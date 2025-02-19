「7大手搖飲」最新限時優惠懶人包！CoCo、五桐號買1送1

▲手搖飲最新優惠包。（圖／日出茶太提供）

記者蕭筠／台北報導

周三小確幸來了！《ETtoday新聞雲》幫整理7大手搖飲最新限時優惠，包括CoCo、Mr.Wish、五桐號皆有指定飲品買1送1，迷客夏則推人氣茶拿鐵系列2杯下殺99元。

●CoCo

CoCo今（19）日祭出限時1天「大杯莓莓派對買1送1」優惠，2杯特價只要75元，換算下來，單杯不到38元，且開放糖度、冰量任選，須於官方LINE領券或直接使用你訂線上平台預訂，每人最多可獲2張券，優惠券皆限於都可訂線上點單平台使用，以自取為主、須於當日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

●迷客夏

迷客夏今（19）日於全門市祭出「茶拿鐵2杯99元」組合優惠，限大杯同品項且糖、冰須相同，每人限購2組。

●萬波島嶼紅茶

萬波即日起至2月25日祭出「2大飲品同品項買1送1」優惠，優惠品項有「萬波奶茶」、「島嶼檸檬茶王」，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠。

▲可不可熟成紅茶胭脂系列買1送1。（圖／可不可熟成紅茶提供）

●可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶即日起至2月25日祭出「胭脂系列買1送1」優惠，優惠品項有「胭脂紅茶」、「胭脂冷露」，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠，每帳號每日限用優惠1次，優惠品項最多買3送3，各門市售完為止；Uber One會員加碼可享胭脂歐蕾買1送1。

●日出茶太

日出茶太即日起至2月28日祭出「全品項買3送1」優惠，只要透過LINE會員領取優惠券，憑券至全台街邊店即享優惠，每券限兌換1次，並以價低者為折扣品項。

日出茶太街邊門市包括基隆百福、新莊幸福、台北天成、淡水老街、內壢莊敬、八德廣福、新竹站前、竹北文興、竹北三民、竹北莊敬、高雄文衡共11間。

●Mr.Wish

Mr.Wish即日起至2月28日祭出「大杯茉香綠茶買1送1」優惠，只要使用外送平台foodpanda即享優惠，且不限購買杯數，詳細優惠內容依平台為主。

●五桐號

五桐號即日起至3月31日祭出「蜜春后奶茶買1送1」優惠，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠；至2月19日前還有「蜜桃冰茶凍飲買1送1」。