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橘子可以這樣吃！竹北客家文化保存區　吃到阿嬤的智慧　

點評：看起來好好吃啊
ETtoday餓勢力

旅遊中心／綜合報導　圖、影／艾蛙媽 VS. 達樂哥提供，請勿任意翻攝以免侵權

說到新竹縣這個客家縣，許多人可能想到客家美食或是擂茶、柿餅等名產，但在竹北有一個客家文化保存區，而這裡還有傳統的烤桶柑。

▲新竹竹北新瓦屋客家文化保存區，烤桶柑。（圖／艾蛙媽 VS. 達樂哥提供）

烤柑橘在中醫上有止咳化痰的功效。

橘子在烤爐上冒泡滋滋作響，空氣中香氣四溢，這就是在竹北的新瓦屋客家文化保存區裡面，號稱「阿嬤的智慧」的烤桶，在中醫上來說，烤柑橘有止咳化痰，舒緩感冒的作用。

▲新竹竹北新瓦屋客家文化保存區，烤桶柑。（圖／艾蛙媽 VS. 達樂哥提供）

▲除了烤柑橘之外也有秤斤賣。

烤橘子常見的作法大多為將橘子洗淨之後，在上方挖洞後，將鹽巴塞入後搖幌使其均勻，再用烤箱加熱或是用碳火慢烤都可以，待外皮有一點小黑焦的產生就可出爐。

▲新竹竹北新瓦屋客家文化保存區，烤桶柑。（圖／艾蛙媽 VS. 達樂哥提供）

▲將上方挖洞之後加入鹽巴烘烤。

也有中醫師指出，一般來說橘子性寒，患者常被告知感冒期間不能吃，但是加鹽烤過的橘子已去除其寒性，還會凸顯其酸甜滋味，對止咳化痰方面有幫助。且果肉和果皮間的橘子絲功效最好，因此通常會連外皮一起食用，但因烘烤而烤焦的部分就不能吃。

▲新竹竹北新瓦屋客家文化保存區，烤桶柑。（圖／艾蛙媽 VS. 達樂哥提供）

▲下方焦黑部分記得不要食用。

雖說烤橘子看似能抑制感冒和止咳，但站在西醫的角度卻又認為沒有根據可以證明，因此見仁見智。唯一能不變的是，一旦身體有感冒或咳嗽症狀，應多喝水多休息，注重營養均衡，適時就醫，並遵醫囑治療，切勿因聽信偏方，誤了身體健康。

新瓦屋客家文化保存區
地址：新竹縣竹北市文興路一段123號
電話：03-658-0651

關鍵字： 橘子 新瓦屋客家文化保存區 竹北 新竹 新竹旅遊

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