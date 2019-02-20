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荷蘭風景不遠求！「7萬株、20色鬱金香」明起士林官邸登場

點評：好美的風景！！
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▲2019士林官邸鬱金香展-期待相鬱。（圖／臺北市政府工務局公園處）

▲今年士林官邸鬱金香展看得到荷蘭及日本鬱金香。（圖／臺北市政府工務局公園處提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

如身在荷蘭的唯美場景，到士林官邸就看得到！延續往年熱度，今年鬱金香展從明（21日）開跑至3月3日，以荷蘭及日本鬱金香、風信子等球根花卉，營造出浪漫多彩的花海景緻，不用出國即能感受滿滿幸福氛圍。

▲2019士林官邸鬱金香展-期待相鬱。（圖／臺北市政府工務局公園處）

▲「2019士林官邸鬱金香展~期待相鬱」展期自2月21日至3月3日。

「2019士林官邸鬱金香展~期待相鬱」展期自2月21日至3月3日，今年除了展出荷蘭品種的鬱金香外，也首次展出日本富山縣礪波市的鬱金香，並且展場佈置融入荷蘭與日本礪波市鬱金香公園的元素，與鬱金香花海相映襯，營造出繽紛浪漫的視覺饗宴。

▲2019士林官邸鬱金香展-期待相鬱。（圖／臺北市政府工務局公園處）

▲看得到單花瓣杯狀花型、羽狀花型、多重花瓣型等鬱金香品種。

台北市副市長彭振聲表示，本次展覽除了在西式庭園展出鬱金香外，範圍更擴大至踏青區，總計同時展出近7萬株鬱金香，有來自荷蘭及日本的鬱金香，今年藉由西式庭園中既有的幾何對稱花園及踏青區，呈現鬱金香花海的壯闊景緻，擦出中西相遇的驚豔火花。

▲2019士林官邸鬱金香展-期待相鬱。（圖／臺北市政府工務局公園處）

▲搭配手做的荷蘭風車、木鞋、巴黎鐵塔、鬱金香等造型物，有置身在荷蘭賞花的錯覺。

公園處黃立遠處長表示，本次鬱金香展出近20種不同花色，包括紅、黃、粉、紫、白、桔、黑、雙色等近7萬株鬱金香及2,000株桃紅、紫藍、黃、粉色的風信子。另外，也可欣賞到各式各樣的鬱金香，如單花瓣杯狀花型、花瓣像鋸齒波浪般蕾絲的羽狀花型、多重花瓣型等品種，搭配手做的荷蘭風車、木鞋、巴黎鐵塔、鬱金香等造型物，有置身在荷蘭賞花的錯覺！

▲2019士林官邸鬱金香展-期待相鬱 。（圖／臺北市政府工務局公園處）

▲本次展覽除了在西式庭園展出鬱金香外，範圍更擴大至踏青區，總計同時展出近7萬株鬱金香。

2019士林官邸鬱金香展-期待相鬱
展期：2月21日至3月3日
地點：台北市士林區福林路60號（士林官邸公園西式庭園區及踏青區展出）
園區開放時間：08:00-19:00

關鍵字： 台北市旅遊 鬱金香 花海旅遊 賞花旅遊 士林官邸 2019士林官邸鬱金香展-期待相鬱

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