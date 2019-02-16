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2019台北燈節開幕點燈！空拍照人潮擠爆西門搶拍豬寶、米奇

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▲▼2019台北燈節。（圖／攝影中心攝）

▲2019台北燈節點燈首日現場人潮。（圖／攝影中心攝影。）

記者陳涵茵／台北報導

2019年台北燈節已於今（16日）晚間舉行開幕點燈儀式，今年燈會地點照樣選在西門町舉辦，從下午4點就陸續有民眾湧進西門町商圈，晚間6點人潮已擠爆西門捷運站，空拍照拍下人群滿滿，擴大燈區範圍加上迪士尼燈區加持，市長柯文哲表示估計將破20萬，突破去年賞燈人次。

▲▼2019台北燈節,台北燈節主燈,豬寶。（圖／記者李毓康攝）

▲方方正正的百變豬寶亮晶晶高達近3層樓高。（圖／記者李毓康攝，下同。）

台北燈節開幕點燈儀式由嘻哈教主大支與韓國嘻哈歌手Flowsik共同演唱揭序幕，用台灣味十足的嘻哈歌曲接連演出，炒熱現場氣氛。接著由市長柯文哲帶領現場民眾在西門主展區開啟點燈儀式，大聲呼喊「豬寶起床」喚醒沈睡中的豬寶，用精彩的燈光秀為2019台北燈節揭開序幕。

▲▼2019台北燈節。（圖／攝影中心攝）

▲2019台北燈節空拍實況。（圖／攝影中心攝影。）

「百變豬寶亮晶晶」高達近3層樓高，由550萬畫素的LED彩幕拼組合成，顛覆一般對小豬圓圓滾滾的印象，今年台北燈會豬寶外觀如積木般方正，獨特造型非常吸眼球。今年燈節的範圍擴大，從西門紅樓前廣場，沿中華路至忠孝東路，一路延伸至北門及台北車站旁的行旅廣場。

▲▼2019台北燈節。（圖／攝影中心攝）

▲2019台北燈節主燈豬寶。（圖／攝影中心攝影。）

除了兩大主燈，還有我愛創作亮晶晶、銀河隧道夢想生活亮晶晶和友好城市亮晶晶等多樣化燈區。市府表示，今年燈節融合節慶文化、藝術科技、街區旅遊與國際觀光元素，展現西區傳統歷史風華，且今年燈節的範圍也將再擴大，從西門紅樓前廣場，沿中華路至忠孝東路，一路延伸至北門及台北車站旁的行旅廣場，遊客可以慢慢沿途步行賞燈。

▲▼2019台北燈節,米奇禮盒,米奇主燈。（圖／記者李毓康攝）

▲2019台北燈節有迪士尼加持。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2019台北燈節,東森集團主燈。（圖／記者李毓康攝）

▲夢幻燈海隧道。（圖／記者李毓康攝）

▲2019台北燈節。（圖／台北市政府提供）

▲2019台北燈節地圖。（圖／台北市政府提供）

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2019台北燈節
開幕儀式：2月16日17時至21時30分
日期：2月16日至2月24日
亮燈時間：平日 17：30 ~ 21：30；假日 17：30 ~ 22：30

關鍵字： 台北市旅遊 台北燈會 2019台北燈會

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