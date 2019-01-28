台中逢甲在地人激推炸關東煮　紅茶、柴魚湯免費續！

點評：米血絕對是炸物必點！！

文、圖／橘子狗愛吃糖

我是個很愛吃路邊攤烤黑輪香腸的南部小孩，南部很多這樣的路邊攤，常常都在城市巷弄裡或某個公園就找得到，但來到中北部後好難找到這種攤位了，前陣子聽說在逢甲夜市外圍有家【黑輪美】炸關東煮攤，網友間的評價相當好，舉凡聽聞是烤香腸攤、大腸包小腸、傳統糯米腸或關東煮我都會非常有興趣，這攤也有不少逢甲學生推薦，所以特地找了天下午跑來逢甲夜市嘗嘗。

【黑輪美】的店面蠻好找的，就在逢甲楓康超市的斜對面，這帶停車非常方便，店面不大但招牌跟攤車很顯眼，日系攤車賣的是台灣味的小吃，但有內用座位，雖然我私心多希望這樣的攤車可以讓我們在露天的路邊吃就更有FU了，

GOOGLE評論上數量雖然不多，89則評論4.6高分，但論壇不少網友也很推薦！下午兩點半營業還不是逢甲夜市熱鬧的時間，所以上門的客人比較不多，既然是營業到晚上11點，應該多是晚場跟宵夜場居多吧我猜，直接就能輕鬆入座。

走進店內第一個讓我有點意外的印象深刻就是年輕老闆超誠懇又好客氣，一般年輕人開這樣的店多半都挺有個性的，但老闆相當堅持仔細跟我介紹每樣餐點，

把MENU的每一格品項都講解得非常清楚，到連醬汁的差別是什麼超鉅細靡遺，怪不得有看到不少網友對老闆的好服務非常讚賞，我才第一次來就感覺相當好。店內其實沒什麼裝潢，簡單的桌椅，不是煮也不是烤而是以「油炸」為主的關東煮有點特別，

據說是特別跟我們台南六甲黑輪伯學習的獨特傳統口味，雖然我沒吃過六甲黑輪伯，但是看過不少部落客介紹過也一直擺在口袋名單裡，畢竟真的是蠻特別的一家老攤。而MENU上其實仔細看完發現，品項並不多，要全制霸其實並不是太困難，

左邊開始是15到30元單品項，「阿美串炸全餐」就是這7種單品的綜合拼盤便宜一點，另外還有百頁豆腐、炸扁食、炸無骨豬等等，我覺得都蠻好吃的！另外就是選醬汁，

醬汁有原味跟黑胡椒兩種，六甲黑輪伯出名的便是它的黑胡椒醬汁，這邊也吃得到。往下看有兩個比較特別的「古早味紅茶」和「暖身柴魚湯」，竟然都只要15元超便宜，重點不只便宜還好喝，而且都可以無限續杯續湯，這點實在是太佛心了啊！

【招牌推薦│阿美串炸全餐│140元】

總共有「黑輪、米血、腐皮捲、甜不辣、花枝丸、脆皮貢丸、QQ米腸」7種，加起來是150元，但是點拼盤可以便宜10塊錢，我是覺得可以直接點拼盤共享；

「甜不辣、黑輪跟米血」我都蠻推薦的，雖然也算是關東煮的老班底，特別是甜不辣很紮實，跟一般的甜不辣有點不一樣，黑輪也有兩大片，

但炸過的口感不會軟爛也不會焦黑，剛剛好，加上黑胡椒醬甜中帶微微辛香，口味很獨特也好吃！腐皮捲炸完微酥脆，花枝丸還OK，脆皮貢丸我喜歡，米腸則是意外蠻大一支的，紮實又軟Q的糯米香好吃，可惜沒有香腸XD

【炸無骨豬100元│百頁豆腐35元│炸扁食35元(8個)】

無骨豬雖然比較貴，但份量其實還不少，外觀看起來有點像是炸雞那樣，肉質不是非常嫩那種，是紮實有嚼勁又不乾柴的，非常好吃蠻推薦的。

百頁豆腐就…正常表現吧！炸扁食還不錯，有吃得到肉的紮實口感，不大顆，慶幸不會太乾扁，還會附上它們家自製的手作辣椒醬，非常之夠辣又很有爽度，

不敢吃辣的不建議沾，敢吃辣的很推薦，但看到MENU上有要+5元的標示，不過這小碟是店家招待給我們的，所以我猜可能要點多點要多+5塊錢這樣(也蠻值得)。

【古早味紅茶15元│暖身柴魚湯20元│皆可免費續】

更早以前一杯才10元跟15元，真的是很便宜，在櫃檯旁邊擺了兩個保溫桶，一個是冰紅茶，卻沒有因為便宜就跟糖水一樣，真的是好喝的古早味紅茶！

所以我又續了三杯；柴魚湯在另一邊，還有免費海帶芽可以加，也一樣好喝熱呼呼。

一直心心念念的台南六甲黑輪伯想不到在逢甲夜市就吃到了，這種偏甜的醬料風味果然一吃就很有我們台南家鄉味的感覺，可又不是那種純粹醬油膏風味，而是靠著獨特的黑胡椒調醬的鮮明風味，加上店家老闆相當親切和善的好態度，讓人吃過相當喜歡完全想再回訪啊！如果你也喜歡吃傳統黑輪米血的話，這家黑輪美非常推薦可以來試試喔！

逢甲黑輪美│逢甲夜市

地址：台中市西屯區福星路196號

電話：04-24527689

營業時間：02：30Pm-11：00Pm