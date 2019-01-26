新北肉多丼飯！比山高A5等級和牛只要320元、乾燒蝦仁220元

點評：乾燒蝦仁看起來特別可口！！

文／華少甫 圖／華文圖影工作室

第一次來到汐止的山盛激丼，我覺得是一個很妙的路邊攤。

第二次來到這，它已經是當地小有名氣，且有許多人爭相模仿菜色的汐止名店。

老闆馬修看似年紀輕輕，但在日本料理的餐飲界已有16、17年，過往開店經驗也豐富，曾在波士頓開日本料理店，也曾在四平商圈跟內湖有過自己的事業，後來因為爸爸的期待，他接起家裡的「總統饅頭」生意，直到父親過世後，他才開了這間山盛激丼。

「我爸跟我說，他一生最快樂的時光就是製作饅頭，但家裡沒有人想要接手，所以他很希望我能接手這個饅頭事業。」而之所以叫做總統饅頭，是因為他們早年真的是作給總統吃的，用料實在，作工繁複，可惜如今一般人已無緣一嚐。

這家山盛激丼的丼飯，最為人所津津樂道的，便是他們出名「肉多」，10片牛舌的丼飯也只要220元，且肉量頗多，平均都會有200克以上的肉量，這也是我對這家店的第一印象。近來又推出有20隻蝦仁的乾燒蝦仁丼，一樣只要220元，超大手筆，讓許多客人為之驚艷。

「山盛」在日文的解釋，即「裝的滿滿跟山一樣高」的意思，店裡的丼飯都沒有配菜，「因為我希望客人吃到食材最原始的味道，如果加太多配菜會把食物的美味分散掉。」老闆笑著說，店裡的主餐一共有四種類型，包括骰子牛丼、散牛排丼、燒豚丼、土佐燒厚切牛舌丼，每種類型都可以加價20元，加價購起司或泡菜，如果選擇蔥玉口味的話，也只要加40元，就有滿滿的一層青蔥及一顆溫泉蛋。

細數店裡多種不同的調味料，如土佐燒是用辣味噌醬調製；五花牛跟骰子牛的醬汁是用威士忌去調的特別sauce，有酒的香氣但沒有酒味，壽喜燒是用壽喜燒醬，跟坊間的相比比較不甜，然後也是店裡唯一有菜的丼飯。

其它配菜方面，包括高麗菜沙拉可以解膩，泡菜口感跟外面相比也相對較脆，比較特別的鴻喜菇也是仿日本的正宗手法，而非台灣的金針菇。

土佐燒厚切牛舌丼 220元

土佐燒在日本是一個行之有年的料理，以前在較冷的地方，用燒稻草及辣味噌作調味的料理，現在已比較少見，老闆因為曾去日本學藝，跟當地家庭學習到這款幾乎失傳的美味。細看這款厚切牛舌丼，有著滿滿的10片牛舌，用料非常大方。

日本和牛山形丼 320元

這款丼飯使用A5等級的日本宮崎和牛，口感濃郁香醇，因為是黑毛牛種，含水量豐富，是11月才開始販售的餐點，因為部位太小，一般店家都不會販售，馬修透露，「一隻牛的紐約客，修下來的牛筋肉只能做兩份丼飯，因此一般店家都是自己食用居多，但我用較低的價格，購入這些一般店家認為的耗損食材，所以才能用比一般人更低的價格售出。」

乾燒蝦仁丼 220元

乾燒蝦仁在日本是很大眾的餐點，但台灣較為少見，乾燒是日本的說法，作法是類似台灣的糖醋，但台灣的蝦仁的做法會裹粉炸，口味更加偏甜，日本則是偏酸。20隻蝦仁只要220元，跟洋蔥花一起炒，最後加蔥花跟蒜，一切才大功告成。

辣咖哩牛丼 160元

用七味粉去調配的辣粉提味，一開始不會辣，但入口時會有餘辣，做法選用乾式咖哩的作法，馬修說：「不用濕咖哩的原因，是因為醬汁如果過多，肉汁會流失到湯裡，醬的味道就會不夠，還得要加很多調味料去增加濃度。」

山盛激丼

地址：新北市汐止區鄉長路二段4號

電話：02-8692-1610

營業時間：11：00～13：30，17：00～21：00，周日、周一公休