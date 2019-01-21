台中在地人激推！無名傳統甜甜圈　必吃包餡起司口味

點評：沒有招牌的最厲害！





文、圖／橘子狗愛吃糖

有天莉姆姆的歌小米甜甜圈快閃台中樂成宮時，剛好跟排隊的媽媽聊天講到甜甜圈，她就熱情的推薦在她們家附近大隆路郵局前面也有一攤傳統甜甜圈相當受歡迎，其實這攤我也常常注意到，旁邊就是天天都車水馬龍的大隆路黃昏市場。



雖然去年下半年突然襲捲而來的小米甜甜圈旋風很受歡迎，但傳統甜甜圈依舊人氣不跌，像是大隆路郵局這攤，沒有醒目招牌，卻默默在這邊一賣就是20年的歲月。

這攤傳統甜甜圈是我十年前剛來台中那年，剛好也跑來大隆路郵局繼包裹注意到的，旁邊是天天下午都人滿為患的大隆路黃昏市場，特別是到對面小學下課時間交通更是擁擠，但是在郵局前面的牆柱邊，總有個小陽傘下的小攤車，一位阿姨很熱情的招呼客人。





遠遠看不知道是賣什麼，近看原來是賣傳統甜甜圈，只是前面MENU都已經曬到褪色快看不到了，好像只有營業週一到週五，週末郵局沒開也就沒看到阿姨有出來擺攤了，這樣的甜甜圈攤車其實在台灣街邊或市場都蠻常見的，不過阿姨這邊賣的還是有點不太一樣。





除了圓圈的甜甜圈以外，還有五到八種包餡的甜甜圈包，價位一個是15元到20元不等，也不會一次炸很多起來等，因為不想要客人吃到放很涼的，用的炸油也相當乾淨。

阿姨相當親切好聊天，而且上門買的客人都幾乎是婆婆媽媽居多，也都像熟客一樣，而且上門一買都是5個、10.個在外帶，所以看到有喜歡的口味要趕緊下手不然馬上就沒了。





【傳統炸甜甜圈│每個15元】

甜甜圈算是蠻大一個的，簡單沾上糖粉，油瀝得算乾淨，糖粉不會沾得太多，當然想要甜一點可以跟阿姨說；吃起來有點小可惜，沒有好吃的彈性跟嚼勁。

偏微乾扁不太耐吃，我才吃一個就覺得這樣就夠了，買了三個都差不多的口感。

【包餡甜甜圈│酸菜18元│奶酥20元│起司20元】

結果還好有多買這幾種包餡甜甜圈，反而這幾個讓我會想再回訪來買耶！酸菜很爽口，是屬於酸甜那種，甜甜圈本身膨鬆好吃，餡料份量還不錯。





奶酥我也覺得蠻好吃的，但奶酥餡稍嫌少了點，不過不會太過甜膩；起司口味應該是這三種裡面我最喜歡的，吃起來有點意外不會有起司那種超鹹膩感，但起司餡又相當濃郁，裡面還加了點葡萄乾，後來又再去多買一個起司外帶回家。

大隆路這一帶我比較少來覓食，不過這家在地人推薦的甜甜圈我覺得還不錯，但我就比較推薦「有包餡口味的」我比較喜歡，原味的對我來說有點可惜不算優，價錢不貴，買兩個不到40元銅板就能有簡單的下午茶飽足感，蠻推薦可以試試！

大隆路郵局甜甜圈│東興國小

地址：台中市西屯區大隆路60號

營業時間：01:30Pm-05:30Pm

消費提醒：六日店休，不一定每種口味都會有