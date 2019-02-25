台灣獨家！只送不賣　樂天皇朝推出期間限定滷肉飯小籠包　



▲樂天皇朝推出期間限定滷肉飯小籠包，只送不賣。



記者黃士原／台北報導、攝影

來自新加坡樂天餐飲集團旗下的「樂天皇朝」慶祝來台邁入第4年，同時在ATT 4 Recharge商場3樓開出第2家分店，特別為台灣開發專屬口味新菜色，把台灣特色小吃滷肉飯放入小籠包裡，推出期間限定滷肉飯小籠包，而且只送不賣，只要2月28日至4月30日來店用餐並點購八色小籠包，即可免費獲得一籠滷肉飯小籠包，每桌限贈一籠。

為保留小籠包中的古早滷肉香，樂天皇朝的滷肉飯小籠包做法有別於傳統滷肉飯做法，不採用五花肉，而是選用上等國產梅花肉，經過挑筋處理再經過冷凍，讓肉質更Q耐煮。炒香的滷肉經過兩道爆炒與老抽醬油滷煮後，與招牌八色小籠包獨有的餡料依比例混和。





▲不止有滷肉，滷肉飯小籠包還吃得到米飯。





▲2月28日至4月30日來店用餐並點購八色小籠包，即可免費獲得一籠滷肉飯小籠包，每桌限贈一籠。

不只滷肉，滷肉飯小籠包還吃得到米飯，裡頭的米選擇耐煮有嚼勁的長糯米，每籠蒸煮時間比經典八色小籠包多出20秒，蒸煮後滷肉與湯凍充分融合，米飯口感粒粒分明。另外以老抽醬油製成淡淡紅褐與原味雙色對比的雙色外皮，維持經典18摺、25克標準大小。

另外，228連假首兩日2月28日、3月1日，樂天皇朝大直店全館享7折優惠。





▲水煮魚。





▲蟹粉蝦仁。





▲蘿蔔絲酥餅。

位於大直ATT 4 Recharge商場3樓的樂天皇朝大直店有別於本店精緻宮廷風，店內120坪空間，以清新休閒風格打造適合三代同堂、家庭親子以及上班族空間，除了開放式廚房之外，店內不同區域分別能欣賞到101、摩天輪與網紅打卡新熱點鳥籠地標等。餐廳的150席座位分別有透明玻璃帷幕大包廂及不同格局桌型，用餐不限時間，滿足大直商圈住戶與內湖科學園區上班族不同時段、不同人數組合的用餐需求。

樂天皇朝信義店

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號4樓 (微風信義商場內)

電話：02-27226545

樂天皇朝大直店

地址：台北市中山區敬業三路123號3樓Att4recharge商場內)

電話：02-77265848