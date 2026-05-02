龍岡米干黑白大廚、長街宴熱鬧登場　5/2日火把祈福等你來

▲龍岡米干黑白大廚。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2026桃園龍岡米干節「龍岡米干-黑白大廚」、「哈尼族-長街宴」活動，1日於平鎮區忠貞文化園區展開，活動中除進行「黑白大廚」幸運大獎抽出外，亦透過傳統敲鑼儀式揭開長街晚宴序幕，讓民眾在美食與樂舞交織的氛圍中，感受濃厚異域文化風情，共度熱鬧難忘的夜晚。

龍岡米干黑白大廚登場 十大人氣店家齊聚

市府觀旅局指出，桃園龍岡擁有深厚的滇緬歷史底蘊，本次活動特別企劃「龍岡米干－黑白大廚」，邀請陳家米干的陳正棋將軍介紹龍岡米干文化與由來，並由唐記雲南米干展示米干的製作方式與脈絡，現場更聚集包括：唐記雲南米干、忠貞雲鄉米干、阿秀米干、大鬍子米干、忠貞誠、忠貞眷村口、雲南館、國旗屋、禧年米干及李記素食米干等10家在地特色店家，提供多款米干試吃，現場亦規劃趣味摸彩活動，為盛會掀起高潮。

▲▼哈尼族的長街宴。（圖／觀旅局提供）

年年開賣即秒殺的「長街宴」於今晚精彩登場，吸引大批民眾共襄盛舉。長街宴源自雲南哈尼族傳統，於節慶時由居民擺設長桌、共享佳餚，並招待親朋好友，如同雲南版辦桌。而今年席開88桌也如往年般迅速完售，更展現出民眾對於長街宴的高人氣。今年菜色除經典滷味、炸豌豆粉、油雞及涼拌蔬菜外，亦推出紹子米干及泰北茶飲等特色料理，搭配精彩的目腦縱歌、民族舞蹈以及打歌活動等，帶給民眾一場融合在地美食與文化的難忘體驗。

精彩活動不間斷 最後一天不容錯過

桃園龍岡是一個充滿歷史故事與多元文化的地方，更孕育出許多獨具特色的美食，今年米干節除延續經典「水花火舞」主題，明(2)日將迎來火把節壓軸的火把祈福儀式，透過祭火台點燃象徵團結與平安的篝火，參與打歌共舞，祈求來年國泰民安、萬事順利。歡迎大家把握最後機會，一同前來共襄盛舉，共同見證這場充滿傳統文化與祈福能量的圓滿時刻。