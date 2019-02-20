百年新竹公園櫻花開7成！聽音樂、茶席、賞夜櫻感受浪漫





▲新竹公園櫻花開7-8成了。（圖／新竹市政府城市行銷處整合行銷科提供，下圖同）

旅遊中心／綜合報導

每年2、3月是新竹公園櫻花綻放的季節，園內約有850棵櫻花樹，年初完成櫻花移植，現在新竹公園櫻花開7-8成了！本周日（24日）早上11點將舉辦賞花野餐活動，一起徜徉在櫻花樹下感受春天氣息吧。

新竹市政府表示，2月24日新竹公園「野餐日」於上午11時開始，現場民眾需自備野餐墊至圓形舞台區草地野餐。舞台區則有藍色警報、達康.COME、廣原會三味線、凹與山、安妮塔克及街頭雜耍等精彩表演。

▲本周日（24日）早上11點將舉辦賞花野餐活動，一起徜徉在櫻花樹下感受春天氣息吧。

活動當天特別精選春日良品及甜點、咖啡、輕食等供挑選，芙洛麗飯店、竹湖暐順麗緻文旅也為沒時間自備餐點的民眾推出限量餐點，另外，今年特別安排茶席體驗，置身此處賞花品茗，別有一番風味。



城市行銷處表示，今年特別安排櫻花燈光的設置，晚上也可到新竹公園賞夜櫻，體驗日夜不同的美感。

▲歷經一年多施工，去年9月底開放「麗池園林」，再造日式園林建築景觀風貌。（圖／新竹市城市行銷處觀光工程科提供）

城銷處長顏章聖說，新竹公園歷經一年多施工，去年9月底開放「麗池園林」，恢復園林水岸景致，保留古蹟與老樹，再造日式園林建築景觀風貌。鄰近的十八尖山沿途山路也有杜鵑花、茶梅、南美朱槿等百花盛開。