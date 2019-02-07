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台中火鍋屠龍套餐霸氣上桌！50隻龍蝦＋150oz大肉盤超浮誇

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華少甫，文字工作者／攝影師／Youtuber，不..

點評：光看照片...就...嚇到了！！也太豐盛～
ETtoday餓勢力

▲▼ 台中深紅汕頭鍋物。（圖／華少甫 提供）

文／華少甫　圖／華文圖影工作室

「深紅的紅不是顏色的紅，是對客戶長久以來熱情的紅。」位於台中的深紅汕頭鍋物，原名叫叫昇鴻汕頭鍋物，2017年初改名，不收共鍋費也不收開瓶費，因為一款「屠龍套餐」引發網友爭相打卡。前幾天，我首度來到這裡「朝聖」，真的被店裡的澎派海鮮給震懾到了。

▲▼ 台中深紅汕頭鍋物。（圖／華少甫 提供）

▲▼ 台中深紅汕頭鍋物。（圖／華少甫 提供）

汕頭火鍋跟一般市面的火鍋不同之處，在於汕頭火鍋不是濃厚的調味湯底，而是清淡的、鮮甜的，且裡面帶著扁魚香氣的鍋底呈現，並且會隨著客人熬煮食物，變得更加濃郁，有層次感，涮起手工切工油脂非常漂亮的霜降牛肉，口感滑嫩，搭配店裡的獨特沙茶醬料更是對味。

▲▼ 台中深紅汕頭鍋物。（圖／華少甫 提供）

一家火鍋店最重要的就是湯底了！深紅的湯底共有四種，包括鮮熬扁魚時蔬大骨鍋，鮮熬水果鍋，黃金泡菜鍋，鴛鴦鍋（2人套餐加50元），店家堅持使用天然食材熬煮8小時以上，將骨頭的精髓燉入到湯頭中，且堅持不加任何調味粉熬煮，入口時可以明顯感受到大骨跟天然蔬果的鮮甜味，客人可以感受到店家對湯頭的用心。深紅的店經理也很細心地跟我介紹三款湯底的不同之處。

▲▼ 台中深紅汕頭鍋物。（圖／華少甫 提供）

▲▼ 台中深紅汕頭鍋物。（圖／華少甫 提供）

首先，扁魚湯底的作法是從廣東引進，來台灣有稍作改良，內容物包括洋蔥，小蝦米、蔥段、小干貝等，因為扁魚會先炸過，再用絞肉機絞碎並加到湯內，再熬煮超過8個小時，所以湯裡會滿有扁魚的香味。

▲▼ 台中深紅汕頭鍋物。（圖／華少甫 提供）

水果鍋是使用大量蔬果調製而成，內容物有番茄、紫洋蔥、蘋果、小干貝、昆布等，還加了一款水果酵素，鳳梨攪拌作的酵素，會有酸酸甜甜的感覺，吃到最後也不會有過膩的感覺。

▲▼ 台中深紅汕頭鍋物。（圖／華少甫 提供）

泡菜鍋則是使用兩種甜泡菜跟辣泡菜兩種泡菜，是店家獨特研發的口味，不管煮多久，濃度跟口感都不會改變，「因為我們泡菜的量下的很夠，煮久不僅不會變淡，還會變得更有層次。」

▲▼ 台中深紅汕頭鍋物。（圖／華少甫 提供）

店裡過去大多主打多人套餐，最狂的除了屠龍套餐1.0版跟2.0版，還有一款窮人海鮮套餐，都是適合10人聚餐的高級食材，近來，他們推出一款「飛龍在天」套餐，把3款10人份餐點變成一款30人套餐，加上「姊不是胖是豐滿」的雙人套餐，只要1999元，希望主攻尾牙、春酒，同時也能讓小資族吃的開心又有飽足感。

