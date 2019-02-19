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逛老街傳統建築、遊寶山水庫　北埔客家美食一日遊！

點評：老街一口菜包看起來真的超級好吃！
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▲▼北埔老街。（圖／醬廖x食被秀提供）

北埔老街歷史悠久也是許多當地人愛逛的老街

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／醬廖x食被秀提供，請勿任意翻攝以免侵權）

新竹北埔地區四面環山，有著迷人的風情與獨特的美食，以北埔老街而聞名，清朝時，這裡就曾是北埔最熱鬧的商業中心，稱之為上街與下街，隨著時代的變遷，許多店家已重新改建，但是在廟宇前交接處，仍留有幾棟當時的舊貌建築，部落客「醬廖x食被秀」在社團「旅遊超爽的！」分享老街客家美食一日遊！

▲▼北埔老街。（圖／醬廖x食被秀提供）

▲北埔慈天宮

手工麻糬
第一站是老街入口處旁的手工麻糬，簡單的沾上花生粉或芝麻粉，但口感相當Ｑ軟以及花生粉的香氣都非常足夠，店家也非常貼心的提供試吃，如果喜歡再購買即可！

▲▼北埔老街。（圖／醬廖x食被秀提供）

白白的麻糬看起來超Ｑ彈

▲▼北埔老街。（圖／醬廖x食被秀提供）

沾上花生粉受味道超級棒

北埔慈天宮
在往裡頭走一點會看到一座廟，這座廟是「北埔慈天宮」，為三級古蹟，廟前商店林立，聚集小吃、特產店鋪，為北埔老街觀光重點，而廟口前有一間販賣醃製物的攤販，裡頭的梅干醃曬很入味，製作成梅干扣肉，味道絕對非常棒！

▲▼北埔老街。（圖／醬廖x食被秀提供）

廟口販售醃製物的攤販

▲▼北埔老街。（圖／醬廖x食被秀提供）

醃製入味的梅干菜

老街一口菜包
第二必吃美食為「老街一口菜包」，這間老店是北埔老街裡人氣強強滾的人氣攤販，門口總是有滿滿的人潮在購買，創立至今已經有20個年頭，現在已經傳承至第二代，依然維持每天現包現蒸的傳統，部落客表示，這間菜包吃了好幾年，餡料飽滿味道足夠，每一次來都至少要外帶１０顆回家才夠！

▲▼北埔老街。（圖／醬廖x食被秀提供）

創立20多年的老店

▲▼北埔老街。（圖／醬廖x食被秀提供）

屬於客家包 表皮Q彈

哈客愛養生擂茶
另外到了北埔老街還有一間必喝的客家擂茶，「哈客愛養生擂茶」，擂茶包含黃豆、黑芝麻、白芝麻、綠茶粉、大麥、綠豆、紅豆、糙米、小米、米豆、黑豆等很多原料磨成粉，是非常養身又好喝的茶飲，又於民國100年時，以黑馬之姿榮獲「新竹縣第一屆十大伴手禮」！

▲▼北埔老街。（圖／醬廖x食被秀提供）

養生擂茶

▲▼北埔老街。（圖／醬廖x食被秀提供）

非常好喝又健康

寶山水庫
老街附近還有一座「寶山水庫」，在老街吃飽喝足後不妨到這邊看看湖光山色，微風徐徐，享受一段與歷史連結的慢活時光。

▲▼北埔老街。（圖／醬廖x食被秀提供）

吃飽喝足後到這邊走走享受大自然的美好

北埔老街歷史悠久，裡頭還有許多創立已久的知名老店，近年來也進駐許多新興的餐廳，雖然老街不長，但一條短短的路上可以看到各種古人為我們打造的歷史建築，可以感受到濃濃的歷史氣息！

北埔老街
地址：新竹縣北埔鄉廟前街、北埔街、南興街和城門街（皆為北埔老街）

關鍵字： 新竹旅遊 北埔老街 老街一口菜包 哈客愛養生擂茶 寶山水庫 一日遊旅遊

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