提供）

星野肉肉鍋　左營新光三越店
地址：高雄市左營區高鐵路123號B1樓（左營新光三越B1F）
電話：07-359-0606
營業時間：11:00～22:00
用餐時間：90分鐘

高雄美食地圖
作者介紹：高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋味，也三不五時介紹各地旅遊景點，嚐遍各路招牌菜餚、拍下各地美好風景，與大家一起分享台灣美食與獨有的人情味。粉絲專頁部落格

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