朝聖高雄大立百貨空中樂園　經典海盜船、小火車秒回童年

點評：回到童年的感覺





文、圖／食癮，拾影

還記得嗎？現在看來小小的遊樂園， 也曾是我們眼中的浩瀚宇宙。小時候，拉著爸媽的手走進遊樂園，眼前這個新的世界，陌生、神秘卻有著最吸引人的繽紛，在無限廣闊的藍色天空底下，是七彩亮眼的樓梯欄杆和摩天輪、無時無刻放著悅耳音符的旋轉木馬、被歡笑聲充滿的咖啡杯、或是遊樂園裡巨大而耀眼的存在— 海盜船與雲霄飛車⋯，像是走進了音樂盒子裡的小小世界，被未知與好奇心充滿，孩子的心噗咚噗咚、興奮地跳著，在走進遊樂園的那一瞬間，彷彿穿越了另一段時空，與新的平行宇宙相會。

/ Cherry.

對於小時候、又或是長大的我們而言，去遊樂園玩並不是一件常事。不過在高雄，卻有一座藏於城市之中的遊樂園，位於百貨公司的頂樓，宛如一座空中樂園。位於大立百貨13樓頂樓的遊樂園，距今已有30多年歷史，是許多高雄人的童年回憶。即便不如大型遊樂園的新穎和刺激，卻充滿懷舊的溫度。更因遊樂園裡的復古色彩與設施，成為新一代年輕人喜愛前往、拍照打卡的地點。

單軌列車 $35元（一人次）

五分鐘一次的巡遊，火車在高空單軌上行駛，軌道下的不是石頭或陸地，而是一棟一棟樓房與馬路，這還是第一次緩慢地在高空中乘著車，俯視、遠眺城市，即便還是有些恐高，卻想探頭看一看周邊的高雄街景。暖陽與藍天靜靜配合著，五分鐘的時間一下就過去，想想前一秒還浮在天空上的自己，那時還以為火車要駛向雲朵了。

海盜船 $40元（一人次）

總是能在海盜船下聽見一波又一波的尖叫聲，即便是心臟強大的人，仍然避不過地心引力的玩笑與逗弄。不過，當船擺動到最高處的時候，風景肯定是很美的吧⋯，「那也只能看見一秒吧，尖叫都來不及了」一句話把我拉回現實。海盜船與自由落體一直是我最害怕的遊樂設施，或許正是因為最害怕，所以我又特別的愛在一旁看別人玩樂的過程，當聽見特別慘烈、或是激昂的叫聲時，就會緊握拳頭、安慰自己「幸好我不敢，我是絕對不會上去坐的！」

瘋狂迪斯可 $50元（一人次）

每個遊樂園，都會有一項最刺激的遊樂設施，瘋狂迪斯可就是空中遊樂園裡的第一名。像是結合風火輪與海盜船，一擺一盪、360度的旋轉，用想像的，彷彿就能感受到那天旋地轉、身體被甩出的刺激，正如他名字裡的瘋狂。然而，我們不再談論他有多麽刺激，因為看見他的色彩是那樣的美好。飽和的橘、黃、藍、綠，在藍天的襯托之下，這些顏色是更加明亮、耀眼，也是遊樂園裡最閃亮的角色。

太空爭霸戰 $35元（一人次）

懷念起小時候總是喜歡「飛高高」的回憶，在高處乘著風時，總會特別欣喜。拉緊安全帶、按下紅色按鈕，太空船即將啟航，飛行到距離地面好幾公尺的高度。一上一下的航行，微小的刺激感使心情興奮了起來，再次注意到頭頂上的太陽，與眺望遠方的高雄市，即便因為旋轉的速度而看不清楚，但我知道眼前的畫面很美、很美。