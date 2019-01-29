台北「酒菜市場」濃濃人情味　必點鹹豬肉佐桂花蜜

點評：好喜歡這種復古風><

文、圖／食癮，拾影

中山區的一天總是多變，在太陽下山前，穿梭在下午茶與咖啡館之間，是滿滿的文青味；到了日落之後，街燈亮起，一間又一間的居酒屋掛出明亮燈籠，好不熱鬧，好似現在才是中山街區一天的開始。

/ Cherry.

靠近雙連站，位於中山北路巷子裡的酒菜市場，在黃昏之際開始營業，直到凌晨兩點，為工作到深夜的都市人們，提供一個飽食和小酌的好去處，用一口微醺來療癒生活中的疲憊。老闆在櫃檯後燙麵、備料，偶爾抬起頭來與客人笑談幾句，先不論菜單上的台式菜餚，酒菜市場裡早已擁有濃濃的台灣人情味。

來自台南的老闆，似乎也把府城的古味樸實帶來了台北。酒菜市場與台北林立的異國餐酒館、居酒屋毫不相似，沒有奢華浮誇的擺飾和裝潢，而是把老家的傢俱、木材重新利用，復古間是滿滿的故事情感，是每個人的老家都會有的樣貌，這也讓酒菜市場有一股特別親切的氛圍。

老闆有著多年西餐經歷，但家鄉菜始終是心中最愛，於是發揮創意，中西合璧、融入最熟悉的台灣味，讓菜單上的每一道料理都帶有濃烈的台式味蕾。

醉雞（含蝦）$240元

使用紹興、花雕、米酒料理，豐富的酒香氣息，融入在軟嫩的雞肉之中。酒氣不至於太過濃厚，而是成為最完美的調味佐料，更輝發出幾分甜香。再搭配凝結成油脂的肉凍、拌上蝦油，是讓人欲罷不能的好滋味，相當好吃。

鹹豬肉佐桂花蜜 $250元

當天最喜愛的莫過於這道料理，將傳統鹹豬肉淋上桂花蜜，鹹豬肉單吃其實沒有想像中的死鹹，其中因加入了馬告、茴香、桂花蜜⋯等等調味，讓傳統鹹豬肉吃起來多了豐富層次。鹹香甜蜜的滋味特別涮嘴，還有些下飯，只可惜店裡沒有提供米飯（僅有麵食）另外，一旁經過醃製的生洋蔥也很好吃，搭配著鹹豬肉品嚐更是對味。

牛三寶 $360元

色香俱全的料理，搭配著店裡獨門的手工甜椒桔醬、或是辣椒才更對味。不過或許是因為前兩道的醉雞與鹹豬肉都太出色，使得這道料理在相比之下較為普通。且當天品嚐到的牛筋、牛肚口感偏硬一些，感到稍微可惜。

炙燒蔬菜與溏心蛋 $150元

在菜單上看到這道菜時，不禁笑了一聲，實在是很白話的菜名，簡單易懂。適合作為開胃的熱菜，炙燒四季豆與杏鮑菇，飽滿水份與甜度，吃起來特別清爽。溏心蛋與蔬菜也都淋上自炒肉燥，鹹香對味、不油膩，很是好吃。

店內的飲品，除了一般軟性飲料之外，還有一些特調酒水。朋友點的熱梅酒，香甜滋味不錯，不過我們皆認為梅酒仍是最適合冰飲。在吃飽之後，意外瞄到菜單上的「多多梁」，一問之下才知道是養樂多與高梁特調，好奇心促使我們在離開前點來小酌，如老闆說的沒有明顯高粱味，第一口或許有些不習慣，但多多的甜與高粱的香是會讓人上癮的，不一會兒就整杯飲盡了。

「好喜歡這裡的門，有光經過時的閃動，實在太美了」我淡淡的說，好友頻頻點頭。

直到我們踏出酒菜市場，店裡仍高朋滿座，客人們的興致似乎也越來越高，朋友們齊聚在木桌，一起夾菜、飲酒、笑談著尋常的事，正如同酒菜市場裡的樸實，讓人感到簡單、卻特別溫暖。

酒菜市場

地址/Add：台北市中山區中山北路二段77巷25-1號（雙連站1號出口）

營業時間/B.H.：17：30－02：00（每週日公休）

電話/Tel：02-2581-7579