▲▼ 台中深紅汕頭鍋物。（圖／華少甫 提供）

飛龍在天　（30人份套餐，32699元，不含一成服務費）
把屠龍套餐1.0、屠龍套餐2.0還有窮人海鮮套餐合而為一的30人份套餐，共有30隻船凍的黃金南非龍蝦、20隻活體波士頓龍蝦，蝦子、蛤犡、鯛魚片、鱸魚片、生食干貝、透抽等也一應俱全，菜盤共9份，肉盤則超過150oz，其中不乏有嫩豚豬肉，choice板腱牛、choice雪花牛、M9澳洲和牛、choice牛小排等，同時，還有手工丸跟手作餃類，超浮誇的一款套餐。

▲▼ 台中深紅汕頭鍋物。（圖／華少甫 提供）

屠龍套餐1.0 （8888元，不含一成服務費）
2017年尾出的鍋物，一共有30隻船凍的黃金南非龍蝦，外加4盤共50oz的台灣梅花嫩豚豬肉，還有3個菜盤，全都不放火鍋料，可以讓多達10個人吃的大快朵頤。

▲▼ 台中深紅汕頭鍋物。（圖／華少甫 提供）

屠龍套餐2.0　（13800元，不含一成服務費）
2018年初出的2.0鍋物，同樣主打10人套餐，但內容物更加豐富華麗，有20隻活體波士頓龍蝦，外加50oz的肉品，共有2盤梅花嫩豚豬肉，1盤choice雪花牛，一盤choice板腱牛，以及6片M9澳洲和牛，跟6片choice牛小排，以及3份菜盤，套餐同時也有附手工丸跟手作餃類，選擇更加多元。

▲▼ 台中深紅汕頭鍋物。（圖／華少甫 提供）

窮人海鮮　（9999元，不含一成服務費）
種類非常豐富的10人份套餐，除了增加有10份主食可選，還多了梅香桂花釀冰沙跟鮮榨百香多多的飲品二擇一；主食方面，包括3隻活體波士頓龍蝦、3隻黃金大龍蝦，蝦子、蛤犡、鯛魚片、鱸魚片、生食干貝、透抽以及3個菜盤都包括在內；肉品同樣有50oz，包括嫩豚豬肉，choice板腱牛、choice雪花牛、M9澳洲和牛、choice牛小排等，此外，綜合手工丸跟手作餃類也都包括在內。

▲▼ 台中深紅汕頭鍋物。（圖／華少甫 提供）

「姊不是胖是豐滿」套餐 雙人價1999元
客人可以鮮熬扁魚時蔬大骨鍋、鮮熬水果鍋、黃金泡菜鍋三選一；肉品種類眾多，包含日本A5和牛、澳洲M9牛小排、美國安格斯肋眼、西班牙伊比利豬、台灣松阪豬等5種；手作品項如手作鮮魚漿、手打虱目魚丸、手作芋頭丸子、手作塔香豬肉丸、手作爆漿牛肉丸也都包含在內；此外，還有季節綜合時蔬菜盤；主食則可檸香壽司米、手工龍口冬粉、手工龍口寬粉、兒時回憶科學麵四選二；飲品有梅香桂花釀冰沙、鮮榨百香多多二擇一；外加季節甜點。

▲▼ 台中深紅汕頭鍋物。（圖／華少甫 提供）

整體來說，這真的是我看過最浮誇最吸睛的火鍋了，雖然價格不斐，但如果用10人來推算，一個人也是一張千元大鈔左右的感覺，其實也非常划算，非常推薦三五好友一起來享用美食。

▲▼ 台中深紅汕頭鍋物。（圖／華少甫 提供）

深紅汕頭鍋物
西區美村店
電話：04-23785378
地址：台中市西區美村路一段602號
營業時間：11:00~14:00，16:30~23:00，無公休日
西屯福順店
電話：04-2463-6356
地址：台中市西屯區福順路277號
營業時間：週一~周五17:00~23:00，六日11:00~14:00，17:00~23:00
北屯崇德店
電話：04-2422-7706
地址：台中市北屯區昌平東五路256號
營業時間：週一~周五17:00~23:00，六日11:00~14:00，17:00~23:00

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不願當個平凡部落客，深信「好吃」不是餐廳唯一的成功原因，喜歡用文字圖片影像紀錄一間店的優缺點，以及隱藏在背後，與你我之間的關聯性。
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