開飯川食堂聯手《黑白大廚》鄭智善　全球首賣「麻辣奶油蝦」

▲「開飯」聯手《黑白大廚》鄭智善，全球首賣麻辣奶油蝦。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

人氣主廚鄭智善在韓國實境節目《黑白大廚》端出的「麻辣奶油蝦」，現在台灣也吃得到！「開飯川食堂」與她攜手合作，除了重現這道人氣料理外，還共同研發推出「鳥巢焦糖南瓜布丁」，兩道菜色今日起全台分店開賣。

「港點女王」鄭智善因參加南韓料理實境節目《黑白大廚》爆紅，熱愛中華餐點的她多次低調來台，這次還受饗賓集團邀請合作，與「開飯川食堂」研發主廚孔繁共同研發，將節目中的經典拔絲融入甜點，推出香甜濃醇的「鳥巢焦糖南瓜布丁（130元）」，球狀糖絲點綴於南瓜布丁頂端。

▲鳥巢焦糖南瓜布丁。（圖／記者黃士原攝）

此外，鄭智善也完美重現節目中超人氣美味「麻辣奶油蝦（320元）」，蝦球以春捲皮絲包裹新鮮蝦餡入鍋酥炸，經典麻辣奶油醬則是將美乃滋與陳醋、檸檬汁，以及開飯麻辣醬一同調製而成，由於這款料理在韓國餐廳「甜蜜蜜」也沒販售，將是全球首賣。

▲鄭智善在記者會上重現經典「拔絲」畫面。（圖／記者黃士原攝）

兩款聯名商品僅限在開飯川食堂內用，今日起至4月30日限量供應，饗賓集團透露，這次與鄭智善合作，她在5個月期間就飛來台灣6次以上，由於台韓兩地的食材與調味料有很多不同，主廚試了許多醬料，最後發現開飯的麻辣醬最適合。

▲吃豬排配仙草奶茶！KATSU鑫、八時神仙草首度聯名。（圖／記者黃士原攝）

另外，有台北最難排豬排店之稱的「KATSU鑫熟成豬排蓋飯」與老宅甜品店「八時神仙草」首度攜手合作，2月26日至3月30日，可於KATSU鑫的中山總店及安和店，點購主食份量為「並盛」以上套餐，即可用59元加購八時仙草奶茶，或用99元購買迷你茄芷袋零錢包。

▲豬排三明治、仙草奶茶組合價250元。（圖／記者黃士原攝）

而八時神仙草的中山總店及松菸店則是在平日推出限量20份的豬豬炸肉餅（1顆）及仙草奶茶的組合餐（售價110元），假日除了原味炸肉餅外，還加碼販售酥脆豬排沾裹特製醬汁、夾入烤至表面微焦的法朋專屬生吐司內的豬排三明治組合（含飲料250元），活動期間凡購買任一聯名組合套餐者，可以用69元加價購獲得迷你茄芷袋零錢包，數量有限，售完為止。