全台首創紅瓦燒烤！中壢越式吃到飽餐廳　食材多到拿不完

點評：看起來好好吃啊

▲中壢新開的越式紅瓦燒烤吃飽。（圖／民宿女王芽月提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

在台灣吃到飽餐廳已經不稀奇，不論是火鍋、燒烤或是buffet都很常見。但是你有吃過越南式的吃到飽嗎？在中壢新開了一家越式燒烤吃到飽，而且還是全台第一家瓦片燒烤。

這家紅瓦越式碳烤剛開幕沒多久，位在中壢前站附近，店內每個座位都有獨立的抽風機。紅瓦燒烤最大的特色就在於採用特別的紅瓦片來當作烤盤烤肉，且烤出來的肉較一般烤網比起來較不容易乾硬。而紅瓦片烤久了也會有店員來幫忙換新的。

▲採用瓦片替代傳統烤盤。

既然是吃到飽餐廳，那麼食材的部分一定不能馬虎！生食材的部分種類非常多，除了基本肉類以外，還有海鮮如白蝦跟蛤蜊，甚至還有淡菜跟小花枝。熟食也有炸物區、咖哩牛肉、自己配料的法國麵包等等，當然越南招牌菜河粉跟米線這邊也是無限供應。隨桌也附有越南春捲皮給客人自己動手包。

▲▼種類眾多的食材區。

飽餐一頓後，這邊也有泰式和一般的冰淇淋可以當飯後甜點！飲料除了酒類之外的飲料不論易開罐或是玻璃瓶也都任你喝，也有梅子醋冰砂跟泰國綠糖水等台灣少見的口味。

▲特殊口味的飲料。

▲收費方式。

桃園中壢-紅瓦越式碳烤 Gạch Ngói

電話:0905 951 956

地址:桃園市中壢區元化路2-24號

午餐時間 早上10點~下午16點

晚餐時間 下午16點~晚上22點

全年無休

收費：平日午餐成人450，兒童250元，其餘時段再多加50元，未滿100公分則免費。用餐時間為2.5小時。