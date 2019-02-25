純白系+陽光玻璃窗！南投IG人氣蠻荒咖啡　賞日月潭綠意美景

▲ 純白系+陽光玻璃窗！南投新開蠻荒咖啡很快成為人氣打卡點。（圖／豬飛小姐）



旅遊中心／綜合報導

圖／豬飛小姐 授權提供

南投日月潭景色怡人，附近也有不少景觀咖啡廳、餐廳、民宿，近來一家2月才新開幕的「蠻荒咖啡」，獨棟的純白色建築相當吸睛，大片落地玻璃窗，讓陽光能穿透進來，搭配店內懸掛的燈泡，宛如浩瀚宇宙，每個角落都是伸展台，隨手拍都是高手級美照，很快成為IG上的人氣熱門打卡點！

▲獨棟的蠻荒咖啡，有獨立寬敞的停車場。

部落客《豬飛小姐》在「旅遊超爽的！」社團分享親訪蠻荒咖啡的體驗，這裏的停車場很大，約能容量20至30台小客車，也可以停遊覽車。入口處的造景十分大氣，也透露出歲月靜好的氛圍，大面積壁畫、懸掛燈泡，宛如置身浩瀚宇宙般，像是來到一座藝術畫廊或建案接待所。

▲▼裝潢佈置十分明亮、氣派，像是來到一座藝術畫廊或建案接待所。

▲▼店內懸掛燈泡宛如浩瀚宇宙，落地窗採光極為良好。

蠻荒咖啡外觀沒有招牌，獨棟空間包括地下室、1樓及2樓，不過豬飛小姐提到目前僅開放1樓空間使用，大面積的白色系和木質裝潢，加上挑高設計，氛圍十分放鬆，透過落地玻璃窗能欣賞周圍日月潭的好山好水美景，如同這家咖啡廳名字「蠻荒」二個字，在這偏僻遙遠的山區展現開拓蠻荒的精神。陽光灑進空間裡，隨處都成了伸展台，線條交錯的「透視樓梯」也非常加分；流線型純白吧台、專業的夢幻機型咖啡機，都讓人忍不住多看幾眼。

▲▼大面積的白色系和木質裝潢，加上挑高設計，氛圍十分放鬆。

▲線條交錯的「透視樓梯」也非常加分。

▲▼陽光灑進空間裡，隨處都成了伸展台。

據悉店主人的來頭不小，擁有國際杯測師證照，讓這家店集外在內在於一身，增添了不少魅力，店內提供專業單品咖啡、義式咖啡和紅茶，也有甜點、紅茶禮盒、咖啡禮盒。她忍不住稱讚「不論從空間氛圍到器具設備，店家對美感講究大有堅持，這一點從走進咖啡館大門開始，就能一步步感受到。」

▲店內提供專業單品咖啡、義式咖啡和紅茶，也有紅茶禮盒、咖啡禮盒。

▲專業的店員正在沖咖啡。

▲也有供應甜點。

蠻荒咖啡

地址：南投縣魚池鄉文化巷41號

電話：049-2897903

營業時間：10:00–18:00

