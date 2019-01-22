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還沒走進店就聞到香氣！台北通化街人氣牛雜湯超暖胃

食癮，拾影 食癮，拾影

穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市..

點評：看了肚子都餓了
ETtoday餓勢力

▲台北通化街老李牛雜湯。（圖／食癮，拾影提供）

文、圖／食癮，拾影

肚子餓的時候，果然還是台灣美食最讓人垂涎。翻開Google地圖，滑出鄰近的小吃攤販，意外找到這間位於通化街裡的人氣美味：老李牛雜
/ Cherry.

▲台北通化街老李牛雜湯。（圖／食癮，拾影提供）

▲台北通化街老李牛雜湯。（圖／食癮，拾影提供）

▲台北通化街老李牛雜湯。（圖／食癮，拾影提供）

老李牛雜位於通化街巷內，雖不算在夜市路線之中，卻在平日下午的非用餐時間也有著好生意。這天在通化街臨時想找個小吃果腹，於是搜尋到他，才發現是在地有名的老店家。還沒走進店內，就能看見黃色的顯眼招牌，似乎也聞到了陣陣的熱炒香氣。

▲台北通化街老李牛雜湯。（圖／食癮，拾影提供）

在台北最喜愛的牛雜湯店，是位於新東街的蕭家牛雜湯，而通化街的老李牛雜則與蕭家不太一樣，除了基本的牛雜湯、牛肉炒麵、炒牛肉之外，還有許多適合多人一起分享的熱炒料理，特別是炒半筋半肉、九層塔蛋⋯。不過若是獨自、兩人來用餐，推薦可以點一份炒牛肉搭配白飯，或是炒麵、炒飯。

▲台北通化街老李牛雜湯。（圖／食癮，拾影提供）

空心菜炒牛肉 $130元

牛肉炒青菜的搭配總是經典組合，帶著濃濃的沙茶香氣，是一盤相當下飯的料理。（白飯 $10元）建議請老闆炒小辣～中辣，吃起來是更加過癮對味。

▲台北通化街老李牛雜湯。（圖／食癮，拾影提供）

牛肉炒麵 $60元

牛肉炒麵的滋味相較於空心菜炒牛肉有些遜色，個人覺得整體香氣不夠，若以再重一些的沙茶醬汁炒煮或許會更夠味。除了一般的牛肉炒麵外，還有特別的番茄牛肉炒麵，離開之後才知道原來這道炒麵才是店裡更有人氣的。

▲台北通化街老李牛雜湯。（圖／食癮，拾影提供）

▲台北通化街老李牛雜湯。（圖／食癮，拾影提供）

牛雜湯 $100元（大）

牛雜份量不少，搭配一旁的辣醬薑泥很涮嘴。湯頭比起蕭家是比較清淡的，絲毫不油膩，味道也很順口、好喝，若是不夠可以再請老闆加湯。

▲台北通化街老李牛雜湯。（圖／食癮，拾影提供）

老李牛雜
地址/Add：台北市大安區安和路二段59巷8號（通化街夜市、信義安和站）
營業時間/B.H.：11:00~22:00（每周日店休）
電話/Tel：02-2704-3270

食癮，拾影
穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市裡、巷弄中、家門旁的秘密美食，熱愛探索擁有故事的角落。
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關鍵字： 牛雜 通化夜市 台北小吃 美食情報 食癮

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