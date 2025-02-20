首家「泰式吃到飽」店型　初泰PIKUL插旗板橋

▲泰國料理餐廳「初泰PIKUL」插旗板橋。（圖／路易莎集團提供）

記者黃士原／台北報導

路易莎集團結盟泰國前總理差猜 ‧ 春哈旺家族集團的泰國料理餐廳「初泰PIKUL」再拓點，即將前進板橋地區，並且會以全新泰式Buffet形式呈現，讓喜歡泰菜的饕客可以吃到飽。

「初泰PIKUL」是路易莎集團結盟泰國前總理差猜 ‧ 春哈旺家族集團所開設的泰式餐廳，提供加入了台灣在地創意元素的泰國料理，推薦菜色有泰國皇室料理「酥炸王子炸魚」、風味創意「柚子蝦拌沙拉」、CNN評選全球最美味食物「瑪莎曼咖哩雞」及經典街邊小吃「市場豬肉串」。

▲酥炸王子魚。（圖／資料照）

除了合菜，初泰PIKUL還在2023年推出「一個人的泰菜」系列商業午餐，共有3大類，其中泰國家鄉味系列融合泰式經典鳳梨炒飯、泰式炒河粉、打拋豬、椒麻雞和泰式烤雞腿，泰式咖哩系列則有綠咖哩酥炸去骨雞球、紅咖哩酥炸軟殼蟹及綠咖哩氣蒸松阪豬、紅咖哩清蒸鱸魚，其中紅咖哩酥炸軟殼蟹，整支的酥炸軟殼蟹博人眼球。

初泰PIKUL目前已有信義象山店、南港中信兩家門市，今年將前進板橋地區，並且將以全新泰式Buffet形式呈現，讓喜歡泰菜的老饕可以吃到飽。不過，路易莎集團透露，由於青焰牛排館的半自助餐受到歡迎，目前團隊還在評估是要全自助餐，還是半自助餐形式跟大家見面。

▲朵頤餐廳預計5月回歸進駐宏匯廣場。（圖／饗賓集團提供）

另外，被網友稱為新北最好吃西餐廳朵頤，在改菜單之後以主餐千元有找、加上自助百匯吃到飽的親民價深受好評，當時被許多民眾推薦、一位難求，但因租約到期，去年8月底結束營業，饗賓集團當初曾透露會尋找合適地點重新開幕。最近則傳出將於5月進駐宏匯廣場。