看台北燈節也要吃美食　西門町10家人氣美食餐廳懶人包

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台北燈節正式在16日登場，除了高達3層樓的主燈「百變豬寶亮晶晶」之外，今年還有迪士尼燈區加持，16日晚間6點人潮已擠爆西門捷運站，《ETtoday新聞雲》整理出西門町附近的10家人氣美食餐廳，讓大家看燈會也不會餓肚子，其中新開幕的前鎮水產還營業到凌晨2點，看完燈會肚子餓還可以去吃。



▲全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」試賣。(圖／記者黃士原攝)



前鎮水產

水產超市正夯！海霸王推出全新品牌「前鎮水產」正式進軍水產超市，在台北市西門町的德立莊酒店地下一樓打造出全台最大的水產超市火鍋，2月13日試賣，餐廳座位有320個，多達300多種食材可供選擇，一樣是先選食材再結帳，食材單價20元至400多元，每人開鍋費60元，包含和風湯底與副食吧的白飯、麵食粉絲、飲料與冰淇淋等無限量供應，前鎮水產沒有最低消費，想吃什麼就拿什麼。

前鎮水產超市分區為七大類，分別為海鮮、肉品、蔬菜、飲料甜點、副食吧、茗品與壽司，品項多達300種以上，其中壽司區是其他水產超市火鍋業者所沒有，有生魚片、握壽司、花壽司等，其中握壽司、花壽司每盒單價多數都是30元，生魚片則是在100多元左右。比較特別的是，壽司區多數都是用一次性包材，是可以買完後帶出去。

前鎮水產

地址：臺北市中正區延平南路110號B1(近捷運西門站4號出口)



▲東吉水產的鍋物是以小火鍋呈現。(圖／記者黃士原攝)

東吉水產超市火鍋

馬辣國際餐飲集團也在西門町新開一家超市火鍋「東吉水產」，同樣也是客人先購買食材後再現煮現吃，不過不同的是，東吉水產有250元的低消限制，食材要買190元以上，另外還有60元自助吧的費用，但自助吧內的醬料、飲料、白飯、牛丼、明治冰淇淋，以及各式麵條與泡麵都是無限量供應，完全不怕客人吃。

東吉水產供應的食材約有100多種，包含海鮮、各式肉類、餃類丸子、青菜等，其中海鮮有帝王蟹、大龍蝦、大明蝦、天使紅蝦、干貝，以各式魚類等，而肉類除了美國牛肉之外，也有日本和牛、澳洲和牛、伊比利豬等，青菜除了單品之外（10多元起），也有店家組合的綜合菜盤。東吉水產供應的食材除了帝王蟹、大龍蝦、日本和牛等單價較高之外，平均單價在100元上下，而蔬菜也是10多元起就有。

東吉水產超市火鍋

地址：台北市萬華區西寧南路161號

電話：02-2311-2501



▲台灣壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

壽司郎

日本排名第一的壽司郎來自大阪，繼韓國之後，台灣是壽司郎海外第二個展店據點，在西門町也有門市台北中華路店，剛好就在台北燈節場地旁，餓了就可以去吃壽司。壽司郎餐點含副餐及飲料等大約130種，其中壽司類有80種，其中包含5款日本高人氣的鮪魚握壽司、炙燒羅勒鮭魚握壽司、炙燒上等星鰻握壽司、大切生鮭魚握壽司、麻辣赤蝦握壽司。價格上，除了部份限定壽司之外，壽司郎多數的壽司都是40元（紅色盤），其他少數的60元銀色盤、80元的金色盤。至於其他餐點還有麵類（拉麵）、甜點、天婦羅、炸物、湯類、飲料等，而飲料只要付60元就可無限暢飲。

壽司郎中華店

地址：台北市中正區中華路一段41號

電話：02 2361 2306



▲德立莊中庭餐廳新開幕，398元起可享主餐加自助沙拉吧吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

德立莊中庭餐廳

位於西門町的德立莊中庭餐廳在2018年9月21日以Semi Buffet(半自助餐)的方式登場，398元起就可以享有排餐主餐一客，還可以加上自助沙拉吧吃到飽，主餐部份有498元的霸王嫩肩牛排，選用沙朗部份，重量達11-12盎司，整片牛排比起男生手掌還要大；398元的有使用厚切鮭魚塊的鮮嫩原塊鮭魚排、鐵板無骨雞腿排及香煎梅花豬排，如果只想享用沙拉吧的可以用300元單點。至於兒童部份，除了298元的兒童歡樂餐之外，也可以只用沙拉吧，121-140cm的兒童沙拉吧費用220元，91-120cm兒童沙拉吧費用150元。

