12米巨型投影帶你走進畫家的光影世界！台南限時「寫生展」開箱

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

台南旅遊景點「台南國家美術館」是近期熱門的台南藝術展覽景點，也是台灣第二座國家級美術館，可以看到各種精彩的展演、了解台灣近代藝術的發展，逛累了還可以到館內的咖啡館喝杯咖啡。設有兒童藝術中心，讓小朋友體驗畫畫、拼圖、玩互動裝置，空間大又明亮，是個非常好逛、讓人放鬆的台南景點。

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交通＆停車資訊

有地下收費停車場可停汽車和機車；搭乘大眾運輸可從台南火車站搭乘市區公車或台灣好行到「建興國中（孔廟）站」或「林百貨站」下車，步行約5分鐘就到。附近景點還有林百貨、孔廟商圈跟國華街可以順路安排。

門票價錢

▲符合優惠票資格者，請於購票時備妥有效證件，未攜帶者以一般票計價。

▲▼台南國家美術館門票有好幾種類別，可以透過入口處的自動購票機購買。

環境

走進台南國家美術館，白色挑高的空間讓人感到舒適，這棟建築是由日本坂茂建築設計事務所跟石昭永建築師事務所合作設計，以鳳凰花為靈感，將其轉化為五角形的結構，與台南的自然與文化背景相呼應。

微光中的寫生者—台灣近現代美術沉浸展（展期2026年2月10日至5月17日）

這個展覽以「寫生」作為理解台灣近現代美術發展的核心線索，結合實體畫作、沉浸式影像、聲音裝置與互動科技，帶領觀眾重返藝術家的創作現場，整個展覽的規劃非常用心，不管大人或小孩都很適合來參觀。

展覽規劃於一樓的 A、B、C、D 四個展廳

分別以「景點、光影、色彩、視角」四大概念展開，美術館的各個角落都有詳細的地圖指出各展間、廁所等位置。

景點（Scenic Views）

這個展廳主要在探討東亞傳統中「景」的概念，不只是被遠觀的景色，而是觀看者身處其中、情感與空間交會的狀態。展示前輩藝術家如何在西方美術訓練與傳統「景」的觀念之間切換觀看方式。展廳結合聲音藝術家吳燦政以吉田初三郎圖像為靈感創作的「台灣八景」聲景裝置，當你站在畫作前，耳邊會傳來對應風景的山風、水聲、人聲與鳥鳴，透過聽覺與視覺的交會，讓觀眾用耳朵聽見台灣風景，彷彿親身走入歷史的現場。

▲展廳中有很多畫作的風景，都是我去過的地方。

光影（Light&Shadow）

順著動線來到第二個展廳，這裡呈現台灣藝術家走出畫室、直面自然風景，並逐步發展出以「自然光」為核心的觀看與創作方式。這個展廳是由科文双融的「逆光而行：穿越畫布的藝術」與公共電視的「畫我台灣」系列影像，合作打造的沉浸式劇場，在12米垂直挑高的巨型投影空間中，精選三件代表性畫作，對應一天中不同的光線時刻，讓觀眾打破畫框邊界，徹底沒入畫布之中。

▲大家坐在地板上，欣賞這沉浸式的藝術展出，視覺上相當震撼。

色彩（Color）

來到第三個展廳，一樣是以巨型螢幕的動態，呈現出色彩不只是單純的視覺表現，更承載著土地經驗與時代情緒。本展區帶領觀眾看見繪畫中的「台灣色」如何在不同的創作脈絡中生成。

▲每個螢幕的畫面會輪流播放，只要找個地方坐下來欣賞就好。

視角（Perspective）

來到「微光中的寫生者-台灣近現代美術沉浸展」的最後一個展間，這裡主要聚焦於畫家觀看風景的位置與角度以及寫生者在「看」與「被看」之間形塑出的視覺主體性。

兒童藝術中心

二樓的兒童藝術中心是小朋友的兒童互動區，裡面設有「寫生實驗所」，展示了早期寫生者外出創作的畫具還提供互動裝置讓孩童體驗色塊遊戲、認識光的三原色，甚至能將自己的畫作上傳到系統，適合親子共同參與。

▲牆上展示著各種寫生的工具，可以讓小朋友們了解畫畫會用到的器材。

▲這裡有許多互動裝置，讓小朋友了解光影的變化以及對顏色的認識。

▲還可以拿館方提供的畫紙作畫。

褐umber

二樓除了兒童藝術中心還有褐umber咖啡館，提供飲料跟輕食等產品，讓來訪的遊客也能找地方喝杯咖啡或茶飲。點餐結帳時，店員問我有沒有門票，出示門票可享9折優惠！

▲部分座位有提供插座充電，很適合帶筆電來工作。

▲▼開放式的吧台可以看到工作人員製作咖啡跟餐點的過程。

▲▼每人低消一杯飲料或消費滿250元，咖啡館入口處有菜單，入座後掃描桌上的QR Code點餐。

▲自助區提供飲水。

柳橙美式 180元

▲好拍又好喝的柳橙美式，清新、酸甜適中、帶有明顯的果香，上面一片橙片裝飾，來這咖啡館不用怕踩雷，好喝。



南美春室 The POOL

三樓到四樓目前沒有開放，但可以搭乘電梯直達五樓，有一間「南美春室 The POOL」的網美咖啡館跟各種文創商品的展示販售。

▲五樓整區是一個玻璃屋的空間，光影變化相當迷人。

▲掛在一旁的許願卡。

▲展示各種文創商品，可以自由參觀。

▲五樓這間「南美春室 The POOL」玻璃屋咖啡館是網路上蠻有知名度的網美咖啡，內用低消是一杯飲品。

▲菜單整體價格會比二樓的「褐umber」貴一點點，但這裡的空間比較漂亮。

▲咖啡館外面有個休息區可以坐一下。

紀念品店

▲回到一樓入口處旁還有一間專門販售紀念品的商店，有藝術相關的商品，也有小朋友喜愛的玩偶紀念品。

心得

逛完「台南國家美術館」，感覺藝術氣息都提升了！這裡的策展跟空間規劃很棒，展覽內容也很用心，逛累了還可以去咖啡館小歇。而且台南國家美術館建築的設計也很迷人，當天來參觀時，還看到好幾組人在這外拍，有機會來台南旅遊，可以把這個國家級別的美術館安排在台南旅遊行程裡。

台南國家美術館

地址：台南市中西區忠義路二段1號

營業時間：10：00－18：00（周六營業到21：00、周一公休）

電話：06－2202208

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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