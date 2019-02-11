台北也喝得到濟洲藍橙拿鐵！還有超邪惡松葉蟹鉗起司燒

點評：沒錢飛到濟州島就到這裡過過癮><

文／華少甫

圖／華文圖影工作室

位於忠孝新生的卡那達咖啡，外表看似不起眼，但走進裡面，其實別有洞天，菜單別出心裁，有非常多樣的選擇。咖啡豆使用公平貿易的咖啡廠商，咖啡杯跟餐具都是韓國老闆Shawn的阿姨（韓國陶藝家）手工製作，店家在2018年11月開始，引進不少美味餐點，希望讓客人能有更多美食的選擇。

「我原來在香港上班，原本有想過在香港開店，但地租太貴，輾轉因為朋友的關係，才選擇來到台灣。」Shawn的中文非常的流利，「我這裡已經開了7年，那時的韓國咖啡廳還沒有這麼多，大部分都是韓國烤肉店。」剛來台灣時，他發現台灣跟韓國的咖啡廳很大的差異點，「韓國的咖啡店大多是以甜點為主，台灣人都很習慣在咖啡廳吃正餐。」

明太子松葉蟹鉗起司燒 290元

現煎的滑順歐姆蛋，搭配6隻新鮮松葉蟹鉗，再用厚厚的明太子醬覆蓋上去，烘烤後，再鋪上滿滿起司，每一口都是滿滿海鮮味，適合喜歡海鮮跟起司的客人。

明太子起司烤餅 90元

外酥內Q的餅皮，搭配滿滿明太子魚卵醬，還有一層焦黃起司，咬一口還會牽絲。

韓式醬烤雞翅 110元

嫩雞翅用大火烘烤，搭配韓國空運韓式燒烤醬、外國香料等佐味，口味道地，店家希望用烘烤方式加上韓國的醬料，讓客人在台灣也能吃到韓國正宗道地的燒烤美食。

店裡的套餐除了主餐以外，都有附一碟小菜跟一杯140元的飲品，如飲品超過價錢，僅需補差價，如想加煎蛋，也僅需加價15元。

牛燉嗨飯套餐 290元

這款源自於日本流行的洋食，是Shawn為了研發菜單，找來台中名店九日燒肉一起合作的品項，九日的老闆寶哥解釋，這款料理選用牛板腱、牛胸、牛肋等3個口感較獨特的牛肉部位，「我們用Choice安格斯或Prime等級的牛肉去燉煮，把肉煎的比較碎，融合在醬汁裡，所以醬汁裡面有融化掉的牛肉片。」搭配主廚精心特製醬汁，慢慢熬煮而成。入口時，牛肉散發出成熟味蕾，很適合搭配茶跟咖啡一起食用。

韓式辣炒豬肉飯套餐 290元

韓式的辣醬搭配台灣的豬肉，調味出在韓國能吃到的料理口感，希望能有在韓國道地的味道。

韓式辣醬湯飯套餐 230元

韓國的辣醬湯都是使用石鍋，並用現點現煮的方式，上桌時都還是煮沸的狀態，蔬菜選用馬鈴薯、擳瓜、豬肉等食材製成，有滿滿的香氣。

招牌帕尼尼套餐 240元（甜） 250元（鹹）

有分鹹跟甜兩種口味，可搭配140元的飲品一份，甜的口味有巧克力香蕉帕里尼、花生草莓雙醬帕里尼、巧克力棉花糖帕里尼、抹茶棉花糖帕里尼，價格為240元；鹹的口味則有泡菜午餐肉帕里尼、韓式醬燒雞腿帕里尼，價格為250元，不過，鹹的帕尼尼可以用60元加購蔬菜湯，或是80元加購小碗海帶湯。

濟州藍橙拿鐵 180元

是韓國濟州島很有名的飲品，有添加加勒比海庫拉素小島生產的藍橙醬，喝起來是柳橙汁的味道，但卻是夢幻的藍色，但因為熱飲無法做出美美的調色，這款飲品只能喝冰的。

紫薯拿鐵 170元

韓國人一向很喜歡地瓜牛奶、南瓜牛奶這類飲品，搭配用低溫長時烘焙而成的咖啡豆，能保留咖啡豆風味跟特色，且降低咖啡因的含量。



卡那達咖啡

電話：02-2321-7120

地址：台北市中正區臨沂街13巷5號1樓

營業時間：12:00~21:00，無公休日(禁帶外食，低消為一份飲料或套餐)