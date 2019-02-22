台北燈節「東京迪士尼花車」只待到2/23　必看3大亮點想拍要快

▲東京迪士尼花車現身西門町，車身上是東京迪士尼35週年特別彩繪，只有此次活動才看得到。

記者蔡玟君／台北報導 記者湯興漢／攝影

2019台北燈會觀賞人潮已破200萬人次，今年燈節現場最受歡迎的好拍景點之一，就是東京迪士尼特別花車「Dream Cruiser III」，東京迪士尼更特別分享花車3大好拍亮點，目前預計展出至2月23日（週六）晚上為止，想拍可要把握機會！

＞＞＞感謝台灣！「東京迪士尼35週年特別遊行」海外首演獻給台北

▲東京迪士尼花車成為2019台北燈節亮點之一。（圖／記者湯興漢攝）

東京迪士尼經營商Oriental Land奧村 剛表示，「Dream Cruiser」是為了讓迪士尼明星們可以搭乘這台車，到日本全國各地和民眾打招呼而打造的，全世界僅一台，目前東京迪士尼度假區共擁有3台該款車型，此次來台展出的「Dream Cruiser III」是首次在台展出，由於平常即使到東京迪士尼樂園內也看不到，因此車子本身即是最吸睛的拍照亮點。

▲東京迪士尼花車每年彩繪都不同，今年是以35週年為概念彩繪，之後就會更換。（圖／記者湯興漢攝）

▲東京迪士尼花車35週年特別彩繪，兩邊車身更以城堡和火山代表東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋 。（圖／記者湯興漢攝）

▲東京迪士尼花車吸引民眾搶拍 。（圖／記者湯興漢攝）

奧村 剛也表示，配合每年不同主題，Dream Cruiser車身會有不同彩繪，例如此次台灣民眾可在Dream Cruiser III車身上看到東京迪士尼35週年的彩繪，以「Happiest Cellebration」為35週年主題標語，在車身上揮灑繽紛色彩，藉此將這份喜悅與台灣民眾分享，由於35週年過後，車身上的彩繪就會換掉、重新塗裝，因此是只有現在才看得到的期間限定風景，也是台灣民眾一定要捕捉的亮色。

▲東京迪士尼花車車身上有許多隱藏版米奇。（圖／記者湯興漢攝）

▲連車尾燈都是可愛的米奇頭 。（圖／記者湯興漢攝）

而身為迪士尼迷一定會知道，在迪士尼樂園內到處都有利用不同素材打造的「隱藏版米奇」，等待粉絲挖掘，此次在台北燈會展出的Dream Cruiser III當然也不例外，在繽紛的35週年彩繪中，就有許多米奇頭造型藏身其中，包括車身在內也有隱藏版米奇，連官方的人都不知道有幾個，台灣民眾來欣賞東京迪士尼花車時，不妨仔細找找，看看你能找到幾個藏在花車上的米奇吧。

▲隱藏版米奇看看你能找到幾個呢？ （圖／記者湯興漢攝）

2019台北燈節即將於24日週日閉幕，屆時將封街舉辦踩街嘉年華遊行，而為了感謝台灣旅客，東京迪士尼度假區此次更將「東京迪士尼度假區 35 週年慶特別遊行」首次海外演出獻給台灣，將一起加入台北燈節踩街嘉年華遊行行列，屆時會有米奇與他的好朋友們搭乘迪士尼花車現身，與粉絲致意，同時為了台灣，更規劃在台北燈節主舞台進行特別演出，粉絲可千萬不能錯過！

2019台北燈節踩街嘉年華遊行

時間：2019年2月24日

遊行時間：下午15點起