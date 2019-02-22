感謝台灣！「東京迪士尼35週年特別遊行」海外首演獻給台北

▲東京迪士尼度假區 35 週年慶特別遊行的特別花車目前在台北燈節會場展出 。

記者蔡玟君／台北報導 記者湯興漢／攝影

2019台北燈節將於24日（週日）閉幕，屆時將封街舉辦踩街嘉年華遊行。今年遊行最大亮點，就是將首次海外演出獻給台灣的「東京迪士尼度假區 35 週年慶特別遊行」，屆時迪士尼明星們將搭乘特別遊行花車，與現場的朋友見面致意，而園方也表示，此次將特別遊行首次海外演出獻給台北，就是「為了感謝台灣」。

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▲花車上可看到代表東京迪士尼35週年的主題標語和繽紛彩繪 。

東京迪士尼在2018年迎來開園35週年，因此從去年起即展開一系列特別活動。東京迪士尼經營商Oriental Land奧村 剛表示，「東京迪士尼度假區 35 週年慶特別遊行」是只在園區外舉辦的特別遊行，從花車造型到遊行內容，都是連東京迪士尼園內也看不到的，從2018年3月開始，已在日本全國約20個城市表演，此次參與台北燈節踩街嘉年華遊行，更是首度到海外演出。

▲可愛的東京迪士尼花車吸引民眾搶拍 。

奧村 剛分享此次來台參加台北燈節的原因，指出由於前往東京迪士尼的台灣旅客非常多，為了感謝台灣，因此決定將「東京迪士尼度假區 35 週年慶特別遊行」首次海外公演獻給台灣。奧村 剛也透露，在24日當天，米奇與他的迪士尼好朋友們會搭上乘坐特別遊行專用的花車「Dream Cruiser III」，與東京迪士尼度假區舞者、東京迪士尼度假區親善大使．野口步美，以及台北市約80名小朋友一同參與演出。

▲為感謝台灣，東京迪士尼將35週年特別遊行海外遊行獻給台灣 。

當被問及此次特別遊行為了台灣是否有設計任何特別之處時，奧村 剛表示，在日本，特別遊行是不會中途停下的，但此次來台參與台北燈節，特別安排米奇與他的迪士尼好朋友們在主舞台停留，特別為台北燈節進行約5分鐘的特別演出，是與日本最大的不同之處。

2019台北燈節踩街嘉年華遊行將於24日登場，預計於24日下午15點盛大登場，24日當天中午12點至18點，中華路（忠孝西路－貴陽街，含景觀人行陸橋淨空）及其橫向交叉進入中華路的道路均配合封閉，想要欣賞嘉年華遊行，可要留意交通管制動線，並多利用大眾交通運輸工具前往。