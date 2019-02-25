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光看就流口水！瑞豐夜市不可錯過的超濃抹茶和大顆草莓雪花冰

點評：那個抹茶跟檸檬啊！！！好想馬上去高雄吃
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▲高雄瑞豐夜市東門茶樓。（圖／轉角(Mable~) の吃喝玩樂提供）

超療癒的抹茶草莓雪花冰。（圖／轉角(Mable~) の吃喝玩樂提供，以下同，未經同意禁止任意翻攝）

旅遊中心／綜合報導

鼎鼎大名的瑞豐夜市可以說高雄熱門的旅遊地之一，而在瑞豐夜市有一家冰品甜點店，雖然外觀復古不太起眼，卻因為隨著季節推出的各種水果塔和各類冰品而廣受網友討論。

▲高雄瑞豐夜市東門茶樓。（圖／轉角(Mable~) の吃喝玩樂提供）

▲▼東門茶樓菜單。

▲高雄瑞豐夜市東門茶樓。（圖／轉角(Mable~) の吃喝玩樂提供）

東門茶樓不論店名或是裝潢都帶著懷舊中國風，但這裡賣的卻是很年輕的東西！除了雪花冰之外，還有各式甜塔、布丁、豆花、飲料等，還能搭配套餐比較優惠。

▲高雄瑞豐夜市東門茶樓。（圖／轉角(Mable~) の吃喝玩樂提供）

▲▼復古的外觀環境。

▲高雄瑞豐夜市東門茶樓。（圖／轉角(Mable~) の吃喝玩樂提供）

飽受推崇之一的就是抹茶系列了，採用日本抹茶粉製作的抹茶雪花冰，加上手工白玉湯圓、抹茶圓和抹茶凍，附上紅豆外交一球抹茶冰淇淋。灑上抹茶粉和淋上煉乳後，還另附抹茶醬，可以讓口感更有層次。東門茶樓的抹茶微苦回甘，甜度不高，不知道是否能通過抹茶控的檢驗呢。另外也有加上台灣草莓的抹茶草莓雪花冰，順便抓住草莓控的胃。

▲高雄瑞豐夜市東門茶樓。（圖／轉角(Mable~) の吃喝玩樂提供）

▲抹茶控注意！超濃抹茶雪花冰。

此外，水果甜塔也很讓人流口水！酥鬆不過硬的塔皮，搭配上酸甜內餡的檸檬塔是嗜酸者必吃的東西！也有撲滿多汁藍莓和乳酪內餡的藍美塔，光視覺就很滿足。

▲高雄瑞豐夜市東門茶樓。（圖／轉角(Mable~) の吃喝玩樂提供）

▲▼多汁藍莓和酸酸檸檬塔。

▲高雄瑞豐夜市東門茶樓。（圖／轉角(Mable~) の吃喝玩樂提供）

如果愛吃奶製品，也可以來一個甜心圈，奶酪本體用鮮奶和法國鮮奶油製作，再加上草莓或是抹茶等口味；另外也有焦糖布丁可以大飽口福。

東門茶樓就隱身在瑞豐夜市旁，每款冰品跟餐點都是限量供應，一律採現場候位，人數到齊才會開放入坐。

▲高雄瑞豐夜市東門茶樓。（圖／轉角(Mable~) の吃喝玩樂提供）

滿桌甜品用看的就讓人流口水。

東門茶樓
地址：高雄市鼓山區東門路445號
電話：07-5553637
營業時間：14-22
提供wifi。無服務費。低消50元。現場候位。

關鍵字： 抹茶 草莓 甜塔 奶酪 甜點 瑞豐夜市 東門茶樓 高雄美食 美食情報

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