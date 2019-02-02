台南雙層貨櫃屋咖啡廳新開幕　必點三種乳酪蛋糕！

點評：想吃那個蛋糕><

文、圖／食癮，拾影

台南之於我，不只是一個位於台灣南部的城市。象徵台灣的過去、足跡裡盡是久遠年代的在場證明；新與舊的並存，囊接來自四面八方的人們，在土地裡種下新的故事篇章；偶爾日本的氣質，但少了一些拘謹，在艷陽下的台南不只是溫暖，更十分絢爛。

/ Cherry.

然而，久久來一回台南，除了那些在地必吃的本土美食，其實在廟宇、古蹟、舊址之間，時常蘊藏了令人驚喜的小店。Mi Cazuela 移動的鍋子，便是之一，也是近期我最期待的新開幕甜點店。

Mi Cazuela 移動的鍋子

鄰近台南孔廟與府前路，位於小而隱密的開山路122巷弄之中，正午的陽光明媚、天空正藍，心裏也為了這樣的好天氣而默默竊喜著。我們在開幕之前半小時來到，沒想到門口早已有多組客人等候，在平日裡更能感受到店家的熱門程度。

移動的鍋子，像是一棟兩層樓的貨櫃建築，外觀有著銀色系的貨櫃，門裡卻是透著陽光、擁著綠草，有如白色溫室一般的清新風貌。在牆上、水泥地上，都能尋見陽光的蹤跡，曬太陽時或許會有一些些熱，卻喜愛這道光芒所散發的暖煦。

說起 移動的鍋子，店名的前身，其實是來自老闆與老闆娘的人生旅程。追溯到四年前的南美洲旅行，那是兩人一起給人生的一個機會、一個新的開始、也是一份禮物，他們背起行囊、背起相機、帶著說什麼也不願意放開的鍋子，這趟旅行一去就是一年，南美洲、西班牙、冰島，就像是一階一階的人生，最終回到了家鄉，並搬到台南，靜靜寫起旅行之後的人生故事。《移動的鍋子》也從原是紀錄旅記回憶的網誌名稱，變為如今的甜點店名。

移動的鍋子，在樸實的鍋子裡，販賣的卻是擁有精細巧思、優雅味蕾的法式甜點。除了菜單上的兩款常態型實驗甜點之外，營業日的甜點櫃裡也供有更多的甜點品項。再點上一杯咖啡、茶或是果汁，美好而閃亮的午茶時間，就此展開。

三種乳酪 $100元、布丁（Double Pudding）$80元

是當天兩樣甜點櫃裡的甜點，也是移動的鍋子目前經典的人氣料理。從乳酪說起，由最上層的白乳酪開始、接著是生乳酪、最後是烘烤過後的重乳酪與底部餅皮，以叉子一口不差的挖下，可以一次品嚐三種乳酪的味蕾與層次，非常好吃、也相當有趣。乳酪的香、甜、酸在嘴裡奔放，意外的是三種乳酪的層疊，口味上竟不會太過膩口，反倒是十分清爽。淋上的鮮奶油質地輕盈、帶有淡淡乳香，平淡的氣息，也成為三種乳酪的最佳調味。另一樣甜點則是布丁，極為綿軟的口感、與焦糖又甜又苦的香氣，成為我當日在鍋子裡最喜愛的甜點。甚至是在吃了一口之後，好友立刻再去點了一份，為的就是想要一人獨享一整份呢。

季節限定法式聖代 $200元

此時的季節水果為葡萄柚，像是客座一般的入菜於菜單上的法式聖代。上桌時，美麗的老闆娘也為我們細心講解聖代理的每一層設計：使用優格gelato與葡萄柚sober，製作出細緻口感的聖代，好戲們則是在雪酪之下，葡萄柚冰沙、寒天、覆盆子、法式奶酪，其中更是使用了來自巴西、法國與兩種台灣產的葡萄柚，結合不同品種的滋味，也創造出帶有明顯酸甜層次的葡萄柚法式聖代。

實驗千層組合 $200元

打破以往對於法式千層塔的想像，白盤上是三種不同口感、形體的法式千層，由卡士達醬滋味最重、口感最酥軟的千層與蛋白片開始品嚐、接著是輕脆如餅乾一般的千層、最後是口感較為扎實的圓形千層。每一樣千層都非常好吃，順著老闆娘所推薦的食用順序，似乎也更能感受不同千層之間的口感差異。名為實驗的甜點，不僅僅是在製作過程中的料理實驗、在品嚐、與品嚐之後的回味，也是實驗過程的一部分。

美式咖啡（冰）$100元、泰想交男友 $180元

一杯美式咖啡，正好消解了坐在窗邊受太陽直射的熱。而好友點的泰想交男友，則是店裡最引人注目的創意飲品，是採用英國泰河流域特有的泰莓所做成的果昔，其中更融入香蕉、覆盆子、自家製優格、鮮奶、奇亞籽，喝起來帶有莓果香氣與草本清爽。

走進移動的鍋子，就像是經歷了一趟旅行。這場令人讚不絕口的味蕾旅行，一週只進行三回，由充滿靈感與友善的老闆夫婦帶著我們，透過食物走進他們眼裡的世界。然而，換季之後的鍋子，又將端出什麼樣的實驗甜味？靜靜地盼望並期待著，想必仍然會是一份令人感動的驚喜滋味。

Mi Cazuela 移動的鍋子

地址：台南市中西區開山路122巷62號

時間：13：00～17：00（基本上一週三日，每月不定店休與營業，以粉絲專頁公告為主）