淡水老街旁的一處寧靜！下午茶配潮起潮落、看浪漫夕陽

文、圖／食癮，拾影

金黃色的夕陽，灑在海平面上，反射出閃爍光芒，如星一般明亮，那樣有些刺眼的畫面，卻是深深打在我的心上⋯，「好浪漫呀」心裏是那樣想著，鼻子突然嗅到了烤鬆餅與草莓蛋糕的香氣，彷彿是與眼前這幅畫面最相襯的甜味，我在安克黑咖啡 Ancre Café，從一面窗看盡淡水的潮起潮落，和夜幕降臨之前，最美好的夕日時光。

/ Cherry.

位於淡水老街尾端，人潮少去許多，空氣裡留下的是寧靜間的浪聲，船兒輕輕在岸邊搖擺，陽光則灑在了一旁的木屋頂上，才發現這裏坐落了幾間有人氣的店家。靠海的小店，有的賣日式剉冰、有的賣茶葉，當然也少不了可以偷閒的甜點咖啡館。

安克黑咖啡 Ancre Café，位於小屋的二樓，推開門走上，屋子裡滿是暖黃色的氣息，更隱隱飄來烘烤著鬆餅的味道，回頭一看，才發現方才走進的門口映著外頭的海水，緩緩漂動的藍，美得實在動人。

陽光照在一旁的白牆與木頭上，光影閃動著，讓人總想注視著。安克黑咖啡的環境猶如一艘輪船，穩穩地座落在海面之上，我們透著窗，便能看見外頭的海與天空，而屋子裡的陳設也好似船艙內的擺設，更流淌著幾分復古懷舊的質感。

「希望與安定，是一座心靈的避風港」Ancre Café 的 Ancre，指的是船錨，而安克黑咖啡的logo便是船錨的圖樣，無論是在店裡的餐具上，或是烘烤的麵包與鬆餅上，都能見到船錨的圖案。

▲晴空蘇打 $180元、蜂蜜檸檬氣泡飲 $160元

藍色的晴空冰沙，像是陽光下的藍海，閃著蔚藍的光，像是藍寶石一樣。其實是加入藍柑橘與可爾必思調配，喝起來就像是養樂多調飲的滋味，清爽解膩。蜂蜜檸檬氣泡飲的黃色正好與晴空蘇打相襯，酸酸甜甜，倒是比較平凡，是能夠想像到的味道。

▲起司雞肉巧巴達 $140元

雞肉巧巴達意外的不錯，巧巴達富有嚼勁與香氣，烤得脆度也是恰好。雞肉雖薄，但搭配著起司很香濃，再加上大片的生菜，口味方面整體而言也不會感到空虛。一旁還有隨附的小碗生菜沙拉，很適合作為一人份的早午餐。

▲4吋草莓戚風蛋糕（冬季限定）$150元

正值冬季，店家便與我們推薦了他們自製的草莓戚風蛋糕，小小的草莓切片，擺放在淋著鮮奶油的蓬鬆戚風上，吃來酸酸甜甜。

▲原味甜甜圈鬆餅（2個）$100元

安克黑咖啡最經典的甜點便是這份現烤鬆餅，做成甜甜圈形狀的鬆餅，表皮面光滑平整，口感扎實而軟，淋上些許蜂蜜，便是簡單的香甜好味道，很好吃呢。

16:9的比例，正好適合那日夕陽照耀著的安克黑，有如電影情景般的暖黃，隨著時間一點一點的消逝，影子越來越長，就像是正在打算著，訴說故事的結尾。

安克黑咖啡 Ancre Café

地址/Add：新北市淡水區中正路233-3號2樓

電話/Tel：02-2626-0336

營業時間/B.H.：11:00～21:00