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紐約頂尖酒店御用麵包坊進駐漢神洲際！擁有35年歷史口味超多元

糖糖's 享食生活

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▲▼TOM CAT BAKERY。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

來自紐約、擁有35年歷史的手工麵包傳奇「TOM CAT BAKERY」正式進駐台中漢神洲際！身為紐約頂尖酒店指定的御用麵包坊，這裡堅持職人每日現場手作，新鮮現烤，更導入靈魂酵母「白魯邦」，用時間與溫度鎖住最純粹的麵包靈魂，身為麵包控的你一定要收藏！

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位置
TOM CAT BAKERY台中首店就位於漢神洲際的B1美食街，一走到B1，很難不被那面巨大的黑白貓招牌給吸引，簡約又不失時尚的裝潢，在熱鬧的美食街中顯得格外搶眼。

▲▼TOM CAT BAKERY。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

環境
才剛到11點開門時間，店內就已經湧入滿滿的朝聖人潮！看著職人將剛出爐的麵包陸續遞上，陳列架瞬間被填滿，金黃酥脆的外皮散發著誘人光澤，建議想吃熱門品項的朋友一定要準時報到，因為架上的美味消失得非常快。

▲▼TOM CAT BAKERY。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

品項介紹
這款鹽奶油麵包不僅外型討喜，口感更帶有質感的嚼勁與麥香，厚實的奶油片提供了濃郁奶香，卻因為那一抹微鹹而顯得耐吃不膩口，這不僅是麵包控的必買款，更是拍照打卡最美的焦點。

▲▼TOM CAT BAKERY。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

經典的紅豆內餡細緻軟綿
夾入恰到好處的優質奶油，隨著每一口咬下在舌尖化開，因為使用了靈魂酵母製作，麵包體本身帶著獨特的空氣感與彈性，讓這道國民美味質感瞬間升級。

▲▼TOM CAT BAKERY。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

歐式裸麥系列
除了熱門的甜點款，架上的歐式裸麥系列更是老饕的清單首選，每一顆都烤得外皮堅韌有嚼勁，內裡卻驚人的濕潤Q彈，尤其是那款藍莓裸麥法國與裸麥鄉村雙起司，剖面看得到滿滿的果乾與厚實起司塊，每一口都能嚼出純粹的小麥香與發酵後的微酸甘甜。

▲▼TOM CAT BAKERY。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

一定要試試乳酪法國
接下來看看這排！每一顆法國麵包都長得超級飽滿，推薦大家一定要試試乳酪法國，看那爆出來的起司丁，完全沒在客氣。這裡的麵包不僅顏值高，拿在手上的紮實重量感更讓人感受到職人的誠意，如果你是喜歡咀嚼感、追求純粹麥香的麵包控，這一區絕對會讓你瘋狂。

▲▼TOM CAT BAKERY。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼TOM CAT BAKERY。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼TOM CAT BAKERY。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

心得
TOM CAT BAKERY的鹹麵包種類真的多到讓人挑不完！除了經典熱狗款，還有充滿異國風味的調理麵包，職人手作的麵包體帶有迷人的彈性，搭配各式鹹香內餡，不管是當作隔天的早餐還是辦公室點心都超合適。每一款都長得這麼療癒，路過真的會忍不住拿夾子多夾兩個，來到台中漢神洲際記得來地下一樓美食街逛逛！

TOM CAT BAKERY 漢神洲際店

地址：台中市北屯區崇德路三段865號B1
電話：04－24211049
營業時間：11：00－22：00

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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