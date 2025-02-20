手搖飲經典「好野蜜香紅系列」睽違2年回歸！全台限量5萬杯

▲一手私藏世界紅茶經典紅茶「好野蜜香紅」重磅回歸。（圖／一手私藏世界紅茶提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「一手私藏世界紅茶」經典紅茶「好野蜜香紅」睽違2年再度回歸，嚴選產於台灣三峽的珍稀蜜香紅茶葉製成，一共有2款飲品選擇，即日起於指定門市開賣，全台限量共5萬杯，售完為止。

▲好野蜜香紅是選用台灣三峽的珍稀蜜香紅茶葉製成。

一手私藏世界紅茶的「好野蜜香紅」是使用台灣三峽的珍稀蜜香紅茶葉製成，因小綠葉蟬著涎產生的天然蜜香，擁有醇厚茶韻與獨特層次，一年僅能採摘一次，且會受到氣候、雨水、土壤、茶況等因素影響，今年終於好評回歸，並推薦無糖最能喝到天然茶葉香。

飲品選擇包括「好野蜜香紅（售價65元）」和「蜜香茶拿鐵（售價75元）」，即日起於指定門市開賣，2款飲品全台限量5萬杯，售完為止。

▲發發推出11款新品。（圖／發發The Far Far Farm提供，下同）

另外，「發發The Far Far Farm」近日推出11款新品，經典優格飲有全新5種口味，包括吃得到珍珠芭樂果肉的「青青芭樂優格」、含葡萄柚果粒的「紅柚啵啵優格」；加入寒天蒟蒻增添咀嚼感的「葡萄啵啵優格」、「荔枝海鹽啵啵優格」，以及蘋果結合百香果的「蘋果百香優格」，售價80元起；至2月23日凡來店或使用你訂線上點餐可享「買5送1」優惠。

▲同步推出金萱茶系列。

同步推出4款金萱純茶，選用金萱茶做為核心打造輕重分明的茶飲選擇，包括茶韻清爽帶有清新茶香的「柔香青金萱」、「芽香綠金萱」，口感清甜滑順；「濃韻焙金萱」及「厚韻紅金萱」茶韻厚實，適合喜歡茶感較重的純茶控，售價35元起；2月17日起凡加入發發官方LINE好友即可領取「發發金萱茶買1送1」優惠券。

▲2款芋泥新品是找來大甲鎮瀾宮聯名推出。

還有2款芋泥新品，找來大甲鎮瀾宮聯名推出，「芋來芋發優格」是選用大甲芋頭以低糖熬煮成綿密芋泥搭配發發招牌優格；「富芋黑糖牛奶」則是芋泥鮮乳與黑糖醬的組合，售價80元起。