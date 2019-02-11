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高雄學生激推！燕巢阿婆蔥油餅料多便宜必點「全加」口味

高雄美食地圖 高雄美食地圖

高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋..

點評：餓了><
ETtoday餓勢力

文、圖／高雄美食地圖

燕巢清水宮前有一間當地知名的阿婆蔥油餅，味美料多實在的蔥油餅特別深受學生歡迎，下課後就會來這邊點上一份「全加」的蔥油餅，是附近下午茶時間最受歡迎的點心。

▲高雄燕巢蔥油餅。（圖／高雄美食地圖提供）

▲高雄燕巢蔥油餅。（圖／高雄美食地圖提供）

▼菜單

阿婆蔥油餅菜單選項很多，原味15元起，全加也只要38元，在地學生推薦吃法是全加再加顆蛋，雙蛋份量很滿足。

▲高雄燕巢蔥油餅。（圖／高雄美食地圖提供）

阿婆蔥油餅是直接使用鐵板加熱，將生餅皮煎到兩面酥脆後就會先放置前台，等客人點餐後再進行第二次料理。

▲高雄燕巢蔥油餅。（圖／高雄美食地圖提供）

調味部分事先將胡椒粉、醬油膏或辣椒膏以畫圈方式淋上蔥油餅，確保每一口都能吃到醬料。

▲高雄燕巢蔥油餅。（圖／高雄美食地圖提供）

蔥油餅隱藏食材就是切成細細碎碎的榨菜，讓蔥油餅口感豐富多層次。

▲高雄燕巢蔥油餅。（圖／高雄美食地圖提供）

▼全加蔥油餅再加蛋

蔥油餅夾入了九層塔、榨菜、青菜、肉、起司、玉米、還有兩顆蛋，整份餅拿在手上有點沉，可以感受到他的大份量。

▲高雄燕巢蔥油餅。（圖／高雄美食地圖提供）

蔥油餅餅皮酥脆帶點Q，每一口咬下都能先感受到九層塔的香氣，全部食材融合的豐富口感，不時咬到脆脆的榨菜能適時解膩，加上青菜玉米讓整體口味頗微清爽。

▲高雄燕巢蔥油餅。（圖／高雄美食地圖提供）

下次有機會經過燕巢清水寺，可以停下來休息一下，吃個在地人推薦的蔥油餅。

▲高雄燕巢蔥油餅。（圖／高雄美食地圖提供）

(影/撰文：Fifi、高雄美食地圖版權所有)

燕巢阿婆蔥油餅

地址：高雄市燕巢區鳳旗路162號（清水寺前）

電話：0931-702-172

時間：10：30－18：45（週六、週日公休）

高雄美食地圖
作者介紹：高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋味，也三不五時介紹各地旅遊景點，嚐遍各路招牌菜餚、拍下各地美好風景，與大家一起分享台灣美食與獨有的人情味。粉絲專頁部落格

關鍵字： 燕巢阿婆蔥油餅 高雄美食 燕巢美食 美食情報 高雄美食地圖

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