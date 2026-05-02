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300年寺廟拜觀音、逛市場再吃肉圓　竹蓮商圈串起新竹人日常

▲竹蓮商圈,竹蓮寺,竹蓮市場用餐區,竹蓮肉圓,新竹街景。（圖／記者彭懷玉攝）

▲竹蓮寺創建至今已逾300年，主要供奉觀世音菩薩，與都城隍廟、外天后宮並列為新竹三大廟。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新竹報導

位於新竹市區的竹蓮寺，創建至今已逾300年，與都城隍廟、外天后宮並列為新竹三大廟，是當地重要的信仰與生活核心。祈完福，還能步行到市場逛逛，或到在地人推薦的竹蓮肉圓大啖庶民美食。

▲竹蓮商圈,竹蓮寺,竹蓮市場用餐區,竹蓮肉圓,新竹街景。（圖／記者彭懷玉攝）

▲寺內以供奉註生娘娘的殿宇最受矚目，主掌求子、安胎與孩童成長庇佑。（圖／記者彭懷玉攝）

來到竹蓮商圈，少不了先到竹蓮寺祈福。寺廟最初為供奉觀世音菩薩的小庵「觀音亭」，隨著時代發展逐步擴建，成為新竹歷史最悠久的佛寺之一，長年香火鼎盛。

其內以供奉註生娘娘的殿宇最受矚目，主掌求子、安胎與孩童成長庇佑，並延續傳統「做十六」成年禮文化，成為地方人生禮俗的場域。廟宇不僅承載宗教信仰，也保存豐富歷史文物與藝術價值，包括清代泥塑觀音像、十八羅漢與御賜匾額「大海慈雲」、交趾陶等，展現深厚文化底蘊。

▲竹蓮商圈,竹蓮寺,竹蓮市場用餐區,竹蓮肉圓,新竹街景。（圖／記者彭懷玉攝）

▲竹蓮市場2樓用餐區。（圖／記者彭懷玉攝）

與竹蓮寺相距不遠的竹蓮市場，則展現另一種貼近日常的城市樣貌。市場為全台首座設有空調與電扶梯的傳統市場，象徵空間現代化的轉變，也長年聚集客家族群經營，販售米食、湯圓等在地小吃。

其中，搭手扶梯上到2樓，一半場域規劃為生鮮販售區，另一半則為用餐區，推薦「黃家竹蓮油飯」、「良心麵」的骨仔肉麵，以及道地的「姜記客家大湯圓」等，是旅客體驗庶民美食的據點之一。

▲竹蓮商圈,竹蓮寺,竹蓮市場用餐區,竹蓮肉圓,新竹街景。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼竹蓮肉圓有逾50年歷史，肉圓一份有兩顆50元，搭配綜合湯（小碗60元、大碗70元）十分合拍。（圖／記者彭懷玉攝）

▲竹蓮商圈,竹蓮寺,竹蓮市場用餐區,竹蓮肉圓,新竹街景。（圖／記者彭懷玉攝）

來到竹蓮一帶，不妨順道品嚐步行約5分鐘可達的「竹蓮肉圓」。店家創立逾50年，從攤車起家，至今仍維持手工製作，外皮Q滑、內餡帶有淡淡酒香，搭配甜中微辣的醬汁，是許多人記憶中的經典滋味。再配上一碗綜合湯，魚羹、貢丸與骨仔肉交織出豐富口感，也為這趟結合信仰與日常的城市小旅行，留下溫暖收尾。

關鍵字： 新竹旅遊 竹蓮寺 竹蓮市場 竹蓮肉圓

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