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台東國旅補助開跑「連住5晚每房折2500」　平假日都適用

▲2024台灣國際熱氣球嘉年華，6日在台東鹿野高台正式登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台灣國際熱氣球嘉年華是台東每年夏天重要盛事。（圖／台東縣政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

為吸引旅客延長停留時間、帶動淡季觀光，台東縣政府宣布自即日起至12月5日推出「台東一遊未盡」旅遊補助方案，針對自由行與企業團體提供住宿獎勵金，自由行連續入住同間旅宿5晚，每房可獲得一次性現折2500元補助。縣府表示，此方案希望鼓勵旅客放慢腳步，以長住方式深入探索台東。

台東縣政府表示，此次補助分為自由行與企業團體，同時從5月起接續有東浪嘉年華、最美星空系列活動，以及台灣國際熱氣球嘉年華與「2026台東博覽會」，串聯山海與在地文化，吸引旅客深度體驗。

▲▼飯店，飯店客房，退房，查房，客房清潔。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲旅客想要申請補助必須連續5天入住同一間合法旅宿。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

自由行補助資格、申請方式

一般自由行旅客，不限平日或假日只要連續入住同一間台東合法旅宿滿5晚，每房可獲一次性現折2500元補助，每人限領一次。旅客須透過「活動官網」線上辦理。

企業或團體旅遊補助資格、申請方式

企業或團體旅遊則人數需6人（含）以上，並連續入住台東合法旅宿5晚以上，同時行程須納入「台東慢旅」內容，符合資格者，每團最高可申請4萬5000元獎勵金，同樣透過「活動官網」線上辦理。

關鍵字： 台東旅遊 國旅補助 飯店旅館

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