台北神級水餃店CP值超高　渾圓飽滿內餡超多汁

點評：水餃的外型讓人超有食欲的><

文、圖／周花花

身為一個超級鍋貼水餃愛好者，定收藏著份台北神級美食清單，除了知名度高的名店外，還有一些是地區型小店，深受在地老饕推薦，一吃就是好多年，《及品鍋貼水餃專賣店》為士林區美食代表，超多住在士林的朋友推薦我一定要吃，直說連蔣友柏都會來吃，內用永遠在排隊，外帶、外送、宅配訂單也爆單，說多強就有多強，終於找一天來《及品鍋貼水餃專賣店》朝聖了！

及品鍋貼水餃專賣店

推薦指數：★★★★★ 5顆星

一句短評：士林美崙街美食推薦，好吃的水餃還能宅配送到家

店址位在美崙街上，靠近文昌街、文昌橋，說到新光醫院附近美食，很多人都會推薦《及品鍋貼水餃專賣店》，直說這家真的好吃，從最近的捷運士林站，一號出口出來，還需步行10分鐘左右才會到，若是搭到捷運芝山站，還要橫越士林橋，過來比較麻煩；建議開車、騎車前往較為方便，周圍停車位不算難找

看到門口有台抽號碼機，就知道生意一定很好，雖然我們是下午離峰時段去吃的，還是稍微等了一下才有位子，《及品鍋貼水餃專賣店》點餐流程是這樣的，無論內用、外帶都需抽號碼牌，填寫內用/外帶點菜單後，再交還櫃台才算完成候位程序，之後就是靜候店家叫號，安排位子入座、外帶取餐

目前營業的《及品鍋貼水餃專賣店》是搬家後的新地址，座位數比舊店多，交通也更為方便，只是還是無法消耗大量客人，大家要有耐心等一下，值得一提的是，《及品鍋貼水餃專賣店》的服務態度超級無敵好，完全沒有名店的架子，不僅主動幫我掛包包，更貼心詢問是否為第一次來，熱心地介紹菜色，用餐完畢要離開前，還關心我們吃得來滿意嗎，完全沒有名店架子，真的要先給一個大拇指

《及品鍋貼水餃專賣店》菜單如下，中英日三國語言搭配圖片。為方便作業，餃子一次至少要點10顆，人少的話比較難吃到多種口味，鍋貼、水餃、湯品、湯餃、飲料、小菜，價格和台北多數餃子店差不多，但口味多上不少，除了基本款高麗菜、韭菜外，還有菜肉、白菜、玉米，甚至是牛肉口味，並提供外送、冷凍宅配服務





醬料擺在自助區，光醬油就有好幾種風味，特別的是一旁提供生大蒜，不少老饕都是這樣搭配的

小菜一碟都是50元為自由拿取，種類有相當多種，綜合滷味、燙花枝、四季豆、茄子等，配色也美，

我們隨興挑了一盤綜合滷味，豆干、花干、豬頭皮都滷得不錯，淋上醬油膏、配點辣椒就很好吃

招牌飲料—25元

豆漿紅茶的經典台味組合，也是我很愛的一種飲料，豆漿味濃、紅茶不會太甜，配著鍋貼、水餃吃，還有去油解膩的功效

鍋貼—5元/顆

一份十顆、份量不少，趁熱吃風味最佳，冷了會比較油，鍋貼外皮煎出微微焦脆，在口中咀嚼出麵皮香氣，口感帶Ｑ富彈性

豬肉餡鮮甜無騷味，交織高麗菜的甜脆，50元能吃得這麼飽，實在是相當划算，但我們覺得《及品鍋貼水餃專賣店》的水餃更厲害

鮮肉菜肉水餃—6.5元/顆

水餃個頭渾圓飽滿，整盤上桌像極了一顆顆金元寶，其實每種口味都有其愛好者，只是最多朋友推薦菜肉水餃，初訪胃容量有限的情況下，先從這口味吃起

豬肉餡肥肉比例應該較高，油香味明顯，並帶有豐沛肉汁，搭配爽脆青江菜，店家表示有先用薑處理過，保留迷人脆度、去掉不討喜的土味，濃厚風味確實稱得上「極品」，邊吃我們邊討論，下次要試試玉米水餃、牛肉水餃。

每日一湯—35元

店家看到我們在拍照，突然端上這碗排骨湯，淺淺一笑說著：這碗招待你們，幫我們拍好看一點喔，說真的實在是受寵若驚，再次肯定《及品鍋貼水餃專賣店》的親切態度，絕對不是因為被招待了湯的關係啦！，這樣一碗排骨湯居然只賣35元，湯多肉大塊，cp值相當高，湯頭帶有濃厚中藥香氣，枸杞的甜十分暖胃，好喝到之後幾天想起，還是會垂涎的懷念

若非《及品鍋貼水餃專賣店》在離我家比較遠的士林區，肯定會更早來報到的，非常開心繼《巧之味手工水餃》後，又開發了一家如此好吃的水餃店，小菜、湯品、飲料也這麼有水準，好羨慕士林地區的居民啊，大家要來吃建議避開用餐時間，下午無空班沒有休息，這時候來吃比較不用等唷

及品鍋貼水餃專賣店

地址：台北市士林區美崙街93號1樓

電話：02 2833 0217

營業時間：週一-週六11：10–20：30 （週日公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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