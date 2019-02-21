日本超火「可口可樂纖維＋」來台！便利商店3/12前有優惠





▲可口可樂「纖維＋」台灣也開賣了。（圖／IG@wei.morgan提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

可樂迷們注意，不用跑日本、香港搬貨，台灣也開賣可口可樂「纖維＋」了！即日起在全台7-11、全家和萊爾富都買得到，購買600毫升的「纖維＋」在3月12日前享有嚐鮮優惠價27元，之後在超市及各大量販店也會陸續上市。

▲風靡日本的可口可樂「纖維＋」由綾瀨遙代言，又被網友稱為「白可樂」。

風靡日本的可口可樂「纖維＋」由綾瀨遙代言，又被網友稱為「白可樂」，主打無糖、無熱量，口感類似ZERO版本，添加水溶性膳食纖維，能幫助消化，維持腸道健康。

▲可口可樂「纖維＋」口感類似ZERO版，添加水溶性膳食纖維，能幫助消化。

針對新品可口可樂「纖維＋」，可口可樂公司還推出一台「行動試飲吧」，明（22）至24日將現身台北燈節，未來也將巡迴到台北華山、新光三越站前店、微風松高、台中港三井OUTLET和高雄漢神巨蛋，免費讓民眾試喝新品。

行動試飲吧 巡迴日程表

2月22日-24日 台北燈節

3月16日-17日 台北華山1914文化創意產業園區

3月23日-24日 台北新光三越台北站前店

4月5日-7日 台中MITSUI OUTLET PARK 台中港

4月13日-14日 台北微風松高

4月19日-21 日 高雄漢神巨蛋購物廣場