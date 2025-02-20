信義區美式漢堡店「開心果系列」新上市！漢堡、奶昔都有

▲自私漢堡推出開心果系列新品。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

拉亞漢堡旗下品牌「自私漢堡（Selfish Burger）」推出全新開心果系列，有吃得到濃郁乳酪結合炭焙香的「乳酪炭焙開心果漢堡」，以及綿密開心果奶昔加上椪糖脆片的「蜂巢開心果奶昔」，即日起正式上市。

▲蜂巢開心果奶昔加了椪糖脆片。

自私漢堡推出2款開心果新品，「乳酪炭焙開心果漢堡」融合香濃乳酪與炭焙風味，搭配特選級牛排製成的漢堡肉，再淋上帶有堅果香的開心果醬，大口咬下炸出濃厚肉汁與滿滿香氣，售價330元；「蜂巢開心果奶昔」則將濃郁堅果香融合手工蜂巢糖，再加上椪糖脆片增添甜味，口感滑順甜脆，同樣也喝得到濃郁堅果香，售價220元，即日起限時上市。

為歡慶新品上市，門市更特別推出「開心果獨享套餐」，內含乳酪炭焙開心果漢堡、小點及飲料，內用優惠價只要400元，加價140元還可升級為蜂巢開心果奶昔。

▲摩斯漢堡櫻花季推出2款新漢堡。（圖／記者蕭筠攝）

另，摩斯漢堡今年春天則以「春響好食花」為主題推出2款粉嫩系漢堡，首推「海老粉饌堡」，特意以甜菜根入料打造粉色漢堡麵包，再嚴選3隻新鮮白蝦裹粉油炸製成金黃鮮蝦天婦羅，佐以新鮮番茄、萵苣，最後淋上特調千島醬，口感豐富美味，售價110元。

再來的「櫻花蝦海洋珍珠堡」特意挑選東港櫻花蝦加入台灣米飯製成櫻花蝦米飯，搭配日式海洋天婦羅、青生菜，佐以獨特粉紅醬，每一口都能吃到濃郁海味及香酥櫻花蝦，售價120元。以上新品於全門市都能買到