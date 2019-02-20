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迎288連假　全台最長「桃園新溪口吊橋」門票只要50元

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▲桃園新溪口吊橋及羅浮泰雅溫泉公園1月13日啟用，市警局進行交通管制。（圖／觀旅局提供）

▲桃園新溪口吊橋。（圖／觀旅局提供）

記者蔡玟君／綜合報導

元宵節才剛過，228連假緊接到來，為了增加新溪口吊橋人潮，桃園復興區公所宣布，從23日起，新溪口吊橋入園只需銅板價50元，歡迎各地遊客來復興賞燈、賞櫻、欣賞山川水景。

桃園復興區公所表示，2月23日之後遊客可由角板端或溪口端完成停車後，雙向步行進入園區，過橋後依原路折返。另由上溪口端至羅浮（綠線）、羅浮到復興（紅線）的接駁車正常營運，請遊客在園區引導人員指示下，依園區(新竹以南的遊客可選擇由關西鎮經羅馬公路118線進入溪口園區)

▲「新溪口吊橋」預計將於2017年第四季開放。(圖／桃園市復興區公所提供)

▲新溪口吊橋山水風光極美。(圖／桃園市復興區公所提供)

為便利遊客入園前能立即完成購票，園區分別在溪口端醫護站、角板端管理中心設置售票機售票，另原復興台地停車場前售票中心仍正常售票，讓遊客能雙邊購票、立即遊園，減少擁擠現象發生。另外，步道坡度落差較大且距離較遠，請注意自身安全，悉心步行，身體不適者請斟酌考量入園。

▲「新溪口吊橋」預計將於2017年第四季開放。(圖／桃園市復興區公所提供)

▲新溪口吊橋是全台最長的懸索橋。(圖／桃園市復興區公所提供)

新溪口吊橋長303公尺、寬1.2公尺，為典型之吊床式吊橋，標高介於252至275公尺間，兩側拉高成M字型，行走於橋上可欣賞湖光山色，一邊可欣賞溪口部落與羅馬公路美景。

關鍵字： 新溪口吊橋 桃園旅遊

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