德立莊中庭餐廳

地址：台北市中正區秀山街4號

電話：02-2371-2877



▲金獅樓的港點非常豐富。（圖／資料照）

金獅大酒樓

金獅大酒樓是目前少數仍保有港點推車的金獅樓港式茶餐廳，已經邁入第39個年頭，店裡的港點跟其他家港式飲茶一樣，分成小點、中點跟大點，分別是72元、82元、120元，相比五星級飯店，來的更加平價。老闆娘鍾姊的老公就是香港人，她笑說，自己平時就很常吃港式飲茶，跑遍中外的港式茶樓，就是希望能把更道地正宗的味道留在台灣。

金獅大酒樓

地址：台北市萬華區西寧南路36號10樓

電話：02 2312 2675



▲新麻蒲海鷗西門2號店全面改成吃到飽，圖為海鷗肉(豬橫膈膜肉)。（圖／記者黃士原攝）

新麻蒲海鷗2號店

韓式烤肉新麻蒲海鷗的豬五花、海鷗肉、爐邊蛋燒是店裡招牌菜，而韓式烤肉店新麻蒲海鷗西門2號店，從去(2018)年10月開始將原本的單點制全面改成吃到飽(499元起)。新麻蒲海鷗人氣最高就是豬五花與海鷗肉(豬橫膈膜肉)，現在不但可以無限吃到飽，其他肉類如醬燒豬排、醬燒豬皮、春川烤雞、麻蒲牛五花、特選牛肋條、霜降牛板腱、醬燒牛板腱也都是無限供應。

新麻蒲海鷗2號店

地址：台北市萬華區西寧南路123號4樓

電話：02-2312-3999



▲排骨配上肉燥飯和幾道菜和湯，就是豐盛美味的懷舊餐點。(圖／資料照)

東一排骨

保存台灣過去「原汁原味」的東一排骨，在食材上的選用的毫不馬虎，提供最「原汁原味」的老式排骨飯和各種料理。其中的招牌「排骨飯」，用薄薄的帶有脆度的外皮包裹住大片排肉，咬起來麵衣的酥脆口感，夾雜微微的肉汁甜味，肉質也扎實飽滿，非常美味。

東一排骨

地址：台北市中正區延平南路61號

電話：02-2381-1487



▲在真空環境下來製作，讓麵條更紮實、長時間浸泡在湯裡也不會糊掉、軟爛。(圖／黃士原攝)

田舍手打麵

位在萬華區昆明街上就有一家好吃的烏龍麵─田舍手打麵，一到中午小小店面就坐滿用餐的客人，許多都是固定時間會出現的老顧客。田舍手打麵開店已經有10個年頭，老闆吳文程家中原本就是經營製麵工廠，在家中幫忙時常常往餐廳、麵店跑業務找客戶，接觸到各式店家及師傅，多少知道一些煮麵技巧，而且本身喜歡煮麵，想說開家麵店可以當活招牌，推銷家裡的產品。目前除了昆明街的本店之外，還有西寧店與南門店二家分店。

本店

地址：台北市萬華區昆明街99號

電話：02-2389-4218

西寧店

地址：萬華區西寧南路99巷6號

電話：02 2389 0996

南門店

地址：台北市中正區中華路二段75巷21號

電話：02 2389 5099

阿財虱目魚

阿財虱目魚，台北西區深夜限定的超級美食，位於西門町內江街一帶，較靠近紅樓，營業時間是從晚上10點開始，不過通常不到10點就出現排隊人潮，招牌就是那超級下飯的虱目魚肚。

阿財虱目魚

地址：台北市萬華區內江街53號

電話：02-2370-3378

旺角迷你石頭火鍋 西門店

旺角石頭火鍋是採取涮涮鍋的方式，所以是一人一鍋，不用擔心找不到朋友一同前往，是屬於一個人也能享受的美味，湯頭的部分可能是因為個人鍋爆香的油及料也比較少，所以不會像傳統的石頭火鍋一樣，湯上面的油沒有這麼明顯，煮出來的湯頭則是介於涮涮鍋與石頭火鍋之間的口味，非常特別。

地址：台北市萬華區中華路一段74號

電話：02-2388-0285