神戶港「鐵塔美女」360度飽覽六甲山景色！還能坐旋轉咖啡廳

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

「神戶港塔」位在神戶最精華且熱鬧的港灣區域，紅色線條編織的大型建築，充滿藝術感，太陽下山時，塔身還會亮起7000顆LED燈，相信走過路過，都很難不被神戶港塔所吸引！玩神戶港塔，可以登上360度的觀景台，飽覽神戶唯美的山城美景和港邊水色，還能坐在神戶港塔裡的旋轉咖啡餐廳享受美食。周邊景點豐富，可搭配海洋博物館、神戶麵包超人博物館，以及美利堅公園一起順遊，親子同行也很適合，大人小朋友都有難忘的旅行紀念。

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交通方式

▲開車自駕的朋友，導航神戶港塔即達，也可以搭電鐵於JR元町站下車，再步行約15分前往。

外觀

▲獨特的紅色建築，據說是模仿日本傳統樂器—鼓，彷彿走進神戶港塔，也能聆聽到悅耳的曲子。

門票資訊

入園門票成人1000日圓（約新台幣200元），小朋友400日圓（約新台幣80元），若是想要前往屋頂展示台，需要再加200日圓（約新台幣40元）。可以現場排隊購票，也可以直接在網路上購票，直接出示比較方便。

樓層簡介

購票後，跟著入園的動線前往，電梯會帶領旅人直通神戶港塔的五樓展望台。參觀完的朋友，可加價200日圓前往頂樓，也可以直接步行往下走到一樓，再搭電梯離開。

展望台（室內）

抵達神戶港塔的展望台，會覺得空間其實不大，室內360度環景的觀景視野，牆面是格子玻璃，可以看到神戶港，眺望六甲山以及神戶市區。因為是採方格玻璃的設計，我覺得視野沒這麼遼闊，除非更靠近玻璃窗戶，才比較好觀景和拍照，再加上神戶港塔午後人潮很踴躍，我覺得沒這麼好參觀。

屋頂上展望台

我們當天有加價登上屋頂展望台，玻璃窗的設計比較遼闊，而且是露天觀景空間，可以感覺到戶外的空氣和風，雖然冬天比較冷，但也會覺得景色更有美感。

觀景視野真的很棒

可以將神戶的城市建築及港灣風光盡收眼底，對於想要好好欣賞景色或是拍照構圖的朋友，屋頂展望台絕對值得花費上來走走！

站在落地窗邊取景

背景就是唯美的海景與船隻，就連旁邊的摩天輪也格外美麗耀眼。換個角度欣賞，也能看到旁邊的神戶海洋博物館、神戶的Umie購物中心，以及熱鬧的Mosaic馬賽克廣場。隨著太陽下山，神戶周圍的城市建築也開始點燈，很適合情侶約會來賞夜，就連屋頂觀景台的地板，當天也有亮燈！

無敵夜景

無論是站在神戶港塔上欣賞點燈的城市燈海，還是漫步港邊，換個視角眺望神戶港塔都很迷人，玩神戶港塔最佳的時間就是傍晚到夜間點燈的時刻！

藝術展區

欣賞完神戶地標—神戶港塔的魅力景色後，我們沿著動線下樓，意外發現還有互動展覽，繽紛的燈光，搭配童趣的布景，吸睛又好拍照。來到一面互動牆，手觸碰就會施放煙火，很奇特的塔上煙火秀，也吸引旅人的目光，大人小孩都可以玩得很開心。

紀念品

▲有販售神戶港塔的周邊商品，朋友們參觀之餘，也可以來看看紀念品。

旋轉餐廳

這間Ready go round位在神戶港塔三樓，是座旋轉咖啡廳，據說旋轉一圈約20分鐘，不用走路，可以坐在位子上輕鬆飽覽神戶港景。不過有點可惜，來訪當天沒有人員服務，我們僅繞一圈參考，沒留意到是否有旋轉。

PORT TERRACE

這裡有販售各種美味的餐點，有義大利麵、燉飯、排餐，以及神戶牛漢堡和甜點等。當天點了一份神戶塔造型布丁，再搭配神戶牛漢堡排，精緻美味，尤其是神戶牛漢堡，牛肉厚切扎實又軟嫩！甜點也讓我們印象深刻，好看又好吃，玩神戶港塔的朋友，來這下午茶用餐也很棒！

心得

神戶港塔的外觀建築亮眼有特色，號稱鐵塔美女，白天晚上各有不同的美感，像是棟大型藝術品。更特別的是，登上神戶港塔能欣賞美麗海港風光，以及神戶城市景緻，還能用餐喝下午茶，很是愜意，再加上神戶港塔周圍景點豐富，絕對值得列入玩樂清單！

神戶港塔

地址：日本兵庫縣神戶市中央區波止場町5-5

營業時間：09：00－23：00（最後入場時間為 22：30）

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