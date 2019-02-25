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搶先看！星巴克台南新門市　斜三角外型如時尚版合掌村

點評：很時尚耶
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▲「星巴克台南小北門市」於今年2月3日正式開幕。（圖／南人幫 - Life in Tainan提供）

▲「星巴克台南小北門市」於今年2月3日正式開幕。（圖／南人幫 - Life in Tainan提供，以下皆同，請勿隨意翻攝，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

星巴克熱潮未曾停歇，繼鐵道旁星巴克後，台南誕生第一間歐式風格的星巴克！門市外觀採少見的斜頂造型，跟嘉義民雄門市有些許類似，像是歐洲才會出現的時髦咖啡館，「南人幫 - Life in Tainan」就在《旅遊超爽的！》分享實地走訪心得。

▲「星巴克台南小北門市」於今年2月3日正式開幕。（圖／南人幫 - Life in Tainan提供）

▲許多民眾衝著小北門市的外形而來，黑色三角形屋頂不是走方正風格，而是傾斜埋進地面，彷彿時尚版合掌村。

特色星巴克在台一間間開立，最新的「星巴克台南小北門市」於今年2月3日正式開幕，許多民眾衝著小北門市的外形而來，黑色三角形屋頂不是走方正風格，而是傾斜埋進地面，彷彿時尚版合掌村，大片玻璃窗跟歐洲教堂也有點相似，創造出現代美學風範，勢必成為最新一波打卡點。

▲「星巴克台南小北門市」於今年2月3日正式開幕。（圖／南人幫 - Life in Tainan提供）

▲偌大的店內擺設和桌椅都蠻符合星巴克風格，有窗邊長桌、插座座椅區、矮桌椅區。

南人幫表示，偌大的店內擺設和桌椅都蠻符合星巴克風格，有窗邊長桌、插座座椅區、矮桌椅區。更特別的是，為配合建築物外觀，一邊斜屋頂因為較為低矮，內部陳設也偏低，讓空間沒有壓迫感；尖塔的部分因為較高，內部也採挑高設計，並且在桌子與桌子間的排列上不會很密集，讓視覺感更加寬闊、流暢。

▲「星巴克台南小北門市」於今年2月3日正式開幕。（圖／南人幫 - Life in Tainan提供）

▲為配合建築物外觀，一邊斜屋頂因為較為低矮，內部陳設也偏低，讓空間沒有壓迫感。

南人幫點了不是每個門市都有的「氮氣冷粹咖啡」，他表示，喝起來有點像生啤酒，上方蓋滿綿密的泡沫，咖啡帶點回甘口感，沒有氣泡。2019年03月31日前只要憑消費發票，當天可以享飲料續杯7折優惠，兩杯可選不同商品。

▲「星巴克台南小北門市」於今年2月3日正式開幕。（圖／南人幫 - Life in Tainan提供）

▲「氮氣冷粹咖啡」喝起來有點像生啤酒，上方蓋滿綿密的泡沫，咖啡帶點回甘口感，沒有氣泡。

▲「星巴克台南小北門市」於今年2月3日正式開幕。（圖／南人幫 - Life in Tainan提供）

▲滿滿櫃子的周邊商品。

星巴克台南小北門市
地址：台南市北區西門路四段307號
營業時間：0700- 2200、0700-2230（周五、六）

關鍵字： 台南旅遊 星巴克 南人幫 - Life in Tainan 星巴克台南小北門市

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