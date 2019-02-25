ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

全台首創紅瓦燒烤！中壢越式吃到飽餐廳　食材多到拿不完

點評：看起來好好吃啊
ETtoday餓勢力

▲中壢越式紅瓦燒烤吃到飽。（圖／民宿女王芽月提供）

▲中壢新開的越式紅瓦燒烤吃飽。（圖／民宿女王芽月提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

在台灣吃到飽餐廳已經不稀奇，不論是火鍋、燒烤或是buffet都很常見。但是你有吃過越南式的吃到飽嗎？在中壢新開了一家越式燒烤吃到飽，而且還是全台第一家瓦片燒烤。

這家紅瓦越式碳烤剛開幕沒多久，位在中壢前站附近，店內每個座位都有獨立的抽風機。紅瓦燒烤最大的特色就在於採用特別的紅瓦片來當作烤盤烤肉，且烤出來的肉較一般烤網比起來較不容易乾硬。而紅瓦片烤久了也會有店員來幫忙換新的。

▲中壢越式紅瓦燒烤吃到飽。（圖／民宿女王芽月提供）

▲採用瓦片替代傳統烤盤。

既然是吃到飽餐廳，那麼食材的部分一定不能馬虎！生食材的部分種類非常多，除了基本肉類以外，還有海鮮如白蝦跟蛤蜊，甚至還有淡菜跟小花枝。熟食也有炸物區、咖哩牛肉、自己配料的法國麵包等等，當然越南招牌菜河粉跟米線這邊也是無限供應。隨桌也附有越南春捲皮給客人自己動手包。

▲中壢越式紅瓦燒烤吃到飽。（圖／民宿女王芽月提供）

▲▼種類眾多的食材區。

▲中壢越式紅瓦燒烤吃到飽。（圖／民宿女王芽月提供）

飽餐一頓後，這邊也有泰式和一般的冰淇淋可以當飯後甜點！飲料除了酒類之外的飲料不論易開罐或是玻璃瓶也都任你喝，也有梅子醋冰砂跟泰國綠糖水等台灣少見的口味。

▲中壢越式紅瓦燒烤吃到飽。（圖／民宿女王芽月提供）

▲特殊口味的飲料。

▲中壢越式紅瓦燒烤吃到飽。（圖／民宿女王芽月提供）

▲收費方式。

桃園中壢-紅瓦越式碳烤 Gạch Ngói
電話:0905 951 956
地址:桃園市中壢區元化路2-24號
午餐時間 早上10點~下午16點
晚餐時間 下午16點~晚上22點
全年無休
收費：平日午餐成人450，兒童250元，其餘時段再多加50元，未滿100公分則免費。用餐時間為2.5小時。

關鍵字： 吃到飽美食 越南菜 燒烤 中壢 中壢美食 桃園美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

輕井澤必去小諸布引草莓園　「不限時草莓吃到飽」還送飲料

高雄星野肉肉鍋特長肉盤吃到飽！還有「視覺系爆炸蝦桶」

日本京都百年麵包店　炒蛋口感滑順還帶點奶香！

台南新開火鍋不限時吃到飽！超吸睛甜點分子冰淇淋

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

9成6台旅客想再搭「公主遊輪」

屬豬免費入園！樂園228連假優惠

現在正美！宜蘭必去4大賞櫻景點

米奇現身踩街　西門町變台版迪士尼

這7樣小物帶出國節省你不少冤枉錢

台中最狂汽旅　滑水道就在房間裡

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

三重戶外景觀餐廳！活蝦吃到清粥小菜

夢幻！摩天輪陷進一片粉橘雲海中

40年老店永福樓拉鐵門熄燈號

熱門行程

最新新聞更多

228連假台灣燈會估塞4百萬人！台鐵..

全台首創越式紅瓦燒烤！食材超多

旅遊不便險理賠量　班機延誤奪冠

北京－天津再建高鐵2022年開通

機票訂起來！星座最佳旅遊地出爐

台中樂成宮7家必吃美食懶人包

班機延誤險拼理賠最快　3產險比到航空..

228連假海運擠爆22萬人！安全管理..

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366