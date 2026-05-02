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嘉義3間隱藏版咖啡館　純白茶屋品茶、體驗「咖啡配肉粽」

▲▼宅意咖啡。（圖／嘉義縣政府提供）

▲宅意以新式茶館吸引年輕旅客。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

嘉義特色茶館與咖啡館越來越多，近年更以「私房鹹食」為亮點，重新詮釋在地飲食文化，本篇就整理出三間特色咖啡，在白色茶屋中品茶特色創新台灣料理，還能體驗咖啡搭配肉粽的創新吃法。

▲▼宅意咖啡。（圖／嘉義縣政府提供）

▲宅意內部空間。

▲▼宅意咖啡。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼宅意提供創新料理重新詮釋台灣味。

▲▼宅意咖啡。（圖／嘉義縣政府提供）

位於中埔鄉的「宅意」以新式茶館之姿吸引年輕族群，透過茶飲與甜點的細膩搭配，展現優雅層次。店內古早味鹹食，如蘿蔔糕、草仔粿，高山苦茶油麵線或黑蒜雞湯麵線等，讓人在茶香之間品味熟悉又創新的台灣味，周邊亦可串聯穰穰直賣所、逐鹿部落園區，規劃半日或一日遊程。

▲▼魚罐頭咖啡館。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼魚罐頭咖啡館推出「咖啡搭肉粽」特色吃法。

▲▼魚罐頭咖啡館。（圖／嘉義縣政府提供）

座落於民雄稻田景致中的「魚罐頭咖啡館」，以獨具話題性的空間設計與創意餐飲，成為熱門打卡據點。店內以水族元素營造沉浸式氛圍，並推出「咖啡搭配肉粽」的創新組合，翻轉傳統飲食印象，讓旅客在輕鬆氛圍中感受嘉義多元文化風貌。

其地理位置鄰近新港與民雄，方便串聯新港奉天宮、旺萊山鳳梨文化園區及金桔觀光工廠等周邊景點，提升旅遊路線的豐富性與便利性。

▲▼私宅咖啡。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼古色古香的私宅咖啡。

▲▼私宅咖啡。（圖／嘉義縣政府提供）

隱身於番路鄉巷弄內的「私宅咖啡」則展現青年返鄉的情感連結，店家將家傳眷村料理結合咖啡文化，招牌炸醬麵承襲阿嬤手藝，搭配阿里山咖啡，交織出鹹甜並陳的風味體驗，不僅豐富味覺層次，也體現地方創生的多元可能。

關鍵字： 嘉義旅遊 嘉義美食 美食雲 美食情報 台灣特色系列

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