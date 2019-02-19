集章地圖曝光！2019台北燈節還能抽「北美來回機票」





▲2019台北燈節主燈「百變豬寶亮晶晶」。（圖／記者李毓康攝）

旅遊中心／綜合報導

2019台北燈節16日起開跑，不只有方形「百變豬寶亮晶晶」、6公尺高米奇花燈，觀傳局今（18）更大方釋出電子集章活動，民眾只要加入臺北市政府官方LINE好友，掃描燈區QR Code集章，即可參加抽獎。獎項包含東森購物金、長榮航空北美不限航點來回機票等多項大禮，總價值突破百萬元！

▲台北燈節各燈區都有QR Code可供掃描集章。（圖／台北市政府觀傳局提供，以下皆同）

台北市政府觀傳局表示，今年為吸引民眾踴躍參與2019台北燈節，並順道逛逛附近商圈，首度加入有趣的電子集章活動。只要加入「臺北市政府」官方LINE@，就可以參加活動抽大獎。獎品包括長榮航空機票、HTC手機、大金空氣清淨機、東森購物金等多項大獎，而台北燈節各燈區都有QR Code可供掃描集章。

▲電子集章的地點共分為三個區域：「燈區集章區」、「好朋友集章區」、「商圈集章區」，每天分別在這3個區域共集滿10個章就可獲得抽獎機會。

電子集章的地點共分為三個區域：「燈區集章區」、「好朋友集章區」、「商圈集章區」，每天分別在這3個區域共集滿10個章就可獲得抽獎機會。但請民眾注意，每個區域有規定至少要集到的數量，如「燈區集章區」共有10個點，在這裡要至少集滿4個電子章；「好朋友集章區」共有11個點，在此要至少找到並收集3個電子章的QR Code；「商圈集章區」則是有10個點，在此要集滿3個章，所以3個區域共集滿10個章，即可獲得序號參加抽獎活動。

為方便民眾快速找到這些集章點，取得抽中大獎的機會，台北市政府觀傳局局長劉奕霆親自到各集章點示範如何快速集點，也特別公開集章攻略地圖。

▲台北市政府觀傳局局長劉奕霆親自到各集章點示範如何快速集點，也特別公開集章攻略地圖。

東森集團贊助台北燈節活動，祭出最大獎100萬東森幣，等同100萬現金，只要參加台北市政府LINE@燈節集章活動，就有機會獲得東森幣100萬、東森幣 1萬 100名以及長榮航空北美日本來回機票等大獎。另外，燈節期間天天掃描東森集團燈區QR CODE並加入會員，天天送50枚東森幣、9天可得450枚，每天限量6,600名，數量有限，送完為止。

▲2019台北燈節東森集團也有贊助。（圖／記者李毓康攝）

更多有關2019台北燈節的最新消息，可上官方網站查詢。

2019台北燈節

日期：2月16日至2月24日

亮燈時間：平日 17：30 ~ 21：30；假日 17：30 ~ 22：30

燈節範圍：從西門紅樓前廣場，沿中華路至忠孝東路，一路延伸至北門及台北車站旁的行旅廣場。