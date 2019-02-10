全台首間火鍋有義式冰淇淋吃到飽！七股直送活跳蝦、8種現切肉片

點評：冰淇淋配火鍋超讚！因為可以解辣～





文／華少甫

圖／華文圖影工作室

以前去到台南，我都會跑一趟CP值超高的饗麻饗辣火鍋店，前陣子聽說老闆開店開到高雄，這次來到高雄，當然要衝一波囉！

一踏進店裡，我就被這家店的裝潢所震懾，超過300個座位，占地也超過300坪，非常氣派，一樓是用餐空間，二樓以上則提供給員工當宿舍。

店家主打吃到飽的火鍋料、肉片，還有各式熟食、披薩跟甜點，平日中午只要438元，平日晚上及例假日則是538元，近來他們與南部頗負盛名的「小象樹義式冰淇淋」合作，成為全台唯一一間供客人「義式冰淇淋吃到飽」的火鍋店，原價一球要90元，在這裡卻供客人吃到飽，老闆的作風真的超大器。

一款好的火鍋，必須要有好的湯頭，饗麻饗辣一共有4種主要湯頭，分別是天香麻辣、御膳白雪、東瀛昆布以及蔬菜蕃茄。天香麻辣湯以20種溫和中藥材搭配麻辣豆瓣醬，佐牛骨跟香辛料以長時間熬煮，適合愛吃重口味的人，這也是店裡最多人愛點的湯頭；蔬菜番茄湯以具有豐富番茄素、維生素的紅番茄為主要基底，相對養生跟健康；御膳白雪湯採用大量的新鮮豬骨搭配各式蔬菜跟當歸，紅棗等中藥材中火長時間煨煮，味道濃郁香醇；東瀛昆布湯則是近幾個月才有的新湯頭，使用北海道昆布及白蘿蔔等各種蔬菜熬煮而成的純粹湯頭。

老闆強調，他們的肉品堅持不用組合肉，都是使用現切的原塊肉，且都無限吃到飽，包括四款安格斯牛肉，分別是安格斯肩小排、安格斯板腱、安格斯霜降牛跟安格斯雪花牛，軟嫩度跟口感也隨著部位的不同而有所區隔；如果不吃牛的人，店家也有來自關山的香草豬，採用鼠尾草、迷迭香、羅勒等歐式香草及特殊中草藥配方飼養，肉質同樣肥美；以及宜蘭豪野櫻桃鴨、澳洲小羔羊、雞腿肉等，非常多種選擇。

海鮮種類眾多，包括巴沙魚、魷魚、魷魚圈、虱目魚柳、鮮鱸魚、鯛魚、龍鱈、鯊魚片、虱目魷魚、鱈螺、曼波魚皮、小花枝、竹蛤、鯛魚下巴、鮭魚頭、淡菜、三點蟹等，我最愛的是七股活跳蝦，是從七股產地直接送達店內的蝦缸飼養，肉質彈牙且新鮮有嚼勁，讓人愛不釋手。

蔬菜也應有盡有，大陸妹、地瓜葉、高麗菜、空心菜、黑木耳、南瓜、小白菜、菠菜、秀珍菇、金針菇、鴻禧菇、白精靈菇、水果玉米、大黃瓜、水蓮等，此外，各樣水果及各式甜點也都有供應。

火鍋料方面，我最推用海鰻手打做成的餡皮，搭配新鮮豬肉餡做成的三記魚餃；其他火鍋料包括手工福袋、汾陽餛飩、手工牛肉丸、龍蝦沙拉、松坂起司、魚包蛋、QQ燒、芝麻麻吉燒、手工麻辣燕餃、菱角仁、手工凍豆腐、蟹肉球、蟹味棒、排骨酥、香菇貢丸、芋頭角、蒟蒻、手工櫻花蝦漿等，也都可以試試看。

除了上述的食材，店裡也有鴨腸、豬肚、牛毛肚、豬脆管、雞心、豬心、豬蹄筋、雞腿片、豬肝等各式肉品。而熟食也是很大的賣點，走俗擱大碗，東西新鮮的路線，主廚每天也都會依照季節調配出不同口味的比薩，而受到許多饕客喜愛的滷肉飯跟肥腸，也是深得我心。

冰淇淋方面，饗麻饗辣除了有「冰淇淋界中LV」的莫凡彼，以及泰國第一品牌的明果冰淇淋，他們近來還與生根台南，深耕台南的小象樹合作，推出了「義式冰淇淋」吃到飽。口味非常豐富，且所有口味不添加人工香料，嚴選新鮮水果及食材，每一盆都是手工製作，不加入過多鮮奶油使之膨脹，也不添加過多的糖分，口感紮實綿密，每一口都能吃到最純粹的水果風味。

飲料方面，除了各式飲品，他們也與一般的火鍋店做出區別，有一款氣泡水機，希望客人喝的健康又解渴。如果希望喝到不同風味的氣泡水，客人也可以自由添加萊姆、玫瑰、接骨木花糖漿。

吃完飯後，還能去店裡的超美花牆打卡拍照，據悉，這面牆是老闆娘精心設計，色調並不會太「粉紅泡泡」，男生拍也不用太難為情，希望客人能在享受美食的時候，也能拍個網帥網美照。

饗麻饗辣高雄明誠旗艦店

電話： 07-5586858

地址： 高雄市左營區明誠二路521號

營業時間：平日中午11:30-14:30，價格438元；平日晚上17:30-22:30及例假日，價格538元